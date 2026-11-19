El siniestro en Remedios de Escalada provocó el fallecimiento de un operario y mantiene a numerosas familias evacuadas y heridos hospitalizados

Murió este jueves por la mañana uno de los trabajadores de MetroGAS que permanecía internado en grave estado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. El hombre se convierte así en la segunda víctima fatal de la explosión ocurrida el viernes pasado en Remedios de Escalada, partido de Lanús.

El fallecimiento se produjo tras varios días de lucha por su vida. El trabajador había quedado gravemente herido producto del incendio y la explosión originados por una fuga de gas.

La tragedia golpeó a la zona sur del Conurbano bonaerense cuando una operación de rutina se convirtió en una pesadilla. Los trabajos de renovación de red terminaron en un desenlace fatal que ahora deja dos muertos y múltiples heridos.

Cómo ocurrió la explosión que sacudió Remedios de Escalada

Todo comenzó el viernes 13 de noviembre alrededor de las 9.45. Una máquina tuneladora que utilizaba una empresa contratista de MetroGAS dañó una cañería de media presión durante los trabajos de renovación de la red de gas.

La rotura de la cañería provocó una fuerte pérdida de gas que derivó primero en un incendio y luego en una explosión de gran magnitud.

El fuego se propagó rápidamente. Las llamas alcanzaron viviendas y comercios de la zona, generando escenas de pánico entre los vecinos.

Las autoridades desplegaron un importante operativo de emergencia que incluyó bomberos, policía y ambulancias. Decenas de familias tuvieron que ser evacuadas de sus hogares mientras los efectivos trabajaban para controlar el siniestro.

Los trabajadores de MetroGAS que resultaron heridos se encontraban en el lugar realizando tareas de mantenimiento cuando la máquina tuneladora impactó contra la cañería de media presión.

El accidente expuso las vulnerabilidades de las obras de infraestructura en zonas densamente pobladas. La explosión dejó un tendal de destrucción en el barrio de Remedios de Escalada, con viviendas dañadas y comercios afectados por las llamas.

Ahora, con esta segunda muerte confirmada, las autoridades investigan las causas del accidente y evalúan las responsabilidades de la empresa contratista que operaba la tuneladora al momento de la rotura de la cañería de gas.