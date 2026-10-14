Autos chinos: cuáles son los modelos que impulsaron el salto a casi 40.000 patentamientos

Los patentamientos de autos chinos se multiplicaron por más de cinco en un año. Cuáles son los modelos más vendidos y cuánto cuestan los 0 km

El mercado automotor argentino incorporó cada vez más vehículos de marcas chinas durante 2026. Entre enero y septiembre, se registraron 39.954 autos, SUV y pick-ups de ese origen, frente a 7.236 unidades en el mismo período de 2025. En otras palabras, el volumen se multiplicó por más de cinco en un año.

El crecimiento también se refleja en la participación de estas marcas: desde marzo, cerca de uno de cada diez vehículos 0 km patentados en el país corresponde a un fabricante chino. Sin embargo, la demanda se concentra en pocos modelos: los diez primeros del ranking reúnen aproximadamente dos tercios de las unidades registradas.

Cuáles son los 10 autos chinos más patentados

El BAIC BJ30 encabeza la lista con 5.341 patentamientos. Se trata de un SUV híbrido que pasó de registrar 404 unidades entre enero y septiembre de 2025 a superar las 5.300 en igual lapso de este año.

BYD también ganó terreno y ubicó tres modelos entre los cuatro más patentados:

BYD Atto 2: 3.524 unidades.

BYD Dolphin Mini: 3.334 unidades. Es un modelo eléctrico de dimensiones pequeñas.

BYD Song Pro: 3.309 unidades.

El ranking completo de los diez modelos con más inscripciones entre enero y septiembre de 2026 es el siguiente:

BAIC BJ30 5.341 BYD Atto 2 3.524 BYD Dolphin Mini 3.334 BYD Song Pro 3.309 Chery Tiggo 7 3.097 Haval H6 2.055 Haval Jolion 1.692 MG ZS 1.604 Changan CS55 1.433 Chery Tiggo 4 1.334

Entre los modelos que completan la lista, el Chery Tiggo 4 más que duplicó sus patentamientos frente al mismo período del año pasado. El Haval Jolion, por su parte, registró un crecimiento cercano al 75%.

Autos chinos en Argentina: qué tipo de vehículos lidera las ventas

La preferencia por los vehículos utilitarios deportivos sobresale entre las marcas chinas. De las 39.954 unidades registradas en los primeros nueve meses del año, 30.765 correspondieron a SUV.

Los hatchbacks quedaron en segundo lugar, con 5.340 patentamientos. En esa categoría se destacan el BYD Dolphin Mini y el MG 3. Las pick-ups sumaron 2.955 unidades, con la BYD Shark entre los modelos que comenzaron a registrarse durante 2026.

Los sedanes tuvieron una presencia mucho menor: acumularon algo menos de 900 patentamientos en el período analizado.

Qué perfil tienen los compradores de autos chinos

La edad promedio de quienes figuran como titulares de estos vehículos es de 52 años, dos más que la media del mercado general de 0 km. Además, casi uno de cada tres compradores tiene 60 años o más.

La distribución por género presenta un comportamiento similar al del conjunto del mercado automotor: las mujeres representan casi cuatro de cada diez titulares.

También se destaca la forma de titularidad. Cerca de nueve de cada diez vehículos chinos quedan registrados a nombre de una persona, una proporción apenas superior a la que se observa entre todos los autos nuevos patentados en el país.

Cuánto cuesta un auto chino 0 km en octubre de 2026

Los precios de referencia de la Cámara del Comercio Automotor (CCA) para octubre de 2026 están expresados en dólares. Entre los modelos incluidos, el MG 3 tiene el valor inicial más bajo, desde u$s23.500.

En el segmento SUV, el MG ZS parte de u$s27.500, mientras que el Haval Jolion tiene un precio de referencia desde u$s28.990. El BAIC BJ30, líder en patentamientos, se ubica en una franja superior.

Estos son algunos de los valores publicados en la guía de octubre:

MG 3: Desde u$s23.500

Desde u$s23.500 MG ZS: Desde u$s27.500

Desde u$s27.500 Haval Jolion: Desde u$s28.990

Desde u$s28.990 BAIC BJ30: De u$s35.800 a u$s42.500

De u$s35.800 a u$s42.500 Haval H6 GT u$s44.400

El valor del BAIC BJ30 varía según la configuración de tracción. El Haval H6 GT aparece como la versión más cara entre las mencionadas, con un precio de u$s44.400.

Un dato a tener en cuenta es que el BYD Dolphin Mini, tercero en el ranking de patentamientos, no figura en la guía de precios de octubre de la CCA.

Dónde consultar la oferta de autos chinos 0 km

Además de los valores de referencia, Mercado Libre reúne publicaciones de vehículos nuevos de distintas marcas chinas. Entre los modelos relevados se encuentran:

BAIC BJ30

BYD Atto 2

BYD Song Pro

BYD Dolphin Mini

Chery Tiggo 7 Pro híbrido

MG ZS híbrido

Changan CS55

Las publicaciones corresponden al relevamiento realizado el 6 de octubre de 2026. Los precios y la disponibilidad pueden variar según el vehículo y el vendedor.