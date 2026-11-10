La ley establece nuevas condiciones para las vacaciones 2027. Qué pasa si la empresa cambia las fechas aprobadas y cómo reclamar los gastos.

Se puede pactar el fraccionamiento del descanso anual en períodos mínimos de siete días.

El empleador fija las vacaciones y debe avisar 30 días antes por escrito. La solicitud del empleado no es una aprobación.

Organizar las vacaciones de verano requiere anticipación. La compra de pasajes, las reservas de alojamiento y la coordinación con el calendario escolar suelen realizarse con varios meses de anticipación. Sin embargo, la planificación puede complicarse cuando surgen diferencias entre empleados y empleadores sobre las fechas del descanso, especialmente si la empresa modifica un período que ya había sido aprobado.

De cara al verano 2027, estas situaciones adquieren relevancia por los cambios incorporados este año a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Entre las modificaciones se encuentra la obligación de comunicar por escrito el inicio de las vacaciones con una anticipación mínima de 30 días. También se habilitó la posibilidad de dividir el descanso anual en períodos de siete días como mínimo, siempre que exista un acuerdo entre las partes.

Las nuevas disposiciones generan interrogantes entre los trabajadores del sector privado: quién tiene la facultad de elegir las fechas, si una empresa puede modificar las vacaciones después de haberlas autorizado, qué sucede cuando ya se compraron pasajes y si corresponde reclamar una compensación por los gastos ocasionados.

"Una confusión frecuente es creer que solicitar las vacaciones equivale a tenerlas aprobadas. Antes de asumir gastos importantes, conviene contar con una confirmación escrita y revisar las condiciones del convenio colectivo", explica el Dr. Juan Manuel Curubeto, abogado especialista en Derecho Laboral.

Vacaciones 2027: quién decide las fechas según la Ley de Contrato de Trabajo

En el régimen general de la actividad privada, la organización del período de vacaciones corresponde al empleador, que debe respetar las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo y las condiciones establecidas en el convenio colectivo de trabajo aplicable.

Esto significa que los empleados pueden solicitar determinadas fechas y plantear sus preferencias, pero el pedido no representa por sí mismo una autorización. La empresa debe comunicar el período asignado y cumplir con los requisitos legales correspondientes.

Por ese motivo, existe una diferencia entre presentar una solicitud y recibir la aprobación. Mientras que el trabajador puede proponer una fecha para organizar sus vacaciones, la confirmación depende de la decisión empresarial dentro de los límites establecidos por la normativa.

La comunicación debe realizarse por escrito y con una anticipación mínima de 30 días respecto del comienzo del descanso. Esta notificación permite que el empleado conozca formalmente cuándo podrá ausentarse y organice sus actividades personales y familiares.

De todas formas, es necesario revisar cada convenio colectivo, ya que algunos sectores cuentan con condiciones particulares para determinar el otorgamiento de las vacaciones, establecer turnos o contemplar mecanismos de organización diferentes.

Cuándo se pueden tomar las vacaciones y qué ocurre con el fraccionamiento

El período general previsto para otorgar las vacaciones continúa comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Dentro de ese calendario, el empleador debe organizar el descanso anual de acuerdo con las necesidades de la actividad y las disposiciones legales.

Sin embargo, las modificaciones introducidas en 2026 permiten que las partes acuerden otorgar las vacaciones fuera de ese período. De esta manera, empleadores y trabajadores pueden establecer otras fechas cuando exista conformidad.

Otra de las novedades es la posibilidad de fraccionar el descanso anual. La normativa habilita que las vacaciones se dividan en distintos tramos, siempre que cada uno tenga una duración mínima de siete días consecutivos. Este mecanismo requiere un acuerdo entre el empleado y la empresa.

Por lo tanto, el empleador no puede imponer unilateralmente la división de las vacaciones si no existe conformidad del trabajador.

La posibilidad de organizar el descanso en períodos separados puede modificar la planificación habitual de muchas empresas y empleados. En algunos casos, permite distribuir los días disponibles durante diferentes momentos del año. En otros, facilita la coordinación con las obligaciones familiares o los compromisos personales.

Además, cuando la empresa organiza las vacaciones mediante un sistema de turnos, debe garantizar que cada trabajador pueda acceder al descanso durante la temporada de verano al menos una vez cada tres años.

Esta condición establece un límite para la distribución de los períodos vacacionales cuando existen diferentes equipos o sectores que deben mantener sus actividades durante todo el año.

Qué pasa si la empresa cambia las vacaciones después de aprobarlas

Una de las situaciones que puede generar conflictos laborales aparece cuando el trabajador recibe la aprobación de sus vacaciones, organiza un viaje y posteriormente la empresa comunica que necesita modificar las fechas.

El problema puede tener consecuencias económicas. Si el empleado ya compró pasajes, reservó un alojamiento o contrató servicios turísticos, un cambio de último momento puede ocasionar penalidades, gastos adicionales o la pérdida de dinero.

Sin embargo, para determinar si corresponde realizar un reclamo no alcanza con comprobar que existió una modificación. También es necesario analizar las condiciones en las que se otorgaron las vacaciones y las circunstancias que motivaron el cambio.

Entre los aspectos que deben considerarse se encuentran:

La autorización original: es necesario determinar si la empresa había aprobado formalmente las fechas o si solamente había recibido una solicitud del trabajador

es necesario determinar si la empresa había aprobado formalmente las fechas o si solamente había recibido una solicitud del trabajador La comunicación del cambio: debe revisarse cuándo se informó la modificación y de qué manera se notificó

debe revisarse cuándo se informó la modificación y de qué manera se notificó Los motivos de la empresa: las razones que justifican el cambio pueden resultar relevantes para analizar las consecuencias laborales

las razones que justifican el cambio pueden resultar relevantes para analizar las consecuencias laborales Los gastos realizados: es necesario identificar si existen pasajes, reservas u otros servicios contratados antes de recibir la modificación

es necesario identificar si existen pasajes, reservas u otros servicios contratados antes de recibir la modificación Los perjuicios económicos: deben conservarse los comprobantes que permitan demostrar los costos ocasionados por el cambio

"No es lo mismo comprar un viaje sin autorización que afrontar un cambio después de recibir la aprobación. La posibilidad de reclamar gastos o perjuicios debe analizarse según las circunstancias y la documentación de cada caso", señala Curubeto.

Por eso, antes de iniciar un reclamo, conviene reunir las comunicaciones intercambiadas con la empresa y los comprobantes de los gastos realizados. Esa documentación permite reconstruir lo sucedido y evaluar qué alternativas existen.

Cómo reclamar si la empresa modifica las fechas de vacaciones

Cuando un empleador comunica que modificará un período vacacional que ya había autorizado, el primer paso consiste en solicitar precisiones por escrito.

El trabajador puede pedir que se indiquen las nuevas fechas propuestas y los motivos de la modificación. También puede informar las dificultades que genera el cambio, especialmente cuando existen compromisos familiares o gastos que no pueden recuperarse.

La documentación adquiere relevancia si posteriormente se necesita evaluar un reclamo. Los correos electrónicos, mensajes, notificaciones internas y comprobantes de reservas permiten acreditar las condiciones en las que se organizó el descanso.

En caso de que existan penalidades por cancelar o modificar servicios turísticos, también conviene conservar las facturas y las condiciones de contratación. Estos elementos permiten identificar el perjuicio económico y analizar si corresponde solicitar una compensación.

No obstante, la existencia de gastos no implica automáticamente que la empresa deba reintegrarlos. La posibilidad de obtener un resarcimiento depende de las circunstancias particulares, de la autorización recibida y de la evaluación jurídica del caso.

Por esa razón, ante una modificación que genere un perjuicio económico, resulta conveniente consultar con un especialista en Derecho Laboral antes de tomar decisiones que puedan afectar la relación de trabajo.

Cinco recomendaciones para evitar conflictos laborales durante las vacaciones

La organización anticipada y el registro de las comunicaciones pueden ayudar a prevenir diferencias entre empleados y empleadores. Antes de contratar servicios turísticos, conviene tener en cuenta cinco recomendaciones:

Confirmar las fechas antes de comprar: solicitar una aprobación escrita del período vacacional antes de adquirir pasajes o reservar alojamiento. Una solicitud pendiente no garantiza que la empresa haya autorizado el descanso

solicitar una aprobación escrita del período vacacional antes de adquirir pasajes o reservar alojamiento. Una solicitud pendiente no garantiza que la empresa haya autorizado el descanso Guardar todas las comunicaciones: conservar los pedidos de vacaciones, las respuestas del empleador y cualquier notificación posterior relacionada con las fechas asignadas

conservar los pedidos de vacaciones, las respuestas del empleador y cualquier notificación posterior relacionada con las fechas asignadas Pedir precisiones ante una modificación: si la empresa informa un cambio, solicitar por escrito las nuevas fechas y los motivos de la decisión. También corresponde comunicar las dificultades que puede ocasionar la modificación

si la empresa informa un cambio, solicitar por escrito las nuevas fechas y los motivos de la decisión. También corresponde comunicar las dificultades que puede ocasionar la modificación Documentar los gastos realizados: guardar comprobantes de pasajes, alojamientos, reservas y penalidades por cancelación. Esta información puede resultar necesaria para evaluar un eventual reclamo

guardar comprobantes de pasajes, alojamientos, reservas y penalidades por cancelación. Esta información puede resultar necesaria para evaluar un eventual reclamo Consultar antes de tomar decisiones: revisar el convenio colectivo aplicable y buscar asesoramiento legal antes de ausentarse sin autorización o enviar una intimación formal a la empresa

Estas medidas permiten contar con elementos para resolver eventuales diferencias y determinar si una decisión empresarial se ajusta a las condiciones previstas por la legislación laboral.

Vacaciones y disponibilidad laboral: cuántos trabajadores siguen conectados durante el descanso

Los conflictos relacionados con las vacaciones no se limitan a la elección de las fechas o a los cambios de último momento. Otra cuestión que aparece durante el período de descanso es la disponibilidad de los empleados para responder mensajes, atender llamadas o resolver asuntos laborales.

Según un relevamiento de Randstad difundido en febrero de 2026, el 62% de los trabajadores argentinos consultados continúa conectado o disponible en distintos niveles durante sus vacaciones.

La encuesta regional incluyó a 4.089 personas de Argentina, Chile y Uruguay y relevó las prácticas de conexión laboral durante los períodos de descanso.

El dato refleja que una parte de los trabajadores mantiene algún grado de contacto con sus actividades profesionales incluso cuando se encuentra de vacaciones. Sin embargo, esa disponibilidad no significa necesariamente que exista una exigencia expresa del empleador en todos los casos.

La organización de las tareas antes de cada período vacacional puede influir en esta situación. La distribución de responsabilidades, la designación de reemplazos y la definición de quién atenderá los asuntos pendientes permiten establecer condiciones para que el empleado pueda desconectarse durante el descanso.

"Planificar las vacaciones también implica organizar reemplazos y definir quién resolverá las tareas pendientes, para que el descanso pueda hacerse efectivo", concluye Curubeto.

Así, la planificación de las vacaciones de verano 2027 requiere considerar tanto las condiciones legales para obtener los días de descanso como los mecanismos de comunicación entre empleados y empleadores. Contar con fechas confirmadas, conocer las disposiciones del convenio colectivo y conservar la documentación permite prevenir conflictos y evaluar alternativas cuando surgen modificaciones de último momento.