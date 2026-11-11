En noviembre de 2026, rige un aumento salarial del 1,6% y se actualizan los aportes, contribuciones y ART según las horas trabajadas.

Se mantienen derechos básicos como vacaciones, licencias y jornadas, reafirmando la autonomía del sector frente a la ley general.

La Ley 27.802 extiende el período de prueba a seis meses, digitaliza los recibos de sueldo y permite sustituir la ropa de trabajo por una suma de dinero tras el plazo inicial.

La reforma laboral, convertida en la Ley 27.802, introdujo modificaciones en el régimen de empleadas domésticas y personal de casas particulares, regulado por la Ley 26.844. Los cambios alcanzan al período de prueba, la provisión de ropa de trabajo, los recibos de sueldo y la actualización de los créditos laborales en caso de juicios.

La nueva normativa mantiene derechos centrales del sector, como las vacaciones, las licencias por maternidad, la jornada laboral y la indemnización por antigüedad, pero modifica algunas condiciones de contratación y las obligaciones administrativas de los empleadores.

Uno de los cambios más importantes es la extensión del período de prueba a seis meses para todos los contratos por tiempo indeterminado. También se establece la emisión electrónica obligatoria de los recibos de sueldo y se habilita la posibilidad de reemplazar la entrega de ropa de trabajo por una compensación económica no remunerativa, una vez finalizado ese período inicial.

En paralelo, noviembre de 2026 llega con un aumento salarial del 1,6% para el personal doméstico, según el cronograma establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Los empleadores también deben contemplar los aportes, las contribuciones y la cobertura de riesgos del trabajo (ART), cuyos importes dependen de las horas semanales trabajadas y de la situación previsional de la persona contratada.

Qué cambia la reforma laboral para las empleadas domésticas

La Ley 27.802 modifica distintos artículos de la Ley 26.844 y reafirma la autonomía del régimen especial de casas particulares respecto de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) 20.744.

La legislación general no se aplica directamente a este sector, salvo en aquellos aspectos que el régimen especial declare expresamente compatibles. Por lo tanto, los derechos y las obligaciones de empleadores y trabajadoras continúan regulados principalmente por la Ley 26.844 y sus modificaciones.

El período de prueba se extiende a seis meses

Uno de los cambios más importantes alcanza al artículo 7 de la Ley 26.844, que regula el período de prueba.

Hasta la reforma, el plazo era de 30 días para el personal sin retiro y de 15 días para el personal con retiro, siempre que la relación laboral no superara los tres meses.

Con la nueva normativa, todos los contratos por tiempo indeterminado tendrán un período de prueba de seis meses, independientemente de la modalidad de contratación.

Durante ese plazo:

Cualquiera de las partes podrá finalizar la relación laboral sin expresar una causa

No corresponderá indemnización por la extinción del vínculo durante ese período

por la extinción del vínculo durante ese período El empleador no podrá contratar nuevamente a la misma trabajadora utilizando otro período de prueba

La modificación amplía el tiempo inicial durante el cual el empleador puede extinguir el vínculo sin pagar indemnización por antigüedad y unifica los plazos para el personal con retiro y sin retiro.

Ropa de trabajo: se podrá reemplazar por una compensación en dinero

La reforma mantiene la obligación del empleador de proporcionar ropa y elementos de trabajo necesarios para que la empleada doméstica realice sus tareas.

Sin embargo, modifica el artículo 14 de la Ley 26.844 e incorpora la posibilidad de cumplir con esa obligación mediante el pago de una suma de dinero no remunerativa, una vez transcurrido el período de prueba.

De esta manera, el empleador podrá reemplazar la entrega física de la indumentaria por una compensación económica destinada a ese concepto.

Al tratarse de un importe no remunerativo, no se incorpora al salario para el cálculo de los conceptos que toman como referencia la remuneración.

Los recibos de sueldo serán electrónicos y ARCA incorporó el recibo asistido

Otro cambio alcanza al artículo 20 de la Ley 26.844. La reforma establece que los recibos de sueldo deberán emitirse electrónicamente mediante el sistema que determine la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Además, la documentación bancaria o la constancia entregada por el banco al empleador constituirá prueba suficiente del pago del salario.

La reglamentación de ARCA avanzó sobre este punto mediante la Resolución General 5912/2026, publicada en octubre. La disposición incorporó la funcionalidad denominada Recibo Asistido al servicio Personal de Casas Particulares, que permite calcular determinados conceptos de la liquidación salarial a partir de los datos registrados y de la información suministrada por el empleador.

El sistema permite visualizar la composición de los haberes antes de emitir el comprobante.

La normativa también contempla que, cuando el salario se pague en efectivo o la trabajadora lo solicite, el recibo electrónico deberá imprimirse por duplicado. En esos casos, el ejemplar correspondiente a la trabajadora deberá llevar su firma en conformidad con el pago recibido.

Cómo se actualizarán los créditos laborales en los juicios

La reforma también sustituye el artículo 70 de la Ley 26.844, referido a la actualización de los créditos laborales.

A partir del nuevo esquema, la actualización y los intereses de los créditos reclamados en procesos judiciales se regirán por las disposiciones del artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, junto con los artículos 277 y 278 de esa normativa y el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral.

El cambio establece un criterio común con el régimen general para determinar la actualización de los montos reclamados en litigios laborales.

Qué derechos de las empleadas domésticas no cambian

La reforma no modifica los principales derechos establecidos por la Ley 26.844. Entre las condiciones que continúan vigentes se encuentran:

Jornada laboral: máximo de ocho horas diarias o 48 horas semanales. Se permite una distribución semanal desigual, siempre que la jornada ordinaria no supere las nueve horas diarias

máximo de ocho horas diarias o 48 horas semanales. Se permite una distribución semanal desigual, siempre que la jornada ordinaria no supere las nueve horas diarias Descanso semanal: 35 horas consecutivas, a partir del sábado a las 13

35 horas consecutivas, a partir del sábado a las 13 Vacaciones: se mantienen los períodos de 14, 21, 28 o 35 días corridos, según la antigüedad

se mantienen los períodos de 14, 21, 28 o 35 días corridos, según la antigüedad Licencia por maternidad: continúa vigente el régimen de protección previsto para las trabajadoras del sector

continúa vigente el régimen de protección previsto para las trabajadoras del sector Indemnización por antigüedad: un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como referencia la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año

un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como referencia la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares: continúa funcionando como organismo encargado de establecer las remuneraciones mínimas y las condiciones laborales del sector

También se mantiene el régimen de horas extras, que establece un recargo del 50% para las realizadas en días comunes y del 100% para las trabajadas los sábados después de las 13, domingos y feriados.

En el caso de las trabajadoras adolescentes de entre 16 y 18 años, la legislación establece condiciones específicas: no pueden trabajar bajo la modalidad sin retiro y su jornada no puede superar las seis horas diarias ni las 36 semanales. Además, está prohibida la contratación de menores de 16 años.

Cuánto debe pagar el empleador por una empleada doméstica en noviembre de 2026

Además de las modificaciones laborales, los empleadores deben contemplar los nuevos valores salariales y las obligaciones de seguridad social.

En noviembre de 2026, los salarios mínimos del personal doméstico tienen un incremento del 1,6% respecto de octubre. La actualización fue establecida por la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que dispuso aumentos del 1,7% para octubre y del 1,6% para noviembre y diciembre.

La misma resolución estableció la incorporación progresiva al salario básico de una suma no remunerativa abonada en agosto. El cronograma contempló un 25% en septiembre, un 50% en octubre y el 25% restante en noviembre.

La suma extraordinaria original fue de $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales, $11.500 para jornadas de entre 12 y menos de 16 horas y $20.000 para quienes cumplen 16 horas o más.

Cuáles son los salarios mínimos de las empleadas domésticas en noviembre

Los valores mínimos de noviembre dependen de la categoría profesional y de la modalidad de contratación.

Primera categoría: supervisión

Con retiro: $4.928,28 por hora y $614.791,27 por mes

y $614.791,27 por mes Sin retiro: $5.344,33 por hora y $678.036,40 por mes

Segunda categoría: tareas específicas

Con retiro: $4.700,21 por hora y $575.394,53 por mes

y $575.394,53 por mes Sin retiro: $5.098,84 por hora y $633.782,08 por mes

Tercera categoría: caseros

Sin retiro: $4.451,49 por hora y $562.837,52 por mes

Cuarta categoría: asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $4.451,49 por hora y $562.837,52 por mes

y $562.837,52 por mes Sin retiro: $4.923,50 por hora y $620.420,85 por mes

Quinta categoría: tareas generales

Con retiro: $4.174,62 por hora y $512.142,96 por mes

y $512.142,96 por mes Sin retiro: $4.451,49 por hora y $562.837,52 por mes

Los importes corresponden a los salarios mínimos de cada categoría. Para calcular la remuneración final también deben contemplarse los adicionales que correspondan según las condiciones de contratación.

Cuánto se paga de aportes, contribuciones y ART en noviembre

Los empleadores deben ingresar mensualmente los importes correspondientes al régimen de seguridad social y a la cobertura de riesgos del trabajo.

Para el personal activo mayor de 18 años, los valores correspondientes a octubre de 2026, que se pagan en noviembre, son los siguientes:

Menos de 12 horas semanales: $10.856,52

De 12 a menos de 16 horas: $17.007,37

16 horas o más: $44.784,77

En diciembre, cuando se abonen los importes correspondientes a noviembre, los valores serán:

Menos de 12 horas semanales: $10.953,66

De 12 a menos de 16 horas: $17.162,80

16 horas o más: $45.024,63

Estos importes comprenden la cuota de ART, los aportes destinados a la obra social y las contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Es importante distinguir que los aportes personales están a cargo de la trabajadora y se descuentan de su remuneración, mientras que las contribuciones previsionales y la ART corresponden al empleador. Por eso, el total ingresado a través del sistema incluye conceptos de ambas partes.

Cuánto cuesta la ART de una empleada doméstica

La cobertura de riesgos del trabajo es obligatoria y debe ser contratada por el empleador. Su importe depende de la cantidad de horas semanales trabajadas.

Para octubre, con vencimiento en noviembre, la cuota de ART es:

Menos de 12 horas semanales: $8.041,77

De 12 a menos de 16 horas: $11.684,59

16 horas o más: $16.961,43

En noviembre, los valores aumentan a:

Menos de 12 horas semanales: $8.138,91

De 12 a menos de 16 horas: $11.840,02

16 horas o más: $17.201,29

A estos importes se suman los conceptos de obra social y contribuciones previsionales.

Para jornadas inferiores a 12 horas, corresponden $2.084,85 de aportes a la obra social y $729,90 de contribución al SIPA.

En el tramo de 12 a menos de 16 horas, esos conceptos ascienden a $3.863,30 y $1.459,48, respectivamente. Para jornadas de 16 horas o más, corresponden $25.694,55 de obra social y $2.128,79 de contribución previsional.

Cuánto se paga por una empleada doméstica de entre 16 y 18 años

Para el personal de casas particulares de entre 16 y 18 años rigen importes diferentes, ya que no corresponde ingresar contribuciones al SIPA. El pago comprende la cuota de ART y los aportes destinados a la obra social.

Los valores correspondientes a octubre, con vencimiento en noviembre, son:

Menos de 12 horas semanales: $10.126,62

De 12 a menos de 16 horas: $15.547,89

16 horas o más: $42.655,98

En diciembre, por el período noviembre, los importes serán de $10.223,76, $15.703,32 y $42.895,84, respectivamente.

En estos casos, además de los importes de seguridad social, deben respetarse las restricciones legales sobre la edad mínima, la jornada laboral y la modalidad de contratación.

Cuánto debe pagar el empleador por una empleada doméstica jubilada

El régimen también contempla importes específicos cuando la persona contratada ya está jubilada. En esta situación, los pagos incluyen la cuota de ART y las contribuciones al SIPA, pero no contemplan aportes a la obra social.

Para octubre de 2026, los importes son:

Menos de 12 horas semanales: $8.771,67

De 12 a menos de 16 horas: $13.144,07

16 horas o más: $19.090,22

En noviembre, los valores pasan a $8.868,81, $13.299,50 y $19.330,08, respectivamente.

Qué otros gastos debe contemplar el empleador

Los aportes, las contribuciones y la ART no son las únicas obligaciones económicas de quienes contratan personal doméstico. Para calcular el costo total de la relación laboral también deben contemplarse otros conceptos.

Entre ellos se encuentran:

Aguinaldo: corresponde abonar el sueldo anual complementario en dos cuotas, en junio y diciembre

corresponde abonar el sueldo anual complementario en dos cuotas, en junio y diciembre Vacaciones: deben otorgarse y pagarse de acuerdo con la antigüedad de la trabajadora

deben otorgarse y pagarse de acuerdo con la antigüedad de la trabajadora Antigüedad: corresponde un adicional equivalente al 1% del salario mensual por cada año trabajado con el mismo empleador, computado desde el 1 de septiembre de 2020 y sin efecto retroactivo

corresponde un adicional equivalente al 1% del salario mensual por cada año trabajado con el mismo empleador, computado desde el 1 de septiembre de 2020 y sin efecto retroactivo Zona desfavorable: se aplica un adicional del 30% para quienes prestan servicios en La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones

se aplica un adicional del para quienes prestan servicios en La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones Horas extras: tienen un recargo del 50% cuando se realizan en días comunes y del 100% cuando se trabajan los sábados después de las 13, domingos y feriados nacionales

Estos conceptos deben sumarse al salario básico cuando corresponda, según la modalidad y las condiciones de trabajo.

Cómo registrar a una empleada doméstica en ARCA

La registración del personal de casas particulares es obligatoria desde el comienzo de la relación laboral, incluso cuando la trabajadora presta servicios pocas horas por semana.

Para cumplir con esta obligación, el empleador debe ingresar al sistema de ARCA y declarar los datos personales de la empleada, la fecha de ingreso, la categoría laboral, la modalidad de contratación, la cantidad de horas trabajadas y la remuneración acordada.

También debe emitir el recibo de sueldo con el detalle de los conceptos remunerativos y no remunerativos, las retenciones correspondientes y el importe neto abonado.

Con la reforma laboral, la emisión electrónica de los recibos pasa a ser obligatoria mediante el sistema que determine el organismo recaudador. La reglamentación de ARCA establece el uso del servicio Personal de Casas Particulares y contempla la herramienta Recibo Asistido para facilitar la liquidación de haberes.

Para calcular cuánto cuesta contratar una empleada doméstica en noviembre de 2026, el empleador debe sumar el salario correspondiente a la categoría y modalidad de trabajo, los adicionales que correspondan y las obligaciones patronales de seguridad social y ART. También debe considerar los aportes personales que se retienen del sueldo y se ingresan al sistema.

En cuanto a los vencimientos, los importes correspondientes al período octubre se pagan en noviembre, mientras que los correspondientes a noviembre vencen en diciembre. En materia salarial, noviembre contempla un aumento del 1,6% y diciembre tendrá una nueva actualización del mismo porcentaje, según el cronograma establecido por la CNTCP.