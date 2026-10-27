¿Puede una empresa dejar sus decisiones en manos de la inteligencia artificial?

Las empresas ya usan inteligencia artificial para tomar decisiones. El desafío legal es definir quién responde cuando esas decisiones producen daños

Hasta hace muy poco, imaginar una empresa administrada íntegramente por inteligencia artificial pertenecía al terreno de la ciencia ficción. Hoy esa posibilidad comenzó a discutirse seriamente a partir de las propuestas de reforma de la Ley General de Sociedades, que abrieron el debate sobre las denominadas sociedades automatizadas, organizaciones capaces de operar con una intervención humana mínima o incluso inexistente.

La noticia llamó la atención por su costado tecnológico. Sin embargo, el verdadero desafío no está en la inteligencia artificial. Está en el derecho.

El sistema societario fue construido sobre un principio muy claro: la sociedad posee personalidad jurídica propia, pero detrás de cada decisión existen personas que administran, supervisan y responden por las consecuencias de sus actos. Directores, gerentes y administradores no ocupan un cargo solamente para tomar decisiones; lo ocupan porque la ley les impone deberes de diligencia, lealtad y responsabilidad.

La inteligencia artificial pone en tensión ese modelo: si un algoritmo puede negociar contratos, seleccionar personal, aprobar operaciones financieras, analizar riesgos, fijar precios o administrar inversiones sin intervención humana, la pregunta deja de ser tecnológica y pasa a ser estrictamente jurídica.

¿Quién responde cuando esa decisión causa un daño? Ese es el verdadero centro del debate.

Quién responde por las decisiones de la inteligencia artificial

Porque una empresa puede tener patrimonio propio y responsabilidad limitada. Lo que el derecho nunca aceptó es que no exista nadie responsable detrás de su actuación.

Imaginemos una sociedad administrada por inteligencia artificial que rechaza indebidamente un crédito, discrimina a un candidato en un proceso de selección, incumple un contrato o provoca un perjuicio económico a un cliente. La víctima necesitará algo mucho más importante que una explicación técnica sobre el funcionamiento del algoritmo: necesitará identificar a quién reclamarle y contra quién ejercer sus derechos.

La respuesta no puede ser simplemente que "lo decidió la inteligencia artificial". Sin responsables identificables no existe verdadera seguridad jurídica, y ese problema no pertenece al futuro.

Miles de empresas ya utilizan inteligencia artificial para seleccionar personal, analizar contratos, responder clientes, fijar precios, detectar fraudes, evaluar riesgos financieros o adoptar decisiones comerciales de enorme impacto. Muchas veces lo hacen sin protocolos internos, sin auditorías específicas y sin establecer quién supervisa realmente el funcionamiento de esos sistemas. Ese es, probablemente, el mayor riesgo jurídico de esta nueva etapa.

La inteligencia artificial no elimina la responsabilidad de quienes administran una empresa. Por el contrario, la incrementa. Cuanto mayor sea el grado de autonomía de estos sistemas, mayor deberá ser la obligación de documentar procesos, controlar resultados, auditar decisiones y garantizar que siempre exista una persona capaz de explicar por qué una determinada decisión fue adoptada.

La innovación necesita libertad para desarrollarse, pero también necesita confianza. Y la confianza solo existe cuando las reglas de responsabilidad son claras.

Por eso, más allá de cómo evolucione el debate legislativo, las empresas no deberían esperar una ley específica para actuar. El momento de revisar las políticas internas sobre inteligencia artificial es ahora.

Qué deben hacer las empresas que usan inteligencia artificial

Toda organización que utilice inteligencia artificial debería identificar en qué procesos interviene, establecer responsables humanos para cada decisión relevante, documentar los criterios de funcionamiento de los sistemas, revisar los contratos con sus proveedores tecnológicos e incorporar mecanismos permanentes de auditoría y trazabilidad.

La inteligencia artificial puede transformar la manera de hacer negocios. Pero la confianza seguirá dependiendo de algo profundamente humano: la responsabilidad.