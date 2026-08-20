Milei respaldó a Cerimedo tras su detención en Bolivia y compartió publicaciones que cuestionan el ataque denunciado por Nadia Beller

La causa que involucra a Fernando Cerimedo en Bolivia sumó un nuevo capítulo político luego de que Javier Milei utilizara sus redes sociales para compartir mensajes favorables al dirigente. Cerimedo fue detenido en el marco de la investigación por el ataque contra su pareja, Nadia Beller.

Lejos de mantener distancia frente a la situación judicial, el Presidente difundió publicaciones que ponen en duda las circunstancias denunciadas por Beller y que, además, plantean la posibilidad de que el episodio haya sido una maniobra para perjudicar a dirigentes cercanos al Gobierno.

Milei respaldó a Cerimedo y difundió dudas sobre el ataque a su pareja

La hipótesis comenzó a tomar fuerza en redes sociales a partir de publicaciones de referentes del espacio libertario. Entre ellas apareció la de la diputada Lilia Lemoine, quien presentó el caso como parte de una supuesta secuencia destinada a comprometer a personas vinculadas con Milei.

"El método es siempre el mismo", comienza la inefable Lemoine. Y sigue, reocnociendo lo que hasta hace poco todos en Casa Rosada intentaban negar, el estrecho vínculo entre Milei y Cerimedo: "víctima + cámara + acusación a alguien del entorno de Milei + lágrimas a pedido".

El mensaje fue compartido por Milei, quien de esa manera volvió a hacer visible su respaldo a Cerimedo en medio de la investigación que se desarrolla en Bolivia.

Lemoine difundió una polémica hipótesis sobre el caso y Javier Milei replicó su publicación en redes

Los mensajes que cuestionaron el ataque

El Presidente también difundió una publicación de la cuenta @jlsantana, cuyo autor puso en duda la gravedad de las heridas que habría sufrido Beller y cuestionó los elementos visibles después del episodio.

"Te dan con un perdigón de goma y al día siguiente tenés un hematoma de la san p...", comienza el mensaje y luego remata: "Te encajan tres tiros en el pecho ¿y te ponen curitas sin mertheolate ni nada y no se ve ningún daño? ¿Alguien que sepa de ciencia forense?".

A esa publicación se sumó otra intervención en redes que volvió a poner el foco sobre las lesiones. La cuenta Hayek Milei publicó un mensaje en el que cuestionó distintos aspectos vinculados con la atención posterior al ataque. Milei también decidió compartirlo.

"3 balazos de 9 mm en el pecho se tapan con 2 curitas, no necesitas oxígeno, hablas con voz firme, no hay sangre ene l piso y no te llevan al hospital más cercano?".

Beller asegura que está embarazada de Cerimedo y vuelve a acusarlo por el ataque en Bolivia

La abogada Nadia Beller volvió a referirse al episodio que terminó con su internación en Bolivia y realizó una nueva acusación contra Fernando Cerimedo, quien permanece detenido en ese país. Durante una entrevista radial, afirmó además que cursa un embarazo de cuatro semanas y sostuvo que el exasesor de Javier Milei es el padre.

Beller permanece internada en la Clínica de las Américas, en Santa Cruz de la Sierra, después de haber recibido tres disparos durante el ataque ocurrido el lunes. Según su denuncia, dos personas habrían actuado por orden de Cerimedo con el objetivo de asesinarla.

Durante la entrevista, la abogada hizo referencia a un encuentro que mantuvo con Cerimedo poco antes del episodio y aseguró que ambos estuvieron juntos en el centro médico.

"Él reconoce que estuvo conmigo en el hospital un día antes de que intentaran matarme", sostuvo Beller, quien explicó que Cerimedo la acompañó a realizarse una ecografía y que se hizo cargo de los gastos médicos.

A partir de ese episodio, la mujer rechazó las declaraciones de Margarita Arce, defensora de Cerimedo, quien negó que su representado sea el padre del bebé. "¿Qué hombre que asuma que no es su hijo haría algo así?", planteó Beller.

El cuestionamiento del accionar de sus supuestos custodios

La abogada también mantuvo su acusación contra el exasesor presidencial y aseguró estar "convencida" de que fue quien ordenó el ataque.

De acuerdo con su relato, Cerimedo habría insistido para que concurriera a un encuentro y le habría comunicado que enviaría personas para garantizar su seguridad. Sin embargo, Beller sostuvo que quienes finalmente la atacaron tuvieron un problema mecánico con la motocicleta en la que se desplazaban.

A partir de esa situación, también cuestionó el accionar de los supuestos custodios. Según su versión, quienes debían protegerla no intervinieron para impedir que los agresores continuaran con el ataque.

La defensa de Cerimedo niega las acusaciones

Las declaraciones de Beller se produjeron después de que Arce rechazara tanto la responsabilidad de su defendido en el ataque como la presunta paternidad.

La abogada de Cerimedo describió el vínculo entre ambos de otra manera y sostuvo que entre ellos "hubo un coqueteo, pero nada más". Además, fue contundente al negar la versión de Beller: "No es el padre del bebé".

En relación con el episodio ocurrido en Santa Cruz de la Sierra, Arce afirmó que la estrategia de la defensa contempla la posibilidad de que se haya tratado de un "autoatentado". Según esa hipótesis, Beller habría organizado el hecho con la intención de generar una crisis política contra el Gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz, en un contexto marcado por la cercanía de Cerimedo con el mandatario.

La representante legal también cuestionó la cantidad de disparos denunciada por Beller y sostuvo que la mujer habría recibido dos impactos y no tres.

La respuesta a la defensa

Antes de brindar la entrevista, Beller había utilizado sus redes sociales para contestar las declaraciones de Arce. Allí calificó como una "infamia" la negativa respecto de la paternidad de Cerimedo.

Como respaldo de su versión, volvió a mencionar la consulta médica realizada en la Clínica de las Américas el día anterior al ataque. Según afirmó, Cerimedo estuvo presente durante esa atención y fue quien la trasladó personalmente al establecimiento.

La investigación permanece abierta en Bolivia. Cerimedo continúa detenido como presunto instigador del ataque, mientras las autoridades buscan establecer cómo ocurrió el episodio y determinar quiénes participaron.