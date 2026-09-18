La marca estadounidense sostiene que el logo de las Kiprun de Decathlon se parece a su característica "N" y reclama una indemnización

Alega que la "K" invertida de Kiprun infringe su "N" distintiva, diluyendo su marca.

New Balance llevó a Decathlon ante la Justicia de Estados Unidos por el diseño de uno de los modelos de zapatillas deportivas de la compañía francesa. La firma estadounidense sostiene que el distintivo utilizado en las Kiprun, una línea orientada al running, vulnera sus derechos de marca.

La demanda fue presentada este martes ante un tribunal federal de Massachusetts, estado donde tiene su sede New Balance. En el escrito, la compañía acusa a Decathlon de infringir sus derechos de marca registrada y de derecho consuetudinario, además de provocar una dilución de marca, concepto utilizado cuando una marca reconocida pierde parte de su carácter distintivo.

New Balance llevó a Decathlon a la Justicia por sus zapatillas Kiprun

El reclamo está centrado en el elemento gráfico que Decathlon incorpora en el lateral de las zapatillas Kiprun. Se trata de una ‘K’ invertida que, de acuerdo con la presentación judicial, guarda similitud con la característica ‘N’ de New Balance.

La empresa estadounidense sostiene que esa semejanza no es menor y que puede afectar un signo que utiliza en sus productos desde hace décadas.

"Los demandados (Decathlon) han comenzado recientemente a vender calzado deportivo con un diseño de logotipo que infringe y diluye los derechos de marca registrada y de derecho consuetudinario de New Balance", señala el documento presentado ante la Justicia.

New Balance afirma además que emplea la letra ‘N’ de manera exclusiva en sus modelos desde la década de 1970 y cuestiona específicamente el diseño utilizado por Decathlon, al que describe como "inequívocamente una N".

Cuánto invirtió New Balance en su distintivo

Otro de los argumentos planteados por la compañía estadounidense está relacionado con el valor comercial que adquirió su identificación gráfica a lo largo de los años.

"New Balance ha invertido cientos de millones de dólares en promocionar sus marcas ‘N’ y en establecer una asociación exclusiva entre dichas marcas y New Balance como origen del producto", sostiene la demanda.

La firma agrega que esa letra constituye uno de "los activos más valiosos de la empresa", por lo que busca que la Justicia intervenga para evitar que el diseño de Decathlon continúe generando, según su planteo, una afectación sobre sus derechos.

Cuál es el reclamo a Decathlon

Además de denunciar la supuesta infracción, New Balance pidió al tribunal federal que ordene a Decathlon detener la utilización del diseño cuestionado.

La compañía también reclama una indemnización por daños y perjuicios derivados de la presunta vulneración de sus derechos de marca.

El enfrentamiento con Decathlon se suma a otros litigios iniciados por New Balance por cuestiones relacionadas con diseños y marcas. Entre las compañías que anteriormente fueron demandadas por la firma de Boston figuran Michael Kors y Nautica.

El caso deberá avanzar ahora en el tribunal federal de Massachusetts, donde se analizarán los argumentos presentados por New Balance en relación con el diseño utilizado por Decathlon en su línea Kiprun.