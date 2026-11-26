El juez Rafecas unificó las causas y buscará determinar si las propiedades y los vehículos del árbitro se compraron con fondos desviados de la AFA

La Justicia federal avanzará sobre el patrimonio de Federico Beligoy y sus posibles conexiones con las finanzas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El juez Daniel Rafecas dispuso que la denuncia por presunto lavado de dinero contra el director nacional de Arbitraje se incorpore al expediente que investiga la adquisición de una mansión en Pilar atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad.

La medida apunta a examinar en conjunto operaciones que, según la hipótesis judicial, podrían integrar un mismo esquema de circulación e incorporación de fondos de origen presuntamente ilícito al mercado legal. La sospecha es que parte de los bienes investigados se habría comprado con recursos desviados de la AFA, que preside Claudio "Chiqui" Tapia. La denuncia se conoció luego de que Federico Beligoy quedara bajo la lupa por la compra de un departamento de u$s490.000.

Rafecas fundamentó su decisión en la relación que encontró entre los hechos denunciados. "Confrontados ambos objetos procesales, advierto que existe entre ellos una evidente vinculación que aconseja su tramitación bajo un mismo tribunal", escribió en la resolución.

El expediente por la propiedad de Pilar había regresado a Comodoro Py una semana antes, luego de que la Corte Suprema de Justicia resolviera por unanimidad la cuestión de competencia. La disputa entre tribunales había demorado el avance de esa investigación.

AFA y Beligoy: los $420 millones que recibió el árbitro y el origen de sus bienes

Uno de los aspectos que ahora quedará bajo análisis es la relación económica entre Beligoy y la AFA. La denuncia sostiene que el dirigente habría recibido más de $420 millones desde 2020, a través de pagos en efectivo y depósitos o transferencias bancarias.

La investigación deberá establecer si esos ingresos guardan proporción con las adquisiciones que aparecen en la presentación judicial y si existe algún vínculo entre los movimientos de dinero y las operaciones examinadas en el expediente de la mansión.

El planteo del magistrado es que las compras atribuidas al responsable del arbitraje podrían no constituir un episodio aislado, sino formar parte de una secuencia financiera más amplia. Por eso, consideró que separar ambos expedientes podría dificultar la reconstrucción de los hechos.

En esa línea, Rafecas sostuvo que "investigar estos sucesos de manera aislada podría importar una visión fragmentada de un mismo fenómeno criminal". También indicó que las dos investigaciones requieren medidas de prueba coincidentes, otro argumento para concentrar su tramitación.

El departamento, las dos casas y los vehículos incluidos en la presentación

El legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso fue quien llevó el caso a la Justicia el 16 de noviembre. En su denuncia enumeró una serie de operaciones inmobiliarias y compras de vehículos que, a su entender, deben ser investigadas.

Entre los activos mencionados figuran:

Un inmueble en Villa Devoto: adquirido durante este año por un valor de u$s490.000.

adquirido durante este año por un valor de u$s490.000. Una propiedad en Saint Thomas Sur: ubicada en el barrio privado de Canning, habría sido comprada en 2023 por unos u$s700.000. La vivienda tiene 339 metros cuadrados cubiertos y está construida sobre un terreno de 856 metros cuadrados.

ubicada en el barrio privado de Canning, habría sido comprada en 2023 por unos u$s700.000. La vivienda tiene 339 metros cuadrados cubiertos y está construida sobre un terreno de 856 metros cuadrados. Una Toyota SW4 4x4: modelo 2023, cuyo precio estimado ronda los u$s50.000.

modelo 2023, cuyo precio estimado ronda los u$s50.000. Una Jeep Compass: modelo 2025, registrada a nombre de la esposa de Beligoy y valuada en aproximadamente u$s35.000.

modelo 2025, registrada a nombre de la esposa de Beligoy y valuada en aproximadamente u$s35.000. Dos unidades en La Plata: compradas en 2024, pero que, según la denuncia, no habrían sido entregadas debido a una presunta estafa.

La presentación fue ampliada esta semana, después de que se conociera la existencia de la vivienda en Saint Thomas Sur. La Justicia deberá verificar las operaciones, reconstruir cómo se pagaron y determinar si los recursos utilizados tienen un origen compatible con los ingresos del denunciado.

Beligoy fue árbitro profesional entre 2004 y 2018. En julio de ese último año, Tapia lo designó para conducir el arbitraje argentino. También está al frente de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), uno de los sindicatos que representan a los jueces.

Qué encontraron en la mansión de Pilar que investigan por sus vínculos con la AFA

La causa que ahora concentrará las actuaciones se originó en diciembre de 2025, tras una denuncia de dirigentes de la Coalición Cívica. Rafecas intervino inicialmente en ese expediente y ordenó el allanamiento del inmueble.

La propiedad está emplazada en un predio de 105.000 metros cuadrados y fue valuada en u$s17 millones. Sin embargo, no figura a nombre de Toviggino: los titulares registrales son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. La situación económica de ambos —un monotributista y una jubilada— es uno de los puntos que despertó sospechas sobre la posibilidad de que pudieran afrontar una adquisición de esa magnitud.

El procedimiento permitió reunir indicios que la investigación considera relevantes para establecer una eventual conexión con el tesorero de la AFA. Dentro de la propiedad se encontraron un cuadro con su imagen, una distinción de Barracas Central que llevaba su nombre y un bolso de la asociación. En allanamientos anteriores también habían trascendido las fotos y los objetos personales hallados en la mansión de Pilar que complican a Toviggino.

También se identificaron 54 automóviles de lujo y de colección. Algunos de esos vehículos, de acuerdo con las actuaciones, eran utilizados por familiares de Toviggino.

Otro elemento incorporado al expediente está relacionado con el costo de mantenimiento de la flota. Los pagos de TelePASE se realizaban mediante una tarjeta corporativa de la AFA que utilizaba Pantano. La Justicia busca determinar quiénes tenían acceso a esos bienes y cuál era el origen de los fondos empleados para sostenerlos.