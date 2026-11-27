La nueva legislación apunta a frenar la ludopatía al restringir la promoción de juegos de azar, controlar pagos y exigir validación biométrica

El Congreso Nacional dio un paso decisivo que reconfigura el negocio del juego digital, la pauta publicitaria y los medios de pago en la Argentina. En una sesión clave y a escasos días de que el expediente perdiera estado parlamentario, el Senado sancionó por unanimidad, con 72 votos a favor, la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, ratificando el texto que contaba con media sanción de Diputados desde noviembre de 2024, hace ya dos años.

La aprobación llegó tras un acuerdo político entre el oficialismo y los bloques opositores para sancionar la norma sin cambios y, en paralelo, tramitar un proyecto complementario destinado a dotar al Enacom de facultades para bloquear sitios ilegales en un plazo de 24 horas. Para el ecosistema corporativo, de las fintech y de medios, la flamante ley establece un marco de cumplimiento estricto con impacto directo en varias industrias.

Golpe al marketing deportivo y digital

Uno de los ejes centrales de la norma es la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio de plataformas de apuestas en:

Televisión

Radio

Redes sociales

Cartelería en la vía pública

Plataformas de audio

Eventos culturales

La restricción alcanza de lleno al negocio deportivo: queda vedado el esponsoreo en camisetas, estadios e instituciones deportivas, una fuente de ingresos que en los últimos años había ganado fuerte protagonismo en el fútbol argentino. Además, se prohíben los denominados "bonos de bienvenida" utilizados para captar nuevos usuarios.

Restricciones para bancos y billeteras virtuales

En el plano financiero, la ley introduce barreras operativas para evitar el sobreendeudamiento y el desvío de fondos públicos. Queda completamente prohibido el uso de tarjetas de crédito para realizar apuestas en línea, así como la utilización de cuentas asociadas a prestaciones sociales o pagos de la ANSES. Las entidades financieras y proveedores de servicios de pago deberán adecuar sus sistemas de bloqueo de códigos de comercio para garantizar el cumplimiento.

Biometría y régimen de sanciones

Con el foco puesto en impedir el acceso de menores de 18 años, las plataformas autorizadas deberán implementar sistemas de validación biométrica de identidad en cada ingreso o transacción, además de integrarse a un Registro Nacional de Autoexclusión voluntaria.

El esquema de penalidades contempla multas económicas equivalentes a entre 2 y 5 veces el beneficio obtenido de manera irregular, además de sanciones administrativas que oscilan entre 500 y 1.000.000 de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), montos que se incrementan un 50% cuando haya menores involucrados, y la posible suspensión o revocación de licencias.

A partir de su promulgación, el Poder Ejecutivo nacional contará con un plazo de 120 días para reglamentar la ley, mientras se invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a sus disposiciones.