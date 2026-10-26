Le levantaron la perimetral a Facundo Moyano que le impedía ver a Candela Arizaga

El levantamiento de la restricción judicial permite a la pareja reencontrarse, aunque sigue abierta la causa por lesiones y privación de libertad

La Justicia porteña levantó este lunes la restricción perimetral que impedía al exdiputado nacional Facundo Moyano acercarse a su pareja, Candela Arizaga. La medida se cayó después de que el dirigente sindical declarara en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 4.

"Ya no había más elementos para sostenerla, así que está levantada la perimetral y ya puedo verla a Candela con normalidad", afirmó Moyano al salir de la sede judicial en el centro porteño.

La restricción había estado vigente desde agosto. Ahora Moyano puede contactarse con Arizaga sin consecuencias penales.

Sin embargo, el levantamiento de la perimetral no significa el fin de los problemas judiciales para el sindicalista: la investigación por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad sigue su curso en tribunales. El expediente contempla hechos denunciados en el marco de violencia de género.

La semana pasada, Arizaga se presentó ante la Justicia y solicitó que se levantara la restricción. En esa oportunidad, manifestó que quería retomar la relación con Moyano.

Además, negó haber sufrido violencia de género. Su testimonio fue clave para la decisión judicial.

Cómo empezó la causa contra Facundo Moyano

El conflicto entre el sindicalista y Arizaga comenzó el 4 de agosto de este año. Ese día, ella salió corriendo del edificio donde vivía el exdiputado, en la zona de Belgrano.

Moyano fue detenido pocas horas después. La Fiscalía lo imputó por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Tras ser excarcelado, la Justicia estableció pautas de conducta estrictas. Entre ellas, la prohibición de acercarse y comunicarse con Arizaga.

La restricción perimetral se mantuvo vigente durante más de cuatro meses. En ese período, Moyano no podía estar cerca de su pareja ni contactarla por ningún medio.

La investigación por desobediencia en un hotel porteño

En septiembre, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad agregó una nueva imputación. Moyano quedó imputado por desobediencia ante la sospecha de que había mantenido un encuentro con Arizaga en el Aira Apart Hotel Buenos Aires, pese a la restricción vigente.

La Justicia confirmó que Moyano estuvo alojado allí entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, en la habitación 603. El hotel entregó las imágenes de sus cámaras de seguridad para ser analizadas.

Sin embargo, el informe de los investigadores señaló que no había registros hoteleros a nombre de Arizaga. Hasta ese momento, tampoco se había podido reconstruir mediante fuentes abiertas el supuesto encuentro.

A esto se sumó un peritaje clave sobre los teléfonos celulares de ambos. Los dispositivos registraron coincidencias de señal en celdas ubicadas en las inmediaciones del hotel durante distintos momentos de septiembre.

Ese elemento fue incorporado por la Fiscalía para determinar si efectivamente se habían encontrado. El peritaje reveló que los celulares estuvieron en la misma zona geográfica en varios momentos.

Los registros de las celdas telefónicas mostraron que tanto el teléfono de Moyano como el de Arizaga se conectaron a antenas cercanas al hotel. Esas coincidencias reforzaron la hipótesis de un encuentro.

Qué sigue en la causa judicial

Pese al levantamiento de la perimetral, la investigación judicial continúa abierta y Moyano sigue imputado por las presuntas lesiones leves y la privación ilegítima de la libertad que habría sufrido Arizaga en agosto.

Además, la Fiscalía mantiene bajo análisis la posible desobediencia del exdiputado durante septiembre. Los peritajes de celulares y las cámaras del hotel son parte del expediente.

En las últimas semanas, ambos se mostraron juntos en España. Esas imágenes aceleraron los trámites en la Justicia porteña.

El pedido de Arizaga para levantar la restricción llegó poco después de que trascendieran esas fotos. Ahora, la pareja puede verse sin impedimentos legales mientras avanza la investigación por los hechos de agosto.