Alberto Fernández presentó en la Justicia documentación médica de Fabiola Yañez

En el marco de la investigación tras la denuncia por violencia de género, Alberto Fernández realizó una presentación ante el fiscal Ramiro González para aportar fichas médicas que pertenecerían a un tratamiento que realizó Fabiola Yañez en el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) entre 2016 y 2018.

Esta documentación, según trascendió, se encontraba en el departamento de Puerto Madero donde reside el expresidente y fue hallada por la Policía Federal el 9 de agosto, durante el allanamiento ordenado por la Justicia.

Alberto Fernández aportó a la Justicia fichas médicas de Fabiola Yañez

Las fichas aportadas a la Fiscalía tienen anotaciones manuscritas. Es por ese motivo que la abogada de Fernández, Silvina Carreira, aportó una pericia de parte para determinar si toda la caligrafía coincide. Además, pidió que se ordene un cuerpo de escritura.

"La medida es pertinente dado que la denunciante sostiene que su problema con el alcohol y su desestabilización emocional tiene una relación de causalidad por el trato dispensado por mi cliente y estos informes complementarían la historia clínica ya solicitada por VE", dice la presentación.

Son en total 20 fichas médicas del tratamiento que Yañez se hizo en INECO entre 2016 y 2018. Fernández las aportó en un intento de abonar la idea de un desequilibrio psicológico. También aportó cuadernos manuscritos en el mismo sentido.

Al momento de imputar a Fernández, el fiscal Ramiro González había pedido a INECO que mande la historia clínica de Yañez y que detalle los nombres de los profesionales que la atendieron.

En el primer escrito que aportó al expediente, Yañez habló de las infidelidades de su ex pareja y las relacionó con su tratamiento en INECO. "Un día, llegando a la reunión del grupo, manejando mi auto, me llama una amiga desde México, y me dice 'me acaba de escribir Alberto', primero le mandó un punto, y luego le dijo: 'Te tengo acá en mi teléfono no sé como, que linda sos'. Ni siquiera recordaba que la tenía guardado en sus contactos porque era amiga mía. Yo lo llamé, le gritaba y él me decía que estaba loca, que eran pavadas. Así estuve, en tratamiento pagado por el INECO durante más de un año hasta que no fui más", expuso ante la Justicia.

Los documentos aportados por la defensa de Fernández se encontraron casi de casualidad, durante el allanamiento del 9 de agosto en Puerto Madero. La Policía no secuestró las fichas porque solo tenía una orden de llevarse dispositivos electrónicos. Por ese motivo, se llevaron dos teléfonos, una tablet, y 22 pen drives que siguen guardados en la caja fuerte de la Fiscalía.

Declaró el primer testigo de Alberto Fernández tras la denuncia de Fabiola Yañez

Este miércoles, Alberto Fernández aportó un testigo para defenderse de la acusación de Yañez. Es el primer testimonio en su favor y fue presentado por su abogada ante la fiscalía de Ramiro González.

Se trata de la empleada doméstica que trabajó en la quinta de Olivos durante los últimos cuatro años y fue identificada como "Testigo A", quien realizó una exposición ante escribano público.

Según trascendió, la "Testigo A" aseguró que nunca vio agresiones de parte del expresidente hacia Fabiola Yañez. En un acta de 5 carillas, la testigo aseguró que la ex primera dama tomaba alcohol de manera habitual y hasta describe que en una oportunidad la encontró tirada a un costado de la pileta de Olivos.

"Yañez había quedado hasta muy tarde con sus amistades y cuando la fue a buscar la encontró tirada en el piso en medio de las plantas en la zona de la pileta", dijo ante un escribano.

Además, la empleada sostuvo también que "se ocupaba de limpiar y ocultar todas las bebidas y vasos para que el doctor Fernández no se enterara". Además, la testigo cuya identidad se mantiene reservada dijo que las bebidas se guardaban en la casa de huéspedes, en un armario con llaves, y que fueron ingresadas por dos personas: un peluquero, a quien no identificó, y por Sofía Pacchi, amiga de Fabiola.

En otro pasaje de la declaración, la testigo -que trabajó varios años en el departamento de Puerto Madero hasta que Alberto Fernández fue elegido presidente- asegura que la pareja tenía una buena relación: "Yo siempre vi un trato cariñoso, siempre le hablaba con cariño con amor, nunca noté nada que me llamara la atención de él. Siempre la cuidaba, él era muy atento y a pesar de verla en las condiciones en las que la encontraba, se preocupaba".

La abogada de Fernández, Silvina Carreira, presentó el acta firmada por un escribano y aportó los datos personales del "Testigo A" para que pueda ser citada a declarar por la Fiscalía.

Hasta ahora, el fiscal Ramiro González escuchó el testimonio de la periodista Alicia Barrios, de la secretaria María Cantero, y del ex intendente de la quinta Daniel Rodríguez. Para el 5 de septiembre citó al ex titular de la Unidad Médica Presidencial Federico Saavedra y una semana después deberá presentarse Sofía Pacchi.