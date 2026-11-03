Se anunció que los haberes del sector automotor permanecerán sin variaciones durante noviembre y se prevé una mejora salarial en diciembre

Los básicos de Nov 2026 son iguales a Oct 2026; Dic 2026 suben.

Los trabajadores de concesionarias de automotores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 499/23 cobran en noviembre de 2026 los mismos salarios básicos que en octubre, de acuerdo con el último acuerdo firmado entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

El entendimiento, suscripto el 28 de octubre, establece nuevos valores salariales con vigencia desde el 1° de octubre y contempla una escala diferenciada para octubre y noviembre, y otra para diciembre. De esta manera, los trabajadores tendrán una nueva actualización de sus básicos en el último mes del año.

El acuerdo alcanza al personal de servicios del automotor, administrativos, vendedores, promotores de ventas y trabajadores de maestranza de las concesionarias.

Cuánto cobran en noviembre de 2026 los trabajadores de concesionarias

Los salarios básicos correspondientes a noviembre, que son idénticos a los de octubre, varían según la categoría laboral establecida en el convenio SMATA-ACARA.

Para el personal de servicios del automotor, los importes son los siguientes:

Especialista Múltiple Superior en Servicios: $2.146.145,85

$2.146.145,85 Especialista Superior en Servicios: $1.899.568,77

$1.899.568,77 Especialista en Servicios: $1.734.267,24

Experto en Servicios: $1.635.432,24

Ayudante en Servicios: $1.334.285,22

En el caso del personal administrativo, la escala establece estos básicos:

Administrativo Múltiple Especializado: $2.146.145,85

$2.146.145,85 Administrativo Especializado: $1.915.828,80

$1.915.828,80 Administrativo Calificado: $1.711.230,52

Administrativo Auxiliar: $1.590.647,39

Administrativo Básico: $1.334.285,22

Lavador: $1.515.347,72

Maestranza A: $1.334.285,22

Para vendedores y promotores de ventas, los mínimos garantizados son de $1.341.346,45 para el Vendedor y/o Promotor de Ventas y de $1.073.088,67 para el Vendedor y/o Promotor de Planes de Ahorro y el vendedor itinerante de repuestos.

El convenio también establece para los vendedores una comisión mínima garantizada del 0,5% sobre el precio de venta, según las condiciones previstas en el acuerdo.

Los importes informados corresponden a los salarios básicos convencionales y a las garantías mínimas de las categorías comerciales. La remuneración final puede ser superior por la aplicación de adicionales y otros conceptos previstos en el convenio colectivo.

Cuánto cobraron en octubre los empleados de concesionarias

Los trabajadores comprendidos en el acuerdo percibieron durante octubre los mismos valores que rigen en noviembre. La actualización comenzó a aplicarse el 1° de octubre sobre los salarios básicos vigentes hasta el 30 de septiembre.

Por ejemplo, el Especialista Múltiple Superior en Servicios pasó de un básico anterior de $2.093.800,83 a $2.146.145,85. El Administrativo Básico y el Ayudante en Servicios pasaron de $1.301.741,68 a $1.334.285,22.

En tanto, el Administrativo Especializado pasó de $1.869.101,27 a $1.915.828,80, mientras que el mínimo garantizado para el Vendedor y/o Promotor de Ventas se elevó de $1.308.630,68 a $1.341.346,45.

Cuánto cobrarán en diciembre de 2026 los trabajadores de SMATA-ACARA

El acuerdo también incorpora una escala salarial específica para diciembre, con nuevos valores para todas las categorías comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 499/23.

Para el personal de servicios del automotor, los básicos serán:

Especialista Múltiple Superior en Servicios: $2.199.799,49

$2.199.799,49 Especialista Superior en Servicios: $1.947.057,99

$1.947.057,99 Especialista en Servicios: $1.777.623,92

Experto en Servicios: $1.676.318,05

Ayudante en Servicios: $1.367.642,35

Para los administrativos, los importes previstos son:

Administrativo Múltiple Especializado: $2.199.799,49

$2.199.799,49 Administrativo Especializado: $1.963.724,52

$1.963.724,52 Administrativo Calificado: $1.754.011,28

Administrativo Auxiliar: $1.630.413,57

Administrativo Básico: $1.367.642,35

Lavador: $1.553.231,42

Maestranza A: $1.367.642,35

En las categorías comerciales, el mínimo garantizado será de $1.374.880,11 para vendedores y promotores de ventas y de $1.099.915,89 para vendedores de planes de ahorro y vendedores itinerantes de repuestos.

Estos importes están expresamente consignados en el anexo salarial del acuerdo firmado por SMATA y ACARA. Representan un nuevo escalón de actualización respecto de los valores que se aplican durante octubre y noviembre.

Qué adicionales pueden cobrar los trabajadores de concesionarias

Además de los salarios básicos, el Convenio Colectivo de Trabajo 499/23 contempla adicionales que pueden incrementar los ingresos según la antigüedad, la formación y las tareas desarrolladas.

El adicional por antigüedad se determina en función de los años de servicio. Comienza en el 3% para quienes tienen dos años de antigüedad y aumenta progresivamente hasta llegar al 39% para los trabajadores con 26 años.

También se establecen los siguientes adicionales:

Idioma extranjero: 4% sobre el sueldo básico de la categoría correspondiente

4% sobre el sueldo básico de la categoría correspondiente Título habilitante: 10% sobre el sueldo básico de la categoría en la que esté clasificado el trabajador

Para el personal que realiza tareas de manera permanente o transitoria en Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, el convenio contempla un adicional por zona patagónica del 20% sobre los salarios básicos. En el caso de vendedores y promotores de ventas que trabajan en esas provincias, la garantía salarial mínima también se incrementa en un 20%.

Por otra parte, el acuerdo establece que al menos el 10% del personal deberá estar clasificado en las categorías de Administrativo Múltiple Especializado y Especialista Múltiple Superior en Servicios.

Cómo se calcula el adicional por antigüedad de SMATA-ACARA

El Convenio Colectivo de Trabajo 499/23 contempla un adicional por antigüedad que se suma al salario básico y aumenta según los años de servicio del trabajador.

La escala establece un incremento del 3% cada dos años de antigüedad, de acuerdo con los siguientes porcentajes:

2 años de antigüedad: 3%.

4 años: 6%.

6 años: 9%.

8 años: 12%.

10 años: 15%.

12 años: 18%.

14 años: 21%.

16 años: 24%.

18 años: 27%.

20 años: 30%.

22 años: 33%.

24 años: 36%.

26 años: 39%.

Este adicional se calcula sobre el salario básico correspondiente a la categoría laboral del empleado. Por lo tanto, el importe que se incorpora a la remuneración varía según su puesto y su antigüedad.

Además, el convenio contempla otros adicionales: un 4% por conocimiento de idioma extranjero y un 10% por título habilitante, ambos calculados sobre el salario básico de la categoría correspondiente.

Para quienes trabajan en Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, se establece también un adicional por zona patagónica del 20% sobre los salarios básicos. En el caso de vendedores y promotores de ventas, el mismo porcentaje se aplica sobre la garantía salarial mínima.

Cuándo vuelven a negociar SMATA y ACARA

El acta firmada el 28 de octubre establece que las partes volverán a reunirse a partir del 1° de enero de 2027 para negociar los aspectos salariales que consideren necesarios.

SMATA y ACARA también asumieron el compromiso de mantener relaciones laborales armoniosas y preservar la paz social.

Finalmente, acordaron presentar el documento ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano para solicitar su homologación. Sin embargo, el acta aclara que las condiciones pactadas son de cumplimiento inmediato y obligatorio para las partes desde su firma.