La decisión judicial cambia cómo se ajustarán los pagos previsionales retroactivos, abriendo interrogantes sobre retroactividad y cálculos futuros

Este fallo individual sienta un precedente importante para futuros reclamos de reajuste de haberes.

Ordenó aplicar la fórmula anterior (70% IPC, 30% RIPTE) para el período enero 2021 a junio 2024, corrigiendo la pérdida de poder adquisitivo.

La Cámara Federal declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria de la Ley 27.609.

La Cámara Federal de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la Ley 27.609 y ordenó aplicar, para el período comprendido entre enero de 2021 y junio de 2024, el mecanismo de actualización previsto en la Ley 27.426, que combinaba un 70% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y un 30% de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

El pronunciamiento fue dictado el 13 de noviembre de 2026 por la Sala II de la Cámara, en la causa "Galleta, Carmen c/ ANSES s/ reajustes varios". Los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado hicieron lugar parcialmente al reclamo de una jubilada que cuestionó la pérdida de poder adquisitivo de sus haberes durante la vigencia de la fórmula establecida en 2021.

El tribunal consideró que el mecanismo de actualización de la Ley 27.609 perdió razonabilidad frente a la aceleración inflacionaria registrada desde 2022 y provocó un deterioro sostenido de las prestaciones previsionales. Por ese motivo, dispuso su inconstitucionalidad sobreviniente y ordenó utilizar la fórmula anterior para recalcular los haberes del caso.

La decisión también estableció que, una vez practicada la liquidación, deberá analizarse si la aplicación de los topes previsionales genera una quita igual o superior al 15%. Si se acredita ese perjuicio, corresponderá declarar la inconstitucionalidad del artículo 9, inciso 3, de la Ley 24.463.

Qué fórmula jubilatoria ordenó aplicar la Cámara

La sentencia dispuso recuperar para el caso concreto el mecanismo de movilidad previsto en la Ley 27.426, sancionada en diciembre de 2017.

Esa fórmula establecía actualizaciones trimestrales mediante una combinación de dos indicadores:

70% del IPC: reflejaba la evolución de los precios y la inflación

reflejaba la evolución de los precios y la inflación 30% del RIPTE: medía la evolución de las remuneraciones imponibles de los trabajadores estables

El tribunal ordenó aplicar ese mecanismo desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive. A partir de julio de 2024, el cálculo deberá empalmar con el régimen establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, que modificó la movilidad previsional e instauró actualizaciones mensuales según la inflación.

La Cámara aclaró que la decisión no implica restablecer con alcance general la Ley 27.426, sino utilizarla como pauta de recomposición en el expediente analizado, con el objetivo de evitar que el período en el que se aplicó la fórmula cuestionada quede sin un mecanismo de actualización que permita reparar el perjuicio reconocido judicialmente.

Cuánto perdieron los jubilados con la fórmula de la Ley 27.609

Uno de los aspectos centrales del fallo es la comparación entre los aumentos otorgados por la fórmula de la Ley 27.609 y la evolución que habría registrado un haber actualizado mediante el IPC.

De acuerdo con los cálculos incorporados en la sentencia, entre marzo de 2021 y marzo de 2024 la movilidad acumulada por la Ley 27.609 fue del 553,55%.

En cambio, si se hubiera utilizado como referencia la evolución del IPC, el incremento acumulado habría alcanzado el 1.129,07%.

La diferencia, según el análisis de la Cámara, representó una pérdida de capacidad de compra del haber previsional cercana al 46,83%.

El tribunal también extendió la comparación hasta marzo de 2025, para determinar si el cambio de fórmula dispuesto por el Gobierno en 2024 había permitido recuperar el deterioro anterior.

Los resultados fueron los siguientes:

Ley 27.609, proyectada hasta marzo de 2025: 918,88%

Parámetro del IPC hasta marzo de 2025: 1.816,12%

Para realizar esta comparación, la Cámara proyectó ambos resultados desde marzo de 2024 hasta marzo de 2025 utilizando la variación del IPC.

De esa manera, concluyó que el cambio de movilidad de 2024 no había alcanzado para recuperar la pérdida anterior, porque el nuevo mecanismo actualizaba mensualmente un haber que ya había sufrido una depreciación.

Otro dato destacado en el pronunciamiento es que, durante 10 de los 13 trimestres en los que estuvo vigente la fórmula de la Ley 27.609, las prestaciones registraron un deterioro frente al parámetro utilizado en la comparación.

Para efectuar el cálculo, los jueces excluyeron los bonos y refuerzos extraordinarios otorgados por el Poder Ejecutivo. Argumentaron que esas sumas no se incorporaron al haber previsional ni formaron parte de la estructura permanente de movilidad, además de estar dirigidas principalmente a los jubilados de menores ingresos.

Por qué declararon inconstitucional la fórmula jubilatoria

La Ley 27.609, sancionada en diciembre de 2020, estableció un mecanismo de movilidad trimestral basado en la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria destinada al sistema previsional.

A diferencia de la fórmula anterior, no incorporaba directamente la inflación como variable de actualización ni contemplaba una cláusula que garantizara un piso de recomposición ante una aceleración de los precios.

La Cámara consideró que esa característica se convirtió en un problema a partir de 2022, cuando la inflación comenzó a acelerarse y los aumentos jubilatorios quedaron rezagados frente a la evolución del costo de vida.

En su análisis, los magistrados señalaron que la fórmula podía resultar razonable al momento de su sanción, pero que las circunstancias económicas posteriores modificaron sus efectos.

Para fundamentar esa conclusión, recurrieron al principio de razonabilidad de las normas y a la doctrina de la Corte Suprema, según la cual una disposición que inicialmente no resulta contraria a la Constitución puede volverse inconstitucional cuando su aplicación deja de cumplir los objetivos para los que fue creada.

El fallo también mencionó que el propio Poder Ejecutivo había reconocido las limitaciones del mecanismo anterior en los considerandos del DNU 274/2024, donde sostuvo que la fórmula de la Ley 27.609 no cubría suficiente ni razonablemente el riesgo inflacionario.

Otro elemento considerado fue la sucesión de bonos, suplementos y ayudas extraordinarias que el Gobierno debió otorgar entre 2021 y 2026. Para la Cámara, la continuidad de esos refuerzos evidenció que la fórmula legal no había logrado preservar por sí misma la integralidad de las prestaciones.

De todos modos, los jueces aclararon que la movilidad jubilatoria no debe limitarse necesariamente a reproducir la inflación. Recordaron que, según la doctrina de la Corte Suprema, también debe mantener una proporción razonable entre los ingresos de los trabajadores activos y los haberes previsionales, debido al carácter sustitutivo de las jubilaciones.

Qué pasa con los topes jubilatorios y cuándo corresponde declarar su inconstitucionalidad

La sentencia también abordó la aplicación del artículo 9, inciso 3, de la Ley 24.463, que establece topes para los haberes previsionales.

En este punto, la Cámara no declaró su inconstitucionalidad de manera automática, sino que condicionó esa decisión al resultado de la liquidación que deberá realizarse para determinar el nuevo haber.

Si durante ese cálculo se comprueba que la aplicación de los topes produce una reducción igual o superior al 15% de la prestación, deberá declararse la inconstitucionalidad de esa disposición para el caso.

El porcentaje responde al límite de confiscatoriedad reconocido por la Corte Suprema en sus antecedentes sobre la materia, entre ellos el precedente "Rapisarda, José León c/ ANSES".

Cómo se calcularán las diferencias y qué resolvió la Justicia sobre los intereses

La Cámara revocó la sentencia de primera instancia, que había rechazado el planteo de la jubilada, e hizo lugar parcialmente a la demanda.

Para determinar cuánto deberá pagar ANSES, será necesario realizar una liquidación que contemple las diferencias entre los haberes efectivamente percibidos y los que hubieran correspondido con la aplicación de la fórmula de la Ley 27.426.

El fallo estableció que deberán descontarse de las diferencias todos los importes que la beneficiaria haya cobrado durante ese período por movilidad, adelantos, recomposiciones o ayudas extraordinarias. La finalidad es evitar que se computen dos veces pagos correspondientes a un mismo concepto.

Además, las diferencias deberán calcularse con intereses desde el momento en que cada suma fue debida hasta su efectivo pago, aplicando la tasa pasiva promedio mensual publicada por el Banco Central.

La Cámara también impuso las costas de ambas instancias a ANSES, como parte vencida en el proceso.

El fallo beneficia automáticamente a todos los jubilados

La decisión fue dictada en un expediente individual y resuelve la situación de la jubilada que inició la demanda. Por lo tanto, no modifica automáticamente los haberes de todos los beneficiarios del sistema previsional ni obliga por sí sola a ANSES a recalcular todas las jubilaciones con la fórmula anterior.

Sin embargo, constituye un antecedente judicial relevante para otros reclamos de reajuste que cuestionen los efectos de la Ley 27.609 durante el período en que estuvo vigente.

Quienes pretendan obtener una recomposición por esa vía deberán analizar su situación previsional particular y, eventualmente, iniciar o continuar un reclamo judicial para que se evalúe si la fórmula aplicada produjo un perjuicio que justifique una solución similar.

El fallo se suma a otros pronunciamientos de cámaras federales que cuestionaron la constitucionalidad de la movilidad establecida en 2021, aunque la cuestión todavía debe analizarse a la luz de los criterios que establezca la Corte Suprema de Justicia de la Nación.