La UTA acordó tres sumas extra de $100.000 y un aumento del 10% desde febrero de 2027. Los nuevos viáticos y cuánto cobrarán los choferes del AMBA

Los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán un nuevo esquema salarial tras el acuerdo alcanzado entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte. La paritaria establece tres sumas no remunerativas de $100.000 cada una y un aumento del 10% en los salarios básicos desde febrero de 2027. Además, los viáticos diarios pasarán de $22.000 a $25.000 a partir de ese mes.

El entendimiento fue anunciado el martes 24 de noviembre por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), que representa a las cinco cámaras empresarias del sector en el AMBA. El acuerdo comprende el período entre noviembre de 2026 y febrero de 2027 y cuenta con el aval de la conducción de la UTA, aunque al momento de difundirse el comunicado todavía restaba la firma formal del documento.

Las sumas extraordinarias corresponden a noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027. El cronograma establece que dos de ellas se abonarán durante diciembre y la restante en enero. Por su parte, la actualización porcentual de los salarios básicos y de los viáticos comenzará a regir el 1° de febrero.

El acuerdo permitió cerrar la negociación paritaria y desactivar la posibilidad de un paro de colectivos en el AMBA que había anticipado el sindicato ante la falta de avances en las conversaciones.

Cuánto cobra un colectivero en noviembre de 2026

El salario básico conformado de los conductores se mantiene en $1.707.175,88, valor que estaba vigente desde septiembre de 2026. A ese importe se agregan los viáticos de $22.000 por cada jornada efectivamente trabajada.

Con el nuevo acuerdo, los trabajadores también tienen derecho a una suma no remunerativa de $100.000 correspondiente a noviembre.

Según el detalle difundido por AAETA, un conductor de corta y media distancia con once años de antigüedad y 23 días de prestación mensual tendrá un total de referencia de $2.616.860. El cálculo contempla el salario conformado, los viáticos, la suma extraordinaria y el adicional por antigüedad.

El importe no representa necesariamente el sueldo de bolsillo de todos los trabajadores, ya que la liquidación depende de los años de antigüedad, las jornadas efectivamente trabajadas y los descuentos correspondientes.

Cuánto cobra un colectivero en diciembre de 2026

En diciembre, el salario básico conformado continuará en $1.707.175,88 y los viáticos permanecerán en $22.000 por jornada trabajada. No habrá todavía un aumento porcentual sobre la escala salarial.

El esquema contempla una segunda suma no remunerativa de $100.000 correspondiente a diciembre. Además, durante ese mes se pagarán dos de las tres cuotas extraordinarias previstas en el acuerdo: la correspondiente a noviembre y la de diciembre.

Para un conductor con once años de antigüedad y 23 días de prestación, AAETA estableció un total salarial de referencia de $2.616.860 para diciembre, considerando una suma no remunerativa de $100.000 correspondiente a ese período.

Es importante distinguir el mes al que corresponde cada gratificación de la fecha en que se efectiviza el pago: como dos cuotas se liquidarán en diciembre, el desembolso de ese mes incluirá también el importe pendiente de noviembre.

Cuánto cobra un colectivero en enero de 2027

En enero de 2027 se mantendrán los valores salariales de los meses anteriores: un básico conformado de $1.707.175,88 y viáticos de $22.000 por jornada trabajada.

También está prevista la tercera suma extraordinaria de $100.000, correspondiente a enero, que se abonará durante ese mes.

Para la categoría de referencia, con once años de antigüedad y 23 días de prestación, el total informado por AAETA es de $2.616.860.

El incremento porcentual sobre los salarios básicos todavía no estará vigente. La actualización del 10% comenzará a aplicarse a partir del primer día de febrero, junto con el nuevo valor de los viáticos.

Cuánto cobrará un colectivero desde febrero de 2027

A partir del 1° de febrero entrará en vigencia el aumento del 10% sobre la escala salarial de convenio. Como resultado, el salario básico conformado de los conductores pasará de $1.707.175,88 a $1.877.893.

En paralelo, los viáticos diarios aumentarán de $22.000 a $25.000 por cada jornada efectivamente trabajada.

De acuerdo con el cálculo de AAETA, un conductor con once años de antigüedad y 23 días de prestación mensual tendrá un total de referencia de $2.787.746. El importe incluye el nuevo salario conformado, los viáticos actualizados y la antigüedad.

A diferencia de los meses anteriores, el cálculo de febrero no contempla una nueva suma no remunerativa, dado que las tres gratificaciones extraordinarias previstas en el acuerdo corresponden a noviembre, diciembre y enero.

De esta manera, el incremento del 10% se incorporará a la escala salarial permanente del convenio, mientras que las sumas fijas tendrán carácter extraordinario y no remunerativo.

Por qué se había trabado la paritaria de los choferes de colectivos

El acuerdo llegó después de tres encuentros en los que la UTA y las cámaras empresarias no habían conseguido acercar posiciones. Durante las negociaciones, el sindicato reclamó una recomposición de los ingresos y cuestionó las propuestas presentadas por las empresas.

La última oferta rechazada por la organización conducida por Roberto Fernández contemplaba un incremento del 7% en la escala salarial y el pago de $300.000 no remunerativos, distribuidos en tres cuotas de $100.000. La diferencia principal estaba en el porcentaje de actualización: mientras que la propuesta empresaria contemplaba una mejora del 7%, el entendimiento finalmente alcanzado elevó ese incremento al 10%, aunque con vigencia recién desde febrero de 2027.

Antes de la reunión del martes 24 de noviembre, la UTA había advertido que evaluaba establecer una fecha para realizar un paro de colectivos en el AMBA ante la falta de respuestas a sus reclamos.

En ese contexto, el sindicato había manifestado su rechazo a los niveles salariales ofrecidos y reclamado una recomposición de las remuneraciones. Finalmente, las partes acordaron las tres sumas extraordinarias, el incremento del 10% y la actualización de los viáticos.

Qué informaron las cámaras empresarias sobre el acuerdo salarial

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) comunicó el entendimiento en representación de las cinco cámaras que agrupan a las empresas prestadoras del servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En el documento fechado el 24 de noviembre, la entidad señaló que el acuerdo se alcanzó dentro del marco fijado por las autoridades de Trabajo y Transporte, como ocurre habitualmente en este tipo de negociaciones.

También destacó la disposición de las partes para llegar a un entendimiento en un contexto económico complejo y reafirmó el compromiso de las empresas asociadas con la prestación del servicio y el sostenimiento de la actividad.

El nuevo esquema establece las referencias salariales para los choferes hasta febrero de 2027. Durante noviembre, diciembre y enero se mantendrán los básicos y viáticos vigentes desde septiembre, con el agregado de las sumas extraordinarias. Desde febrero comenzarán a regir el aumento del 10% en la escala salarial y los nuevos viáticos de $25.000 diarios.