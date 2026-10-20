Juicios unificados a Cristina y Máximo: ¿es mejor o peor para los Kirchner?

La decisión de la Cámara de Casación implica que ambos imputados deberán responder por operaciones inmobiliarias investigadas desde hace años

La Cámara de Casación resolvió este martes unificar las causas Hotesur y Los Sauces en un único juicio oral. La decisión revirtió el desdoblamiento que había dispuesto el Tribunal Oral Federal 5 en septiembre. La unificación de las causas supone un duro revés para la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo, ya que permite que expedientes sean analizados dentro de un mismo proceso y refuerza la hipótesis de la acusación sobre la existencia de un circuito común de lavado de dinero.

Ambos expedientes investigan posibles maniobras de lavado de dinero. La hipótesis acusatoria apunta a que la familia Kirchner utilizó propiedades y habitaciones de hoteles para blanquear fondos provenientes de empresarios como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, quienes les alquilaban esos espacios.

El fallo lo emitió la Sala I de Casación, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar. Este último votó en disidencia.

Los magistrados revocaron la resolución del TOF 5. Ese tribunal, compuesto por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, había ordenado el mes pasado que Los Sauces comenzara el 23 de octubre y Hotesur recién en marzo del año que viene.

Ahora todo arranca este viernes. El debate se desarrollará de manera presencial en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py.

Cristina Kirchner, su hijo Máximo y otros 17 acusados deberán estar presentes. Será la primera vez que el diputado nacional y líder de La Cámpora se siente en el banquillo de los acusados en una causa por presunta corrupción.

Carlos Beraldi, abogado defensor de la expresidenta y su hijo, presentó un pedido para que ambos puedan seguir el caso de manera virtual. El Tribunal todavía no resolvió esa solicitud.

Por qué la unificación complica más a Cristina y Máximo Kirchner

La unificación de las causas Hotesur y Los Sauces representa un revés judicial para Cristina y Máximo Kirchner. La decisión permite que ambos expedientes sean analizados dentro de un mismo proceso y refuerza la hipótesis de la acusación sobre la existencia de un circuito común de lavado de dinero.

Hasta ahora, la tramitación por separado abría la posibilidad de que una eventual absolución en uno de los juicios fuera invocada como cosa juzgada en el otro. Ese escenario había sido uno de los argumentos de los fiscales para solicitar que las investigaciones se unificaran.

El impacto es especialmente relevante para Cristina Kirchner, quien ya recibió una condena a seis años de prisión en la causa Vialidad y también deberá afrontar el juicio por los Cuadernos de las Coimas. Si fuera condenada en ambos procesos, podría acumular tres sentencias condenatorias por hechos de corrupción vinculados con sus gobiernos. De todos modos, el resultado de los juicios aún está abierto.

Para Máximo Kirchner, el proceso también tiene consecuencias políticas. El diputado deberá afrontar el juicio mientras se acerca la campaña electoral de 2027, cuando buscaría renovar su banca en la Cámara baja.

La continuidad de su mandato podría permitirle conservar sus fueros parlamentarios. Sin embargo, estos no impiden que sea juzgado ni que reciba una eventual condena: su alcance se vincula principalmente con la posibilidad de disponer una detención.

La principal consecuencia de la unificación es que un mismo tribunal podrá analizar el recorrido del dinero que, según la acusación, salió del Estado y terminó en cuentas vinculadas con la familia Kirchner.

En ese esquema aparecen dos sociedades: Los Sauces, la inmobiliaria familiar, y Hotesur, la firma propietaria de los hoteles. En el caso de Los Sauces, Máximo Kirchner firmó numerosos cheques y participó en operaciones financieras que fueron incorporadas como elementos de prueba.

La hipótesis de los fiscales sostiene que ambas empresas se utilizaron para recibir fondos de empresarios que obtuvieron contratos estatales durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La unificación permitirá examinar esas operaciones de manera conjunta, aunque la responsabilidad penal de los acusados deberá determinarse en el proceso judicial.

Los tres puntos clave que complican más a Cristina y Máximo Kirchner

En concreto, son tres puntos los que complican más la situación de Cristina Kirchner y su hijo Máximo al ser juzgados en una causa conjunta:

Fortalecimiento de la hipótesis de lavado: La unificación (ordenada por la Cámara Federal de Casación Penal) consolida la teoría de los fiscales de que ambas empresas formaban parte de un único circuito y matriz de lavado de dinero proveniente de contratistas del Estado.

Eliminación del argumento de "cosa juzgada": Con los juicios separados, la defensa especulaba con que una eventual absolución o fallo favorable en uno de los expedientes pudiera ser invocado en el otro bajo el principio de cosa juzgada (ser juzgado dos veces por los mismos hechos). La unificación cierra esa puerta.

Riesgo de una doble condena conjunta: Al juzgarse de manera conjunta junto a otros 17 imputados, aumenta la probabilidad de recibir condenas acumuladas por asociación ilícita y lavado de activos en un mismo proceso grande.

Por qué Casación revirtió el desdoblamiento de las causas

El juez Daniel Petrone apuntó contra la fundamentación del TOF 5. Habló de una "fundamentación sólo aparente" para separar Hotesur y Los Sauces.

Petrone remarcó que los jueces de instrucción habían elevado ambas causas a juicio juntas por considerar que existe conexidad entre ellas. El tribunal oral no explicó de manera suficiente qué circunstancias justificarían revisar aquella decisión y ordenar, a esta altura del proceso, la sustanciación separada de los debates.

Diego Barroetaveña utilizó la expresión "fraccionamiento indebido". Consideró que la división de los casos no era una simple medida organizativa.

"Lejos de ser meramente ordenatoria, es precisamente la realización de dos juicios", señaló el camarista.

Alejandro Slokar, en cambio, interpretó el desdoblamiento como una "medida ordenatoria" del debate. Votó en disidencia porque entendió que buscaba "racionalizar el desarrollo del debate, evitar demoras carentes" de sentido.

Qué argumentaron fiscales y querellantes para pedir la unificación

El fiscal general ante Casación, Mario Villar, había pedido revocar la separación con contundencia. Sostuvo que ambos expedientes integran una misma hipótesis acusatoria.

Villar advirtió que tratarlos por separado podía fragmentar la prueba y afectar el trabajo de la fiscalía. También alertó sobre el riesgo de llegar a decisiones incompatibles entre un juicio y otro.

Cuestionó además que el tribunal oral haya dispuesto el desdoblamiento sin un pedido previo de las partes. Tampoco hubo una instancia específica de discusión sobre el tema.

El fiscal explicó que la acusación por asociación ilícita fue delimitada entre ambos casos precisamente para evitar una doble persecución penal. Una separación podría condicionar el desarrollo y la valoración de la prueba en el segundo debate.

La Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante, reforzó esa postura. Objetó que el TOF 5 invocara razones organizativas, cantidad de testigos y complejidad sin explicar por qué era inviable un debate conjunto.

La UIF incluso propuso una alternativa: un esquema por etapas. Primero, la prueba vinculada con Los Sauces. Luego, la prueba común a ambas causas. Finalmente, la correspondiente a Hotesur.

Cómo reaccionaron las defensas ante la reunificación

Carlos Beraldi rechazó con firmeza la reunificación. El defensor de Cristina Fernández de Kirchner argumentó que cambiar el esquema a pocos días del inicio previsto para el juicio por Los Sauces podría postergar el debate.

También planteó que esa modificación afectaría las garantías de defensa de sus clientes.

Mariano Fragueiro Frías, abogado de Fabián De Sousa, también se opuso al proceso conjunto. Evaluó que la discusión sobre cómo organizar las audiencias debe resolverse como una cuestión preliminar ante el tribunal oral.

Fragueiro Frías consideró que no corresponde la intervención de Casación en esta etapa del proceso para definir aspectos de organización del debate.

A pesar de estas objeciones, la Cámara de Casación resolvió por mayoría unificar ambas causas. El juicio oral arranca este viernes 23 de octubre en Comodoro Py, con Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y otros 17 acusados frente a los jueces del TOF 5.