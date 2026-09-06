El costo promedio del boleto de la SUBE suele ser considerablemente superior a los valores vigentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

El costo de cargar la SUBE para usar el transporte público, continúa ubicándose en el centro del debate cotidiano para millones de trabajadores, estudiantes y jubilados. La escalada en los cuadros tarifarios fijados para colectivos, trenes y subtes impone la necesidad de revisar al detalle cada uno de los subsidios estatales vigentes.

Los usuarios que cumplan con los criterios de elegibilidad fijados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) accederán a una bonificación del 55% en el valor nominal del pasaje. De esta manera, el beneficiario únicamente debe abonar el 45% del monto total fijado para el trayecto. Sin embargo, para hacer efectivo este descuento en cada validación del validador del colectivo o en la línea de molinetes, resulta obligatorio cumplir con una serie de requisitos registrales y de acreditación previa.

¿A quiénes beneficia el descuento del 55% en la tarjeta SUBE durante septiembre?

El universo de usuarios alcanzados por la Tarifa Social Federal abarca a diversos colectivos vulnerables y titulares de programas de contención social desplegados a nivel nacional. La nómina comprende a jubilados y pensionados del sistema nacional, así como a las personas titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).

El cuadro de beneficiarios se completa con las siguientes categorías operativas:

Pensiones No Contributivas (PNC): incluye a beneficiarios por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más;

incluye a beneficiarios por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más; Estudiantes del programa Becas Progresar: alumnos del nivel obligatorio, superior y de formación profesional;

alumnos del nivel obligatorio, superior y de formación profesional; Personal de casas particulares: trabajadoras y trabajadores registrados dentro del régimen especial de trabajo doméstico;

trabajadoras y trabajadores registrados dentro del régimen especial de trabajo doméstico; Veteranos de la Guerra de Malvinas: excombatientes certificados por las autoridades competentes;

excombatientes certificados por las autoridades competentes; Prestaciones por desempleo: titulares del Seguro por Desempleo, del Seguro de Capacitación y Empleo, y del programa Promover Igualdad de Oportunidades;

titulares del Seguro por Desempleo, del Seguro de Capacitación y Empleo, y del programa Promover Igualdad de Oportunidades; Programas de inserción laboral e inclusión: beneficiarios de los planes Volver al Trabajo y Acompañamiento Social;

beneficiarios de los planes Volver al Trabajo y Acompañamiento Social; Monotributistas sociales: pequeños contribuyentes que se encuentren debidamente inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (REDLES).

Para que la bonificación aplique de forma correcta en el saldo de la tarjeta SUBE, el titular de la prestación debe constatar que la tarjeta esté asociada formalmente a su número de documento en la base de datos centralizada del sistema de boletaje.

Al momento de ser atendido, la persona tiene que presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) físico y vigente junto con la tarjeta SUBE sobre la cual se aplicará la franquicia

¿Cuál es el paso a paso para activar la Tarifa Social en la tarjeta SUBE por internet?

El procedimiento se inicia desde la plataforma oficial Mi ANSES, donde el usuario debe ingresar su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la sesión, los pasos a seguir son los siguientes:

Ingreso a la sección temática: el usuario debe dirigirse a la solapa denominada "Programas y beneficios";

el usuario debe dirigirse a la solapa denominada "Programas y beneficios"; Generación de credencial: seleccionar la opción "Generar PIN SUBE". El sistema procesará la solicitud en tiempo real y emitirá una clave numérico-alfanumérica de seis dígitos;

Vinculación en la plataforma SUBE: con el código en mano, la persona debe ingresar al sitio web oficial del sistema SUBE, iniciar sesión con su cuenta personal y asociar el PIN generado al plástico registrado previamente a su nombre;

con el código en mano, la persona debe ingresar al sitio web oficial del sistema SUBE, iniciar sesión con su cuenta personal y asociar el PIN generado al plástico registrado previamente a su nombre; Acreditación del atributo: es la etapa crucial para que el validador reconozca el descuento. El beneficio no se activa automáticamente en el plástico con la sola gestión en la página; requiere ser validado apoyando la tarjeta SUBE en una Terminal Automática SUBE (TAS) distribuida en estaciones de trenes y bancos, o mediante el uso de la aplicación oficial SUBE disponible en dispositivos móviles con tecnología NFC (Near Field Communication).

¿Dónde realizar la gestión presencial de la tarjeta SUBE en ANSES o centros de atención?

Los usuarios que presenten dificultades para completar la tramitación virtual o que no dispongan de conectividad pueden optar por la modalidad de atención presencial en las dependencias públicas habilitadas.

Para llevar a cabo el trámite en forma física, no se requiere la solicitud previa de un turno web. El interesado debe acudir a cualquier Unidad de Atención Integral (UDAI) de la ANSES o a los Centros de Atención SUBE (CAS) distribuidos en los distintos municipios. Al momento de ser atendido, la persona tiene que presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) físico y vigente junto con la tarjeta SUBE sobre la cual se aplicará la franquicia. El personal del organismo se encarga de corroborar la compatibilidad del beneficio en la base de datos y de grabar en el chip del plástico el atributo social de manera inmediata.