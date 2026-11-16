Qué pueden reclamar vecinos y comerciantes afectados tras la explosión por gas en Lanús

Ya se anunció una ayuda del Municipio, pero se pueden iniciar acciones individuales o conjuntas contra Metrogas y su contratista

Es vital documentar todo con fotos y actas antes de reparar. Se sugiere enviar carta documento y consultar seguros.

Metrogas y su contratista son legalmente responsables por la explosión. Los afectados deben reclamar daños emergentes y lucro cesante.

Los comerciantes y vecinos afectados por el escape de gas y posterior explosión ocurridos el viernes en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada pueden hacer reclamos ante Metrogas y su empresa contratista, pedir asistencia económica al Municipio e iniciar acciones judiciales individuales o conjuntas por daño emergente y lucro cesante.

Si bien aún continúa la emergencia en la zona de Beltrán y Del Valle Iberlucea y muchos no pudieron regresar a sus locales o hogares, lo importante es que actúen rápido, sobre todo para preservar la prueba, y que conozcan qué pueden exigir, a quién y en qué plazos.

Quién debe responder por los daños

El gas es una cosa riesgosa y su distribución es una actividad riesgosa. Por eso, el Código Civil y Comercial establece una responsabilidad objetiva: el damnificado no necesita probar la culpa de la empresa, sino el daño sufrido y que fue causado por el escape.

Según explicó a iProfesional, la abogada Julieta Rojas, especialista en consumo, "responden tanto Metrogas, como distribuidora y titular del servicio, como la empresa contratista que realizaba los trabajos", y los damnificados pueden reclamar a ambas.

"Solo se liberan si prueban que el daño se debió a la propia víctima, a un tercero por quien no deben responder o a un caso fortuito. Además, quienes son usuarios del servicio de gas están protegidos por la Ley de Defensa del Consumidor, que establece la responsabilidad solidaria de todos los que intervienen en la prestación del servicio", remarcó la letrada.

Qué pueden reclamar los comerciantes

Los comerciantes pueden reclamar el daño emergente, es decir, la reparación del local, la mercadería, el mobiliario y los equipos dañados; y el lucro cesante, que es lo que dejaron de ganar mientras el comercio permaneció cerrado o con su actividad reducida. Según el caso, explicó Rojas, también puede hacerse un reclamo por la pérdida de clientela y, si el titular es una persona humana, por el daño moral sufrido. Si el comercio alquila el local, los daños se reparten entre el dueño y el inquilino.

Si el comercio resultó dañado y no puede usarse por una causa que no le es imputable al inquilino, como esta explosión, el Código Civil y Comercial le permite pedir la rescisión del contrato o dejar de pagar el alquiler por el tiempo en que no pueda usar el local. Es importante notificar al propietario de inmediato y por escrito, preferentemente por carta documento, y dejar constancia del estado del inmueble.

"Los daños estructurales del local pueden ser reclamados por el dueño, mientras que los daños sobre la mercadería y el negocio corresponden al comerciante. Si el inquilino debió seguir pagando el alquiler sin poder usar el local, ese gasto también puede incluirse en el reclamo a las empresas responsables", explicó la especialista.

Qué pueden hacer los vecinos

Los vecinos y cualquier persona que haya sufrido un daño tienen derecho a una reparación integral:

Daños en la vivienda: roturas de vidrios, aberturas, paredes, techos, instalaciones, muebles y electrodomésticos. El propietario reclama los daños del inmueble; el inquilino, los de sus pertenencias. En edificios, el consorcio debe hacer la denuncia ante su seguro y reclamar los daños en las partes comunes

roturas de vidrios, aberturas, paredes, techos, instalaciones, muebles y electrodomésticos. El propietario reclama los daños del inmueble; el inquilino, los de sus pertenencias. En edificios, el consorcio debe hacer la denuncia ante su seguro y reclamar los daños en las partes comunes Lesiones: quienes resultaron heridos pueden reclamar los gastos médicos, de farmacia y de traslado, la incapacidad física o psíquica que pueda quedar, la pérdida de ingresos mientras no pudieron trabajar y el daño moral. Es fundamental conservar la historia clínica, los certificados y los comprobantes de gastos

quienes resultaron heridos pueden reclamar los gastos médicos, de farmacia y de traslado, la incapacidad física o psíquica que pueda quedar, la pérdida de ingresos mientras no pudieron trabajar y el daño moral. Es fundamental conservar la historia clínica, los certificados y los comprobantes de gastos Evacuados: si tuvieron que dejar su casa, pueden reclamar los gastos de alojamiento, comida y traslado, y el valor de lo que no pudieron usar

Corte del servicio y reconexión: si quedaron sin gas, pueden exigir la rehabilitación del suministro en un plazo razonable y que no se les facture el período sin servicio. Para volver a tener gas, la instalación debe ser revisada por un gasista matriculado, que verifique que no haya pérdidas ni daños; ese costo, al igual que las reparaciones que sean necesarias en la instalación interna, también puede incluirse en el reclamo a las empresas responsables

Rojas recordó que en el ámbito judicial, la Ley 24.240 prevé además la posibilidad de solicitar una multa civil o daño punitivo cuando la empresa actuó con grave desaprensión hacia los derechos de los usuarios, y el beneficio de justicia gratuita.

Por otra parte, como hay al menos un fallecido y alrededor de 30 heridos, la Justicia penal investiga quiénes son los responsables. Las víctimas pueden presentarse como particulares damnificados, lo que les permite acceder al expediente, aportar prueba y seguir la investigación, que muchas veces es útil también para el reclamo civil.

Cómo reclamar a Metrogas

La empresa habilitó dos canales para reclamos:

el correo incidenterde@metrogas.com.ar

la línea telefónica (011) 4309-1075 (de 8.30 a 17.30 hs)

Ya se comenzó a analizar caso por caso y se evacúan las dudas respecto al servicio de gas en la zona. Además, se continúa con el operativo para reconectar el gas a aquellos vecinos que ya pudieron regresar a sus casas y se les había cortado el servicio, indicó la compañía en un comunicado.

La especialista consultada recomendó conservar los números de los reclamos y luego enviar carta documento tanto a la distribuidora como a la contratista intimándolas a reparar los daños porque "esto deja constancia fehaciente y con fecha cierta".

Si el reclamo no se resuelve, se puede acudir al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), el organismo que reemplazó al ENARGAS y que controla a las distribuidoras.

La prueba es clave

Antes de limpiar o reparar, hay que documentar los daños con fotos y videos, solicitar las actas de bomberos, policía o Defensa Civil y, si es posible, realizar una constatación notarial. También es útil pedir presupuestos de reparación a más de un proveedor y conservar las facturas de compra de los bienes dañados.

Para acreditar el lucro cesante sirven las facturas, los libros contables, las declaraciones de IVA o monotributo y los registros de ventas de los meses anteriores. También conviene identificar a los testigos y guardar sus datos de contacto.

El seguro de los damnificados y de Metrogas

Quienes tengan seguro, ya sea del comercio, del hogar o del consorcio, deben hacer la denuncia del siniestro dentro de los tres días de ocurrido. Hay que revisar la póliza: el lucro cesante solo está cubierto si se contrató la cobertura por interrupción de negocios. Lo que el seguro no cubra, incluida la franquicia, puede reclamarse igualmente a Metrogas y a la contratista.

Fuentes de la compañía informaron que "hay un seguro de Responsabilidad Civil que tiene activo Metrogas para este tipo de contingencias y ante cada situación, lo que se hace es analizarlo y se paga lo que corresponde". Por ese motivo, se puso a disposición la línea telefónica y el mail de reclamo.

Si no hay acuerdo, los afectados pueden iniciar acciones judiciales en forma individual o grupal. Actuar en conjunto permite reducir costos y unificar la prueba pericial, que suele ser común a todos, aunque antes de demandar es obligatorio pasar por una instancia de mediación.

La asistencia del Municipio

El Municipio de Lanús anunció que ofrecerá una ayuda económica extraordinaria e inmediata para las familias damnificadas que se encuentran en el epicentro del siniestro, con el objetivo de cubrir sus necesidades más urgentes.

Tras una reunión que tuvo lugar entre el intendente Julián Álvarez y los vecinos, se ofrecieron beneficios impositivos, la reparación de viviendas y la reconstrucción del centro comercial de la zona.

Además, se pedirá a la Legislatura bonaerense que se exima a los damnificados del pago de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y Patente para los vecinos de la zona afectada.

Si bien el Estado Municipal pidió ser querellante en la causa, con el avance de la investigación judicial se determinará si debía otorgar los permisos para las obras y controlarlas.