Empleadas domésticas: ya se sabe cuánto cobrarán la hora en octubre tras los aumentos

El personal de casas particulares tendrá un nuevo aumento en octubre y cambiarán los valores mínimos según la categoría y la modalidad de trabajo

Las empleadas domésticas tendrán un nuevo aumento en octubre y ya están definidos los valores mínimos que deberán tomarse como referencia para calcular sus salarios. La actualización será del 1,7% y llevará a $4.337,53 el valor de la hora para el personal de tareas generales con retiro.

El monto corresponde a la escala salarial establecida para el personal de casas particulares y comenzará a regir en octubre de 2026. Para quienes realizan las mismas tareas pero trabajan sin retiro, el valor mínimo será de $4.064,08 por hora.

La diferencia entre ambas cifras responde a la modalidad de trabajo. En el primer caso, la empleada no reside en el domicilio donde presta servicios, mientras que en el segundo sí lo hace.

Cuánto valdrá la hora de las empleadas domésticas en octubre

El aumento de octubre forma parte de una pauta salarial que establece incrementos sucesivos hasta fin de año. Después del ajuste del 1,8% aplicado en septiembre, el próximo incremento será del 1,7%.

Así, los valores mínimos de octubre quedan establecidos de la siguiente manera:

Supervisores: $4.805,82 con retiro y $5.215,59 sin retiro.

$4.805,82 con retiro y $5.215,59 sin retiro. Tareas específicas: $4.580,80 con retiro y $4.973,38 sin retiro.

$4.580,80 con retiro y $4.973,38 sin retiro. Asistencia y cuidado de personas: $4.337,53 con retiro y $4.801,52 sin retiro.

$4.337,53 con retiro y $4.801,52 sin retiro. Tareas generales: $4.064,08 con retiro y $4.337,53 sin retiro.

En el caso de los caseros, la escala establece un salario mensual de $548.429,23 para octubre.

Los importes corresponden a los salarios mínimos fijados para cada categoría. Sobre esa base pueden sumarse los adicionales que correspondan de acuerdo con las características de cada relación laboral.

Cuánto cobrarán por mes en octubre

El aumento también modifica los salarios mensuales de quienes trabajan bajo esa modalidad de contratación.

Para el personal de tareas generales con retiro, el monto mensual de referencia será de $498.582,06. En el caso de quienes trabajan sin retiro, llegará a $548.429,23.

Para las demás categorías, los valores mensuales serán:

Supervisores : $599.514,52 con retiro y $661.702,46 sin retiro.

: $599.514,52 con retiro y $661.702,46 sin retiro. Tareas específicas : $560.776,33 con retiro y $618.187,89 sin retiro.

: $560.776,33 con retiro y $618.187,89 sin retiro. Asistencia y cuidado de personas: $548.429,23 con retiro y $605.050 sin retiro.

$548.429,23 con retiro y $605.050 sin retiro. Tareas generales: $498.582,06 con retiro y $548.429,23 sin retiro.

Qué pasa con el bono de las empleadas domésticas

La actualización de octubre no es el único cambio previsto para el sector. También continúa el proceso mediante el cual una suma extraordinaria abonada en agosto pasa a formar parte del salario básico.

El adicional extraordinario fue de $20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más, de $11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas y de $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas por semana.

La incorporación se realiza por etapas. En septiembre se sumó al básico una cuarta parte de ese monto. En octubre se incorpora otro 50% y en noviembre se completa el traspaso con el 25% restante.

De esta manera, hacia noviembre quedará incorporada la totalidad de aquella suma al salario básico.

Cómo siguen los aumentos después de octubre

El incremento de octubre no será el último de 2026. La pauta acordada contempla también una actualización del 1,6% en noviembre y otra del 1,6% en diciembre.

Por lo tanto, las empleadas domésticas tendrán tres modificaciones consecutivas durante el último trimestre del año:

1,7% en octubre,

1,6% en noviembre

1,6% en diciembre

Además del salario correspondiente a la categoría, pueden aplicarse conceptos adicionales como la antigüedad y el adicional por zona desfavorable cuando corresponda.

El adicional por antigüedad equivale al 1% por cada año trabajado, mientras que el adicional por zona desfavorable alcanza el 31% de los salarios mínimos en determinadas jurisdicciones.

Cómo se calcula el sueldo si trabajan menos de 48 horas

Los valores mensuales de la escala salarial corresponden a una jornada completa de 48 horas semanales. Por eso, cuando una empleada doméstica trabaja una cantidad menor de horas, el cálculo depende de la extensión de la jornada.

Para quienes trabajan menos de 24 horas semanales , se toma el valor establecido por hora para la categoría correspondiente y se lo multiplica por la cantidad de horas trabajadas.

En cambio, cuando la jornada supera las 24 horas semanales pero no llega a las 48, se utiliza el salario mensual como referencia y se realiza el cálculo proporcional.

De esta manera, el valor de la hora de octubre funciona como un piso salarial para las trabajadoras que cobran por hora. El empleador puede acordar una remuneración superior, pero no pagar por debajo del mínimo establecido para la categoría correspondiente.

La escala salarial establece mínimos

Los valores fijados por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares funcionan como mínimos legales para las distintas categorías. La normativa establece que las partes pueden acordar salarios superiores a esos montos.

La nueva actualización fue oficializada mediante la Resolución 6/2026, publicada el 3 de septiembre, que estableció el aumento del 1,7% para octubre y los incrementos posteriores de 1,6% para noviembre y diciembre. La misma resolución dispuso además la incorporación progresiva al salario básico de la suma extraordinaria abonada en agosto.