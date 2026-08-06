La nueva legislación permite abonar compensaciones tras despidos en pagos sucesivos, pero las posturas judiciales no logran consenso

La posibilidad de pagar la indemnización por despido en cuotas es una de las principales novedades incorporadas por la Ley 27.802, que reformó distintos aspectos del régimen laboral durante 2026. El nuevo sistema permite que las empresas, bajo determinadas condiciones, soliciten cancelar las condenas laborales mediante pagos mensuales en lugar de realizar un desembolso único.

Aunque el mecanismo ya forma parte de la legislación vigente, su aplicación práctica todavía genera criterios diferentes entre los tribunales laborales. Mientras algunos jueces admitieron los planes de pago, otros consideraron que el régimen podría afectar derechos constitucionales vinculados con la protección del crédito laboral.

En este escenario, tanto empresas como trabajadores deben seguir de cerca la evolución de la jurisprudencia, ya que la posibilidad de acceder al pago en cuotas dependerá, por ahora, de la decisión de cada juez.

Qué dice la Ley 27.802 sobre el pago de la indemnización por despido en cuotas

La Ley 27.802 modificó el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) e incorporó la posibilidad de fraccionar el pago de las condenas laborales.

Según el nuevo texto:

Las grandes empresas podrán cancelar la indemnización en hasta seis cuotas mensuales consecutivas

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) podrán hacerlo en hasta doce cuotas mensuales consecutivas

Las cuotas deberán actualizarse mediante el mecanismo previsto por el artículo 276 de la LCT, vinculado al CER y a la tasa correspondiente.

La norma también dispone que los pagos deben efectuarse mediante depósito bancario, preferentemente en la cuenta sueldo del trabajador.

Hasta la sanción de esta reforma, la regla general era que las condenas laborales debían pagarse íntegramente en un único acto, salvo que existiera un acuerdo homologado entre las partes.

Quiénes pueden pedir el pago de la indemnización en cuotas

Uno de los aspectos más importantes es que el beneficio no se aplica automáticamente.

La empresa debe solicitar expresamente al juez la autorización para pagar en cuotas.

En el caso de las MiPyMEs, además, debe acreditar esa condición mediante el correspondiente Certificado PyME para acceder al máximo de doce cuotas previsto por la ley.

El pedido también debe realizarse antes del inicio de la ejecución de la sentencia. Si el trabajador ya comenzó el proceso para cobrar judicialmente la indemnización, el tribunal puede rechazar la solicitud.

En distintos expedientes, además, los jueces exigieron que la empresa deposite la primera cuota al momento de pedir el beneficio.

Qué pasa si la empresa deja de pagar una cuota

Los primeros antecedentes judiciales establecieron una condición estricta para conservar el beneficio.

Si el empleador incumple una sola cuota, el plan puede caducar automáticamente y el trabajador queda habilitado para reclamar el saldo pendiente mediante la ejecución de la sentencia.

Esto obliga a las empresas a controlar cada vencimiento, ya que perder el beneficio implica afrontar el pago inmediato del resto de la condena junto con los intereses correspondientes.

Los honorarios no ingresan al plan de cuotas

La posibilidad de pagar en cuotas alcanza únicamente al capital de la indemnización.

Los honorarios de abogados y peritos continúan sujetos al régimen tradicional y, según los primeros fallos conocidos, deben abonarse en un único pago.

Este punto también es objeto de discusión judicial y forma parte de los planteos impulsados por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.

Las claves de la indemnización por despido en cuotas

Qué dice la Justicia sobre la indemnización por despido en cuotas

La jurisprudencia comenzó a mostrar posiciones diferentes respecto del nuevo artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Hasta el momento no existe un criterio uniforme.

El antecedente que admitió el pago en cuotas

Uno de los principales precedentes corresponde a la Sexta Cámara del Trabajo de Mendoza.

El tribunal autorizó a una empresa PyME a cancelar una condena laboral mediante doce cuotas mensuales.

Además de exigir el Certificado PyME y el depósito inicial de la primera cuota, los jueces establecieron que cualquier incumplimiento provoca la pérdida automática del beneficio.

La sentencia también aclaró que los honorarios profesionales deben pagarse por separado y no forman parte del plan de cuotas.

Los fallos que cuestionaron la reforma

Otros tribunales adoptaron una postura diferente.

En causas tramitadas en Córdoba y San Luis se consideró que el régimen puede afectar el carácter alimentario de la indemnización por despido.

Los magistrados sostuvieron que diferir el cobro puede disminuir la protección económica que la Constitución reconoce al trabajador luego de la pérdida del empleo, especialmente en contextos de inflación.

Por ese motivo, declararon inaplicable el sistema de cuotas en los casos analizados.

Estas decisiones muestran que la discusión jurídica continúa abierta y que cada expediente puede recibir una respuesta distinta según el criterio del tribunal interviniente.

Qué impacto tiene el nuevo sistema para las empresas

Para las empresas, especialmente las MiPyMEs, la posibilidad de pagar la indemnización por despido en cuotas representa una herramienta para administrar mejor el impacto financiero de una condena laboral.

Distribuir el pago durante seis o doce meses puede reducir la presión sobre la liquidez y facilitar la planificación de los pasivos laborales.

Sin embargo, el beneficio no constituye un derecho adquirido.

Como depende de la autorización judicial, las empresas no pueden asumir que siempre obtendrán el plan de pagos al momento de proyectar sus costos.

Además, deberán contar con recursos suficientes para afrontar honorarios y costas, que continúan pagándose al contado.

El impacto financiero y la planificación empresarial

El abogado laboralista Jorge Grispo sostiene que, más allá del debate constitucional sobre el nuevo régimen, uno de los principales efectos de la reforma aparece en la planificación financiera de las empresas.

Según explicó, el aspecto más relevante para los empleadores no pasa únicamente por la posibilidad legal de pagar una condena en cuotas, sino por el riesgo de asumir que ese beneficio siempre estará disponible.

En ese sentido, señaló que la aplicación del régimen previsto por la Ley 27.802 dependerá de la evaluación que realice el juez en cada caso concreto. Si el magistrado considera que el fraccionamiento afecta derechos constitucionales del trabajador o que las circunstancias del expediente no justifican el beneficio, podrá rechazar el pedido y exigir el pago íntegro de la condena.

Para Grispo, esta situación obliga a las empresas a incorporar un escenario de incertidumbre en la administración de sus contingencias laborales. "El verdadero riesgo no consiste en que exista o no la posibilidad legal de pagar una condena en cuotas. El verdadero riesgo es construir la planificación financiera de la empresa suponiendo que ese beneficio siempre estará disponible", afirmó.

El especialista indicó que la diferencia entre afrontar una indemnización mediante un plan de hasta doce cuotas o tener que cancelarla en un único desembolso puede tener un impacto significativo sobre la liquidez, el capital de trabajo y la capacidad de financiamiento de una compañía, especialmente en el caso de pequeñas y medianas empresas.

En ese contexto, consideró que la evolución de la jurisprudencia adquiere un papel central para la gestión del riesgo empresario. A su entender, conocer el contenido de la ley resulta necesario, pero también es importante seguir de cerca cómo los tribunales interpretan y aplican el nuevo régimen, ya que esa interpretación puede modificar sustancialmente el costo económico de una condena laboral.

Grispo también remarcó que los primeros fallos no implican necesariamente el cierre del debate sobre el pago de indemnizaciones en cuotas. Por el contrario, señaló que es esperable que continúen apareciendo nuevos pronunciamientos con criterios diferentes hasta que exista una posición uniforme de los tribunales superiores. Mientras tanto, recomendó que las empresas contemplen distintos escenarios al proyectar sus pasivos laborales y no basen su estrategia financiera exclusivamente en la expectativa de acceder al beneficio previsto por la Ley 27.802.

Qué implica para los trabajadores

Para los trabajadores, el nuevo régimen modifica la forma en que puede ejecutarse una sentencia laboral.

Si el juez autoriza el pago en cuotas, la indemnización se percibirá de manera escalonada, aunque con actualización conforme al mecanismo previsto por la ley.

En cambio, cuando el tribunal rechaza el pedido, la empresa deberá cumplir la condena mediante un pago único.

La falta de una interpretación uniforme también puede prolongar los tiempos del proceso judicial cuando la decisión es apelada.

Qué puede pasar con el pago de indemnizaciones en cuotas

La discusión sobre la constitucionalidad del nuevo régimen todavía continúa.

Además de los fallos ya conocidos, existen planteos judiciales vinculados con distintos aspectos de la reforma laboral, por lo que se esperan nuevos pronunciamientos durante los próximos meses.

Hasta que una cámara nacional o la Corte Suprema fijen un criterio uniforme, la posibilidad de pagar una indemnización por despido en cuotas seguirá dependiendo del análisis de cada caso concreto.