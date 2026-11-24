Tras amenazas de protestas, las empresas y trabajadores llegaron a una mejora salarial que incluye una suba del 10% más bonos extras

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) alcanzó un acuerdo salarial con las empresas de colectivos del área metropolitana de Buenos Aires que regirá entre noviembre de 2026 y febrero de 2027. El pacto se cerró este martes, luego de que desde el sindicato anunciaran la posibilidad de realizar una medida de fuerza.

El sindicato que lidera Roberto Fernández consiguió un aumento del 10% en la escala de convenio a partir de febrero próximo. Además, los choferes cobrarán sumas de $100.000 no remunerativas por cada mes durante el período de transición.

La Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA) anunció el entendimiento tras varias rondas de negociación tensas. El acuerdo contempla tres sumas no remunerativas de $100.000 cada una para noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027, que se pagarán en dos tramos: dos en diciembre y una en enero.

Fuentes sindicales aclararon que se trata de un "preacuerdo" que todavía no tiene firma formal. Sin embargo, confirmaron la voluntad de rubricarlo en las próximas horas.

Desde la UTA habían advertido que, en caso de no llegar a un acuerdo, el gremio anunciaría el estado de alerta y movilización, sin descartar un cese de actividades, aunque sin fecha concreta.

Qué incluye el nuevo acuerdo salarial para choferes de colectivos

El incremento pactado tiene dos componentes diferenciados. Durante noviembre, diciembre de 2026 y enero de 2027, los trabajadores recibirán bonos no remunerativos mensuales de $100.000.

A partir del 1° de febrero de 2027 entrará en vigencia el aumento del 10% sobre la escala salarial de convenio. Ese mismo mes, el viático diario subirá de $22.000 a $25.000 para los choferes del AMBA.

Las empresas nucleadas en AAETA destacaron en un comunicado la predisposición de todas las partes para alcanzar el entendimiento. Calificaron el contexto como "económico complejo" y reafirmaron su compromiso con la continuidad del servicio de transporte público.

La cámara empresarial agrupa a las cinco cámaras del sector. El acuerdo representa una mejora sustancial respecto a la última propuesta que había presentado la patronal días atrás.

Cuánto cobrarán los choferes con el nuevo salario

El cronograma de salarios que difundieron las cámaras empresarias

Un chofer de corta y media distancia con 11 años de antigüedad y premio completo percibirá un total de $2.616.860 durante los tres meses de transición. En septiembre de 2026, último período con la escala previa, ese mismo trabajador cobraba $2.516.860.

La diferencia de $100.000 mensuales responde exclusivamente a la suma no remunerativa, ya que el salario conformado —básico más adicionales de convenio— permanecerá en $1.707.176 hasta enero de 2027.

El salto salarial más pronunciado llegará en febrero próximo. Ese mes, el trabajador del ejemplo pasará a cobrar un sueldo de $2.787.746 en total. El salario conformado treparía a $1.877.893.

El viático diario —calculado sobre 24 días de prestación— alcanzaría los $25.000 frente a los $22.000 actuales. Esa cifra no incluye el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

La recomposición representa un alivio para los choferes tras meses de tensión por el deterioro del poder adquisitivo. El sector venía reclamando una actualización acorde a la inflación acumulada.

Cómo fue la negociación que evitó el paro de colectivos

Antes de llegar al acuerdo en una audiencia oficial, empresarios y sindicalistas habían mantenido tres encuentros sin resultados positivos. La última propuesta rechazada por la UTA incluía un aumento del 7% y el pago de $300.000 no remunerativos, distribuidos en tres cuotas de $100.000.

El sindicato consideró insuficiente esa oferta. Roberto Fernández y su equipo ya se preparaban para declarar el estado de alerta y movilización en reclamo de una recomposición más alta.

Las tensiones entre las partes por la persistencia del desacuerdo hacían prever el inminente comienzo de medidas de fuerza. Esas acciones gremiales iban a causar trastornos graves en el servicio de colectivos en el AMBA.

Una clara señal del malestar de la UTA fue la advertencia que hizo a las cámaras del sector en el acta de una de las audiencias: "No aceptaremos salarios que nos condenen a la pobreza".

El sindicato agregó en ese documento: "No estamos pidiendo privilegios; estamos reclamando dignidad en nuestras remuneraciones y respeto por nuestro trabajo". La dureza del planteo reflejaba la disposición a ir a un conflicto abierto si no mejoraba la propuesta.

Fernández sostuvo también que "se está vaciando de contenido la negociación colectiva". En ese marco, exigió "paritarias libres para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores" del sector transporte.

La mejora del 7% al 10% en el aumento y el mantenimiento de los bonos no remunerativos fueron las concesiones clave que destrabaron el conflicto. Ambas partes evitaron así un enfrentamiento que hubiera afectado a millones de usuarios del transporte público en Buenos Aires y el conurbano.