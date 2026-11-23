Durante un allanamiento en la capital de Santa Cruz incautaron papeles de empresas investigadas por ser pantalla de actividades ilícitas

La Justicia Federal de Santa Cruz encontró este lunes cajas con documentación de las empresas de Lázaro Báez en un galpón de Río Gallegos que presuntamente usaba una banda narcocriminal. El lugar está bajo investigación por el transporte de cocaína en la provincia.

El descubrimiento refuerza la hipótesis judicial sobre el vínculo directo entre el empresario K y esta organización criminal. Según la fiscalía, Báez dirigía desde la cárcel una red que utilizaba sus propios inmuebles embargados como fachada para actividades de narcotráfico y lavado de dinero.

Durante el operativo, los investigadores hallaron documentos de Austral Construcciones y Kank y Costilla, dos de las constructoras más emblemáticas de Báez. También secuestraron títulos de automotores, carpetas vinculadas a licitaciones viales y documentación perteneciente al grupo familiar del empresario.

Además, en el lugar había una gran cantidad de camionetas. Muchas estaban a nombre de una de las empresas de Báez, lo que complica aún más su situación procesal.

Qué pruebas tiene la Justicia sobre el vínculo entre Báez y los narcos

Hasta este operativo, la principal evidencia eran escuchas telefónicas ordenadas judicialmente. En esas conversaciones, según la investigación, Báez hablaba desde la cárcel con integrantes del grupo sobre el alquiler de sus inmuebles.

Ahora, la documentación secuestrada le permite a la fiscalía reconstruir cómo se organizaba el grupo. La banda tenía como fachada un lavadero que funcionaba en un inmueble de Kank y Costilla, una de las empresas de Báez, y desde allí coordinaba el transporte de cocaína.

Para el fiscal federal Julio Zárate, el jefe de la organización era Lázaro Báez. Tenía dos colaboradores de máxima confianza: su pareja, Claudia Noemí Insaurralde, y Cristian Sebastián Ibáñez, alias "Budín".

Según la hipótesis fiscal, "Budín" era el presunto narcotraficante que se ocupaba de administrar los bienes de Báez y cobrar los alquileres. Debajo de ellos, otras personas se encargaban de la parte operativa: manejar los camiones con los que trasladaban chatarra y ovejas.

Cómo operaba la red criminal desde las empresas de Báez

La causa se originó en una investigación por una banda que transportaba cocaína en camiones por Santa Cruz. La actividad criminal se detectó al menos desde diciembre de 2025.

Las escuchas ordenadas en ese expediente revelaron que del otro lado de algunas llamadas estaba Báez. De ahí se desprendió la investigación por lavado de dinero y asociación ilícita.

En una de las conversaciones del 5 de octubre, Báez le dio instrucciones precisas a Ibáñez sobre quiénes debían administrar las estancias La Entrerriana y Alquinta. "Yo voy a supervisar los dos lados", le ordenó.

En otra charla, el empresario dejó en claro su rol: "El dueño de la historia acá soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados". La frase quedó registrada en las escuchas y es una de las pruebas centrales de la fiscalía.

Los contratos millonarios y la deuda acumulada

Entre la documentación analizada hay un contrato de alquiler de La Entrerriana a nombre de Ibáñez. El monto acordado era de $2 millones mensuales, pero acumulaba una deuda de $12 millones.

También apareció un contrato de capitalización ganadera firmado en marzo de 2025 por Austral Agro, empresa vinculada con Báez. El acuerdo era para la cría, el engorde y la esquila de 7.000 ovejas en la estancia Coronel Guarumba.

La fiscalía vincula con la organización movimientos financieros por unos $390,9 millones, una cifra que evidencia la magnitud de las operaciones y el alcance de la estructura montada desde los inmuebles embargados.

Qué pasó con los detenidos y los allanamientos

A comienzos de noviembre hubo 27 allanamientos en Santa Cruz y Buenos Aires. Se secuestraron cerca de 30 vehículos, cocaína, marihuana, armas y documentación.

Insaurralde, Ibáñez y Valentina Devetac fueron detenidos en Aeroparque tras llegar desde Río Gallegos. Insaurralde fue trasladada a Ezeiza para cumplir prisión preventiva. Su defensa pidió el arresto domiciliario.

A Báez se le allanó la celda y quedó incomunicado. Cumple una condena unificada de 15 años por Ruta del Dinero K y Vialidad.

La semana pasada, el juez Claudio Vázquez ordenó clausurar la estancia La Entrerriana y mantener una custodia policial permanente. La medida busca evitar que la organización siga operando desde las propiedades de Báez mientras avanza la investigación judicial.