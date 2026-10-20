Se unificarán los juicios contra Cristina y Máximo Kirchner por Hotesur y Los Sauces

La decisión de la Cámara de Casación implica que ambos imputados deberán responder por operaciones inmobiliarias investigadas desde hace años

La Cámara de Casación resolvió este martes unificar las causas Hotesur y Los Sauces en un único juicio oral. La decisión revirtió el desdoblamiento que había dispuesto el Tribunal Oral Federal 5 en septiembre.

Ambos expedientes investigan posibles maniobras de lavado de dinero. La hipótesis acusatoria apunta a que la familia Kirchner utilizó propiedades y habitaciones de hoteles para blanquear fondos provenientes de empresarios como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, quienes les alquilaban esos espacios.

El fallo lo emitió la Sala I de Casación, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar. Este último votó en disidencia.

Los magistrados revocaron la resolución del TOF 5. Ese tribunal, compuesto por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, había ordenado el mes pasado que Los Sauces comenzara el 23 de octubre y Hotesur recién en marzo del año que viene.

Ahora todo arranca este viernes. El debate se desarrollará de manera presencial en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py.

Cristina Kirchner, su hijo Máximo y otros 17 acusados deberán estar presentes. Será la primera vez que el diputado nacional y líder de La Cámpora se siente en el banquillo de los acusados en una causa por presunta corrupción.

Carlos Beraldi, abogado defensor de la expresidenta y su hijo, presentó un pedido para que ambos puedan seguir el caso de manera virtual. El Tribunal todavía no resolvió esa solicitud.

Por qué Casación revirtió el desdoblamiento de las causas

El juez Daniel Petrone apuntó contra la fundamentación del TOF 5. Habló de una "fundamentación sólo aparente" para separar Hotesur y Los Sauces.

Petrone remarcó que los jueces de instrucción habían elevado ambas causas a juicio juntas por considerar que existe conexidad entre ellas. El tribunal oral no explicó de manera suficiente qué circunstancias justificarían revisar aquella decisión y ordenar, a esta altura del proceso, la sustanciación separada de los debates.

Diego Barroetaveña utilizó la expresión "fraccionamiento indebido". Consideró que la división de los casos no era una simple medida organizativa.

"Lejos de ser meramente ordenatoria, es precisamente la realización de dos juicios", señaló el camarista.

Alejandro Slokar, en cambio, interpretó el desdoblamiento como una "medida ordenatoria" del debate. Votó en disidencia porque entendió que buscaba "racionalizar el desarrollo del debate, evitar demoras carentes" de sentido.

Qué argumentaron fiscales y querellantes para pedir la unificación

El fiscal general ante Casación, Mario Villar, había pedido revocar la separación con contundencia. Sostuvo que ambos expedientes integran una misma hipótesis acusatoria.

Villar advirtió que tratarlos por separado podía fragmentar la prueba y afectar el trabajo de la fiscalía. También alertó sobre el riesgo de llegar a decisiones incompatibles entre un juicio y otro.

Cuestionó además que el tribunal oral haya dispuesto el desdoblamiento sin un pedido previo de las partes. Tampoco hubo una instancia específica de discusión sobre el tema.

El fiscal explicó que la acusación por asociación ilícita fue delimitada entre ambos casos precisamente para evitar una doble persecución penal. Una separación podría condicionar el desarrollo y la valoración de la prueba en el segundo debate.

La Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante, reforzó esa postura. Objetó que el TOF 5 invocara razones organizativas, cantidad de testigos y complejidad sin explicar por qué era inviable un debate conjunto.

La UIF incluso propuso una alternativa: un esquema por etapas. Primero, la prueba vinculada con Los Sauces. Luego, la prueba común a ambas causas. Finalmente, la correspondiente a Hotesur.

Cómo reaccionaron las defensas ante la reunificación

Carlos Beraldi rechazó con firmeza la reunificación. El defensor de Cristina Fernández de Kirchner argumentó que cambiar el esquema a pocos días del inicio previsto para el juicio por Los Sauces podría postergar el debate.

También planteó que esa modificación afectaría las garantías de defensa de sus clientes.

Mariano Fragueiro Frías, abogado de Fabián De Sousa, también se opuso al proceso conjunto. Evaluó que la discusión sobre cómo organizar las audiencias debe resolverse como una cuestión preliminar ante el tribunal oral.

Fragueiro Frías consideró que no corresponde la intervención de Casación en esta etapa del proceso para definir aspectos de organización del debate.

A pesar de estas objeciones, la Cámara de Casación resolvió por mayoría unificar ambas causas. El juicio oral arranca este viernes 23 de octubre en Comodoro Py, con Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y otros 17 acusados frente a los jueces del TOF 5.