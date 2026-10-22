Destrozó un SUV chino de u$s45.000 que probaba en la agencia: ¿quién tiene que pagar?

Una prueba de manejo terminó en destrozos y abrió una controversia sobre la responsabilidad civil ante daños ocasionados durante estas situaciones

La responsabilidad recae tanto en el conductor como en la concesionaria por falta de medidas de seguridad.

Un cliente chocó un auto eléctrico durante un test drive y destruyó un kiosco.

Un hombre concurrió a una concesionaria en pleno microcentro porteño para comprar un auto eléctrico, pero mientras lo estaba probando, perdió el control, rompió la vidriera del local y terminó estrellado contra un kiosco ubicado en la vereda.

El hecho, sucedido en Carlos Pellegrini al 100, fue tan insólito que el video se hizo viral en las últimas horas porque quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio, que vende la marca BYD.

Ahora, ante un hecho de esta naturaleza, la pregunta que surge es quién debe responder por todos los daños ocasionados.

El vehículo es un BYD Song Plus, un SUV mediano e híbrido enchufable (PHEV) de origen chino que combina un motor naftero con uno eléctrico. En Argentina, este modelo se comercializa entre los u$s45.000 y los u$s49.900 para sus versiones GS completamente equipadas de serie.

Cuál es la responsabilidad del conductor y de la concesionaria

Gabriela Pereyra, especialista en accidentes de tránsito, explicó a iProfesional que hay que diferenciar dos tipos de daños:

Los del kiosco y una camioneta estacionada en la calle que fue empujada por parte de este local

Los de la concesionaria

"El que conducía es el principal responsable, pero también lo es la concesionaria porque es la que tiene a su guarda los vehículos, así que tiene que responder su seguro. Si yo tuviera que iniciar una mediación o acción, demando al que iba conduciendo, a la concesionaria, al que autorizó que esa persona subiera y a que estuviera la llave testigo dentro del vehículo", sostuvo la letrada del estudio Pereyra-Gaona.

La abogada recordó que un cliente se puede subir al auto y apretar todos los botones que quiera, pero si no está la llave, el vehículo no arranca. "Así que también puede ser responsable el vendedor y la marca porque entrega los vehículos para que la concesionaria los exponga y tiene que dar garantías de seguridad. Hay toda una cadena de responsabilidad", afirmó.

Con respecto a la concesionaria, aseguró que debe tener un seguro de responsabilidad civil por roturas, por daños e incluso por incendio de las baterías de este tipo de autos. Sin embargo, el comercio también le puede reclamar personalmente al conductor, ya que rompió una parte de la vidriera del local y posiblemente también dañó el vehículo que estaba probando por el impacto.

"Es probable que tengan un seguro contra todo riesgo pero con franquicia y esa franquicia se la podrían reclamar a quien causó el daño", estimó la especialista.

Sin embargo, este siniestro tiene una particularidad: ocurrió dentro de un establecimiento, cuando el potencial comprador examinaba un vehículo bajo el control de la concesionaria. Si el personal autorizó el manejo y si la llave inteligente estaba dentro del vehículo, son circunstancias que demostrarían que el comercio permitió una situación riesgosa sin adoptar medidas de seguridad adecuadas.

Por lo tanto, nos encontraríamos ante una concurrencia que reduzca o excluya la responsabilidad del cliente.

Además, este tipo de vehículos eléctricos son insonorizados hasta el punto de que no puede establecerse si se encuentran encendidos o apagados.

Qué normas se aplican en estos casos

La obligación de seguridad prevista en el artículo 5 de la Ley 24.240 y el artículo 42 de la Constitución Nacional son relevantes para evaluar la conducta de la concesionaria frente al consumidor, en este caso, el potencial cliente que fue a probar el automotor.

En tanto, el artículo 1769 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que los accidentes de tránsito se rigen por las disposiciones relativas a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas riesgosas. A su vez, los artículos 1757 y 1758 contemplan la responsabilidad objetiva del dueño y del guardián del vehículo.

Los terceros damnificados por el accidente pueden hacer los reclamos pertinentes de conformidad con el artículo 118 de la Ley 17.418 y también están comprendidos dentro de la finalidad protectoria del seguro de responsabilidad civil automotor previsto en el artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito.

También están protegidos por la Ley de Defensa del Consumidor por ser beneficiarios directos de este tipo de seguros y el artículo 40 de esa norma permite extender la responsabilidad inclusive al importador.

Test drive para famosos, ¿quién es responsable en caso de accidente?

Más allá de este accidente, en los últimos tiempos se puede ver a muchos famosos manejando autos chinos de última generación y mostrando sus virtudes en las redes sociales.

Uno de los casos es el del conductor Mario Pergolini, que habitualmente sube videos de este tipo a Instagram y va contando detalles del vehículo que le prestaron para usar algunos días.

"En este caso es un conductor autorizado porque seguramente hay un contrato de por medio, usa el auto y después lo tiene que devolver", explicó Pereyra.

Pero si tiene un accidente mientras está conduciendo -agregó la letrada- es responsable él porque está manejando, quien figure como dueño del vehículo y la empresa que le da el auto, aunque va a terminar pagando el seguro.

Cómo fue el hecho que se volvió viral

El incidente con el vehículo eléctrico de la marca BYD se difundió este miércoles por la noche y ocurrió a metros del Obelisco, en pleno microcentro porteño.

Aparentemente, el cliente aceleró de manera accidental mientras se encontraba dentro del auto y el coche atravesó la vidriera en segundos hasta terminar en la vereda, donde impactó contra un kiosco de diarios que también funciona como cafetería.

La secuencia fue filmada totalmente por las cámaras de seguridad interiores del comercio. Allí también se puede observar que una mujer que estaba mirando el auto desde afuera, con la puerta delantera abierta, logra correrse para no ser arrastrada por el vehículo. Lo mismo le sucede a un vendedor del local, que se agarra la cabeza al ver lo ocurrido.

Fuentes judiciales informaron que por el momento el Ministerio Público Fiscal no tuvo ninguna intervención por el hecho porque no hubo heridos.