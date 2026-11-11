Jensen Huang podría afrontar el divorcio más caro de la historia por u$s74.000 millones

El CEO de Nvidia reconoció una infidelidad y una separación podría dividir su fortuna de u$s148.000 millones con su esposa, según las leyes locales

Un eventual divorcio de Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia, podría tener consecuencias económicas extraordinarias. Con un patrimonio calculado en u$s148.000 millones por el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el empresario podría afrontar una división de bienes que alcanzaría los u$s74.000 millones, de acuerdo con las normas que rigen en California.

El escenario comenzó a cobrar relevancia tras la difusión de información sobre una supuesta relación extramatrimonial del ejecutivo con una mujer identificada como Alice Huang. Algunas publicaciones la vincularon con los servicios de inteligencia chinos y plantearon que habría intentado obtener información de Nvidia a través de su cercanía con el empresario.

En medio de la repercusión, Huang reconoció públicamente la infidelidad y expresó su arrepentimiento. "Le fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo lamento profundamente", escribió en un comunicado. "Espero que nuestra familia pueda sanar y que, con el tiempo, logre recuperar su confianza".

Nvidia detalló el vínculo patrimonial de Lori Huang con tres fideicomisos compartidos con su esposo

El patrimonio del empresario no está completamente desvinculado de Lori Huang, con quien está casado desde hace cuatro décadas. Ella, cuyo apellido antes del matrimonio era Mills, conoció a Jensen durante la universidad y mantiene una participación relevante en la estructura fiduciaria asociada a los activos familiares.

La documentación presentada por Nvidia en su informe anual de 2026 permite dimensionar ese vínculo. Lori no integra el equipo ejecutivo de la compañía, pero figura junto a su esposo en la administración de varios fideicomisos que concentran activos y derechos vinculados a las acciones de la tecnológica.

El reporte detalla: "En virtud de su condición de cotitulares fiduciarios del Huang Trust, el Huang 2012 Irrevocable Trust y el Huang Irrevocable Remainder Trust, tanto el señor Huang como su esposa pueden ser considerados beneficiarios conjuntos de los activos de dichos fideicomisos y ejercer de manera compartida los derechos de voto y las facultades de inversión sobre ellos".

Hasta ahora, Lori no realizó declaraciones públicas sobre la infidelidad ni se informó que la pareja haya iniciado un proceso de divorcio.

Por qué una separación podría costarle u$s74.000 millones

La cifra surge de aplicar al patrimonio estimado de Huang el régimen de bienes gananciales vigente en California. Según publicó el New York Post, las disposiciones de ese estado establecen, como regla general, que los activos y las obligaciones acumulados durante el matrimonio se distribuyan en partes iguales cuando se produce una separación legal.

Con una fortuna de u$s148.000 millones, la mitad equivaldría a u$s74.000 millones. Ese monto podría convertir el eventual acuerdo en uno de los más elevados registrados hasta el momento.

La publicación Futurism incluso planteó que Lori podría recibir "el acuerdo de divorcio más grande de la historia". Sin embargo, se trata de una posibilidad y no de una negociación confirmada: no hay constancia en la información disponible de que Huang y su esposa hayan decidido poner fin al matrimonio.

El empresario también hizo referencia al impacto personal del episodio en un mensaje dirigido a los empleados de Nvidia. "Les fallé y dañé la vida que construimos juntos. Asumo toda la responsabilidad por mis actos y por el dolor que causé, y acepto las críticas que esto conlleva", manifestó.

Las acusaciones que vinculan el caso con China

La repercusión del episodio excedió el ámbito privado de Huang. La controversia se intensificó después de que circularan fotografías del CEO junto a Alice Huang, cuya identidad fue difundida por distintos medios.

NDPTV informó que la mujer habría tenido conexiones con organismos de inteligencia chinos y que su relación con el empresario podría haberle permitido acceder a datos de Nvidia. Esas afirmaciones fueron presentadas como versiones periodísticas y no como hechos acreditados.

El caso también llegó al Congreso de Estados Unidos, que exigió explicaciones a la compañía por el escándalo que involucra a su máximo ejecutivo.

Los divorcios de multimillonarios que terminaron en acuerdos millonarios

La separación de Jensen Huang podría abrir un capítulo inédito en la historia de los divorcios de grandes empresarios si llegara a concretarse una división patrimonial cercana a los u$s74.000 millones. Sin embargo, otros magnates ya protagonizaron rupturas que modificaron de manera significativa la distribución de sus fortunas.

Uno de los antecedentes más conocidos es el de Jeff Bezos y MacKenzie Scott. Cuando se divorciaron en 2019, después de 25 años de matrimonio, Scott recibió una participación del 4% en Amazon. Ese paquete accionario fue valuado en alrededor de u$s36.000 millones al momento del acuerdo y la convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo.

Otro caso de gran repercusión fue el de Bill y Melinda Gates, que anunciaron su separación en 2021, luego de 27 años de matrimonio. Aunque circularon estimaciones que ubicaban el costo de la ruptura en decenas de miles de millones de dólares, los términos completos del acuerdo no se hicieron públicos. Por eso, no es posible establecer con precisión cuánto recibió cada uno ni equiparar las cifras difundidas con una transferencia confirmada.

En el mundo de los medios, Rupert Murdoch y Anna dePeyster se separaron en 1999, después de más de tres décadas juntos. Distintas publicaciones estimaron que el acuerdo rondó los u$s1.700 millones, aunque tampoco se difundió un detalle completo de los bienes repartidos.

También sobresale el divorcio del empresario petrolero Harold Hamm, fundador de Continental Resources, y Sue Ann Arnall. En 2014, un tribunal de Oklahoma ordenó una compensación cercana a los u$s995 millones para su exesposa, en uno de los acuerdos patrimoniales más elevados registrados en Estados Unidos.

Estos antecedentes muestran que las separaciones de grandes fortunas pueden involucrar acciones, participaciones empresariales, propiedades y compensaciones económicas. Pero también dejan una advertencia: los montos que suelen aparecer en los rankings no siempre representan dinero entregado en efectivo ni acuerdos cuyos términos se hayan hecho públicos.