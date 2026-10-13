Con el tope de la nueva ley, condenaron a 15 años a dos menores por el crimen de Blaquier

Los dos adolescentes que mataron al empresario en un asalto en la Panamericana recibieron el máximo permitido bajo la nueva legislación

La justicia de San Isidro condenó este martes a 15 años de prisión a los dos adolescentes acusados de asesinar al empresario Andrés Blaquier. El hombre de 62 años murió baleado durante un asalto en plena Panamericana en 2022.

Los jueces Alejandro Flori, Silvia Chomiez y Silvina Coto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil aplicaron la pena máxima prevista en la nueva legislación. Como ambos acusados eran menores de edad al momento del crimen, la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil fija un tope de 15 años de cárcel para todos los menores de 18, sin importar la gravedad del delito ni la cantidad de hechos que se les atribuyan.

Los dos adolescentes fueron condenados por robo agravado por el uso de arma de fuego con lesiones graves. También por homicidio agravado criminis causa, es decir, matar para lograr la impunidad de otro delito. Y por haberse cometido con arma de fuego.

Las víctimas fueron Blaquier y su esposa Magdalena De Elordy, de 62 años. La mujer sufrió una fractura de rodilla durante el violento episodio.

La polémica por el límite de 15 años que divide opiniones

Ramiro Salaber, abogado de la familia Blaquier, no ocultó su malestar con la nueva normativa. "No somos críticos del fallo porque los jueces aplicaron la ley vigente", aclaró en diálogo con Clarín.

Pero agregó sin vueltas: "Sí somos críticos de la nueva disposición legal, que nos parece un disparate. Esto no contribuye a mejorar la seguridad de la vida de las personas".

La nueva legislación entró en vigencia el 5 de octubre. Bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Pero al mismo tiempo estableció ese tope de 15 años para todos los menores de 18, más allá de la gravedad del crimen.

El homicidio agravado se castiga con prisión perpetua en personas mayores de edad. Sin embargo, en menores la pena se fija como si fuera un grado de tentativa. Por eso la escala va de entre 10 y 15 años.

La familia Blaquier había pedido 25 años de cárcel planteando la inconstitucionalidad de la nueva ley. Las defensas, por su parte, solicitaron 10.

Salaber aclaró que con la ley anterior tampoco se aplicaba la perpetua en menores desde 2005. La Corte Suprema de Justicia de la Nación la había declarado inconstitucional por violar tratados internacionales. Pero no fijaba un tope. Ahora sí.

Los dos condenados cumplieron 18 años mientras esperaban el juicio. Fueron trasladados a una cárcel común bajo el régimen de jóvenes adultos, que incluye presos de hasta 21 años.

Cómo fue el asalto que terminó con la vida del empresario

El crimen de Blaquier ocurrió el 29 de octubre de 2022 a las 18.54. El empresario circulaba por el carril lento del kilómetro 50 de la Panamericana, en Pilar. Iba junto a su esposa en una moto BMW 1200 negra, mano al norte.

Dos motochorros a bordo de una Kawasaki Z400 verde les cortaron el paso. Uno de ellos, identificado como "Lucianito" González, disparó en el pecho a Blaquier con una pistola 9 milímetros.

Como consecuencia del disparo, Blaquier y De Elordy cayeron de la moto. El ladrón que disparó se subió a la BMW 1200 y escapó, pero a 10 kilómetros del asalto se cayó y dejó la moto tirada en el asfalto.

Una ambulancia asistió a Blaquier en el lugar. Pero llegó sin vida al hospital. Sufrió un shock hipovolémico debido a la gran cantidad de sangre que perdió. El proyectil le causó heridas en el corazón.

El 8 de noviembre, la Policía detuvo a los dos acusados en distintos allanamientos en Garín. Incautaron el arma usada en el crimen, ropa similar a la que se ve en los videos y la Kawasaki Z400.

A mediados de 2023, cuando esperaba ser llevado a juicio, el mayor de ellos escapó del centro de menores donde estaba alojado. Permaneció un mes prófugo hasta que lo recapturaron.

Su cómplice, Brisa Villarreal, manejaba la moto durante el asalto. Se negó a declarar durante todo el proceso.

El veredicto que trajo algo de paz a la familia

El juicio terminó el 9 de octubre de 2023 en el Juzgado Penal de Responsabilidad Juvenil N° 1 de San Isidro. Hace poco más de tres años del crimen.

"Estamos en paz por el momento", dijo Elordy apenas salió del juzgado. La acompañaban sus tres hijos y cientos de personas que se manifestaron en la colectora de la Panamericana.

"Siento mucho agradecimiento a todos nuestros amigos, a los que vinieron, a los que no nos conocen e igual nos acompañaron", agregó. "Han sido semanas muy importantes y siempre estuvieron acá. Son los que nos han sostenido".

La viuda reflexionó sobre el proceso: "Pienso mucho en mis hijos en este momento, que de cierta manera estarán conformes con lo que está sucediendo hoy. Estoy tranquila y siento confianza en la Justicia".

"Fue un año difícil, de espera, pero siempre estuvimos confiados", analizó.

Al dar a conocer el veredicto, el tribunal dispuso que los condenados continúen alojados en un régimen cerrado con modalidad de máxima seguridad. Cumplirán allí los 15 años de pena bajo la nueva ley de responsabilidad penal juvenil.