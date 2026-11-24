Un fallo rechazó el pago en 12 cuotas de una condena laboral y advierte a las PyMEs sobre el riesgo de planificar su caja con ese beneficio.

La posibilidad de cancelar una sentencia laboral en hasta 12 cuotas parecía un alivio para muchas pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Pero un fallo judicial demuestra que ese beneficio puede desaparecer cuando un juez considera que afecta los derechos del trabajador.

Cuando el Congreso incorporó el artículo 56 inciso b de la Ley 27.802, muchas PyMEs entendieron que contaban con una herramienta para afrontar condenas laborales sin poner en riesgo su continuidad financiera. La norma permite que los empleadores que acrediten su condición de micro, pequeña o mediana empresa soliciten el pago de las sentencias laborales en hasta 12 cuotas mensuales.

A primera vista, la medida parecía razonable. En muchos casos, una condena de pago inmediato puede comprometer seriamente el capital de trabajo de una empresa, afectar su liquidez e incluso poner en riesgo su continuidad. Permitir un pago escalonado buscaba evitar precisamente ese escenario.

Sin embargo, un reciente fallo de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata recuerda que ese beneficio no constituye un derecho absoluto.

En la causa "Laugmin, Viviana Ester y otros c/ Goya Corrientes S.R.L.", el tribunal declaró la inconstitucionalidad del artículo 56 inciso b de la Ley 27.802 y rechazó el pedido de la empresa para cancelar la condena en 12 cuotas. La decisión se apoyó en un argumento central: la financiación obligatoria de un crédito laboral puede afectar el derecho del trabajador a percibir oportunamente una indemnización de naturaleza alimentaria.

Desde el punto de vista jurídico, el debate gira alrededor del principio de igualdad, el derecho de propiedad y la especial protección que el ordenamiento reconoce a los créditos laborales. Pero para un empresario, la enseñanza es otra y resulta mucho más relevante.

El verdadero riesgo no consiste en que exista o no la posibilidad legal de pagar una condena en cuotas. El verdadero riesgo es construir la planificación financiera de la empresa suponiendo que ese beneficio siempre estará disponible. Esa es una diferencia fundamental.

Cuándo un juez puede rechazar el pago de una condena laboral en cuotas

Con frecuencia veo empresas que proyectan su flujo de fondos considerando distintos escenarios judiciales. Algunas incluso toman decisiones de inversión, distribuyen utilidades o postergan la constitución de reservas porque entienden que, en el peor de los casos, podrán financiar una eventual condena durante un año.

Ese razonamiento puede ser extremadamente peligroso.

Este fallo demuestra que la aplicación del régimen de cuotas dependerá, en definitiva, del análisis que realice el juez en cada caso concreto. Si considera que el fraccionamiento vulnera derechos constitucionales del trabajador o que las circunstancias particulares no justifican el beneficio, podrá rechazar la solicitud y exigir el cumplimiento inmediato de la condena.

La consecuencia económica puede ser muy importante.

No es lo mismo planificar un desembolso distribuido durante doce meses que afrontar el pago de una suma significativa en un plazo muy breve. Esa diferencia impacta directamente sobre la liquidez, el capital de trabajo, la capacidad de financiamiento e incluso la continuidad de determinadas operaciones.

Cómo impacta una condena laboral en la liquidez de una PyME

Por eso, este precedente también deja una enseñanza en materia de gestión del riesgo empresario. Las normas ofrecen un marco de actuación, pero no eliminan la incertidumbre propia de cualquier proceso judicial. Cuando la aplicación de un beneficio legal depende del control de constitucionalidad o de la valoración de circunstancias particulares, deja de ser una certeza para convertirse en una posibilidad.

Las empresas que administran profesionalmente sus contingencias laborales deberían incorporar esa variable en sus análisis. No alcanza con conocer qué dice la ley. También resulta indispensable comprender cómo están interpretándola los tribunales. Muchas veces, la diferencia entre una buena y una mala decisión no está en el texto de la norma, sino en la evolución de la jurisprudencia.

Este fallo probablemente no signifique el fin del régimen de pago en cuotas previsto por la Ley 27.802. Otros tribunales podrían adoptar criterios diferentes y el debate seguramente continuará. Pero sí constituye una advertencia clara para quienes administran empresas.

La estrategia financiera no puede apoyarse exclusivamente sobre beneficios legales cuya aplicación dependerá, en última instancia, de la decisión de un juez. Porque las leyes establecen reglas generales. Los fallos muestran cómo esas reglas funcionan en la realidad. Y para cualquier empresario, esa diferencia puede representar millones de pesos.