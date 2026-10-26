Ariel Vallejo declaró ante la Justicia y le negaron la libertad por riesgo de fuga

El empresario no pudo recuperar su libertad porque el juez consideró serios los incumplimientos y temió que utilice fondos no declarados para escapar

Ariel Vallejo no recuperará su libertad. El dueño de Sur Finanzas declaró este lunes ante la Justicia federal de Lomas de Zamora, pero el juez Juan Tomás Rodríguez Ponte rechazó el pedido de excarcelación presentado por su abogado defensor, Pablo Parera.

El magistrado consideró que la conducta del financista configura un riesgo concreto de fuga, dado que mantiene vínculos con sociedades, cuentas y bienes registrados a nombre de terceros que podría usar para eludir la acción judicial.

Vallejo fue arrestado el viernes pasado tras incumplir las condiciones de su libertad condicional. Ese mismo día amplió su indagatoria en la causa que lo investiga por una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal.

La defensa apeló la revocación del régimen de libertad. Sin embargo, el fallo determinó que no existe medida menos gravosa que el encarcelamiento preventivo para asegurar el cumplimiento de las futuras obligaciones procesales.

Por qué la Justicia ordenó la detención de Vallejo

El arresto se concretó luego de que el financista violara sistemáticamente los requisitos impuestos para mantener su libertad. Los incumplimientos fueron múltiples y graves.

En primer lugar, no se presentó mensualmente ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, tal como se le había ordenado. Tampoco informó un cambio de domicilio que realizó a fines de agosto.

Vallejo había declarado que residía en Banfield. Pero cuando la Justicia ordenó diligencias en ese lugar, descubrieron que no se encontraba allí. Los vecinos confirmaron que no lo habían visto en la zona.

El financista admitió el viernes que cambió su lugar de residencia a fines de agosto pero recién lo informó el 15 de octubre, dos meses después.

Además, no entregó los vehículos que debían quedar a disposición de la Justicia en el plazo establecido. Estos bienes forman parte de la investigación sobre sus movimientos patrimoniales.

Qué argumentó el juez Rodríguez Ponte para rechazar la excarcelación

El magistrado fue contundente en su fallo. Las circunstancias mencionadas no constituyen meras irregularidades formales carentes de trascendencia, sino conductas que demuestran una voluntad deliberada de no sujetarse a las reglas del proceso.

Rodríguez Ponte señaló que Vallejo tiene vínculos con sociedades offshore y cuentas bancarias registradas a nombre de terceros. Este entramado patrimonial disperso representa un riesgo cierto de que el imputado pueda fugarse usando esos recursos para eludir a la Justicia.

El juez consideró que a esta altura del proceso, y dada la gravedad de los delitos investigados, el encarcelamiento preventivo es la única medida que garantiza que Vallejo cumpla con sus obligaciones procesales.

La causa que pesa sobre el financista involucra una presunta red de lavado de dinero con ramificaciones en el exterior. También se investiga su relación con movimientos de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Cómo justificó Vallejo los incumplimientos ante la Justicia

El dueño de Sur Finanzas intentó explicar cada una de las violaciones a su régimen de libertad condicional durante su declaración del viernes.

Sobre el cambio de domicilio no informado, reconoció que se mudó a fines de agosto. Pero argumentó que recién pudo notificarlo formalmente el 15 de octubre por cuestiones administrativas.

En cuanto a la falta de presentaciones mensuales ante la Policía Federal, Vallejo alegó una interpretación equivocada de las condiciones impuestas. Destacó que sí realizó presentaciones con posterioridad, aunque fuera de los plazos establecidos.

Respecto a los vehículos no entregados, el financista sostuvo que se encontraban en la sede de Sur Finanzas. Según su versión, no pudo entregarlos ese día concreto porque en la dependencia policial no había personal disponible para recibirlos.

Fuentes judiciales confirmaron que el imputado vinculado con la AFA brindó estas explicaciones durante su ampliación de indagatoria. Sin embargo, ninguna de ellas convenció al juez Rodríguez Ponte.

La defensa de Pablo Parera ahora evaluará apelar ante la Cámara Federal. Mientras tanto, Vallejo permanecerá detenido hasta que avance la investigación sobre la presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal que operaba desde Sur Finanzas.