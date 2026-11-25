Con negociaciones de último minuto entre los distintos bloques, el Senado acordó tratar la ley que estuvo más de dos años paralizada

La ley de ludopatía encontró una salida política cuando todo parecía perdido. Patricia Bullrich y José Mayans cerraron este miércoles un acuerdo para avanzar con la sanción del texto que Diputados había aprobado casi dos años atrás.

El proyecto estaba a horas de perder estado parlamentario. Durante meses, una presión cruzada de múltiples actores había mantenido la iniciativa congelada en el Senado.

La Iglesia Católica reclamaba avanzar. Las casas de apuestas, los clubes de fútbol y las loterías provinciales presionaban en sentido contrario. El resultado fue un bloqueo de casi dos años que estuvo a punto de hacer caer definitivamente el proyecto.

El entendimiento entre la jefa del bloque libertario y el líder del peronismo no garantiza un respaldo unánime del oficialismo. Algunos senadores de La Libertad Avanza ya anticiparon que votarán en contra.

La fórmula que destrabó la discusión fue pragmática: dividir el debate en dos carriles paralelos. Por un lado, someter a votación la media sanción que reclama la Iglesia. Por otro, impulsar simultáneamente un proyecto complementario con los ajustes que pretende la Casa Rosada.

A cambio de esa concesión, el peronismo se comprometió a aportar los votos necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas de la segunda iniciativa. La sesión está prevista para este jueves.

Si el proyecto complementario se aprueba en el Senado, deberá continuar su trámite en la Cámara baja. Allí enfrentará un nuevo capítulo de negociaciones.

Qué cambiará con la ley de ludopatía que tratará el Senado

La media sanción que se votará este jueves contiene disposiciones que buscan regular el mercado de apuestas online en Argentina. Los ejes centrales apuntan a restringir la publicidad, proteger a los menores y establecer sanciones más duras.

Publicidad y promociones: Prohíbe la publicidad de juegos de azar y apuestas en televisión, radio, redes sociales, cartelería, podcasts y eventos culturales. También prohíbe la promoción indirecta mediante influencers y figuras públicas. La prohibición alcanza a la indumentaria deportiva. Elimina los bonos de bienvenida.

Prohíbe la publicidad de juegos de azar y apuestas en televisión, radio, redes sociales, cartelería, podcasts y eventos culturales. También prohíbe la promoción indirecta mediante influencers y figuras públicas. La prohibición alcanza a la indumentaria deportiva. Elimina los bonos de bienvenida. Apuestas y deporte: Prohíbe que las empresas de apuestas patrocinen equipos, deportistas, estadios y eventos. Además, impide integrar listas electorales de asociaciones civiles deportivas a quienes tengan vínculos directos o indirectos con compañías de apuestas online.

Prohíbe que las empresas de apuestas patrocinen equipos, deportistas, estadios y eventos. Además, impide integrar listas electorales de asociaciones civiles deportivas a quienes tengan vínculos directos o indirectos con compañías de apuestas online. Acceso de menores: Obliga a las plataformas a verificar la identidad y la edad de los usuarios mediante sistemas biométricos conectados con el Renaper, tanto al registrarse como al iniciar sesión. La exigencia alcanza también a las billeteras virtuales.

Obliga a las plataformas a verificar la identidad y la edad de los usuarios mediante sistemas biométricos conectados con el Renaper, tanto al registrarse como al iniciar sesión. La exigencia alcanza también a las billeteras virtuales. Autoexclusión y prevención: Crea el Registro Nacional de Autoexclusión (ReNa), para que las personas puedan bloquear voluntariamente su acceso a las apuestas. Las plataformas deberán ofrecer herramientas de autoevaluación, mostrar historiales de juego, emitir alertas sobre el tiempo acumulado y establecer límites para las sesiones.

Crea el Registro Nacional de Autoexclusión (ReNa), para que las personas puedan bloquear voluntariamente su acceso a las apuestas. Las plataformas deberán ofrecer herramientas de autoevaluación, mostrar historiales de juego, emitir alertas sobre el tiempo acumulado y establecer límites para las sesiones. Medios de pago: Solo permite apostar con tarjetas de débito y billeteras electrónicas sujetas a límites diarios. Prohíbe utilizar tarjetas de crédito y cuentas vinculadas a la Anses.

Solo permite apostar con tarjetas de débito y billeteras electrónicas sujetas a límites diarios. Prohíbe utilizar tarjetas de crédito y cuentas vinculadas a la Anses. Operadores: Establece requisitos para acceder a las licencias y excluye, entre otros, a quienes tengan determinadas deudas con el Estado, por cuota alimentaria, antecedentes por fraude, lavado de dinero o juego clandestino, o vínculos con funcionarios de los organismos reguladores o con actividades deportivas.

Establece requisitos para acceder a las licencias y excluye, entre otros, a quienes tengan determinadas deudas con el Estado, por cuota alimentaria, antecedentes por fraude, lavado de dinero o juego clandestino, o vínculos con funcionarios de los organismos reguladores o con actividades deportivas. Sanciones y juego clandestino: Establece multas por incumplimientos y penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes operen apuestas sin autorización, con agravantes cuando estén involucrados menores. También prevé campañas de prevención y actividades educativas en las escuelas sobre apuestas online, ludopatía y educación financiera.

El artículo que el oficialismo no quiere votar

Patricia Bullrich anticipó su rechazo frontal al artículo 17 de la media sanción. Ese artículo modifica la ley del deporte para impedir que personas vinculadas al negocio del juego integren las autoridades de asociaciones deportivas o clubes de fútbol.

"Mezclar un cambio en el fútbol es mezclar peras con manzanas", sostuvo la senadora durante el plenario de comisiones. Consideró que esa disposición excede el objeto central de la iniciativa.

"Es un artículo que está tirado de los pelos", agregó la libertaria. Su postura refleja la incomodidad de parte del oficialismo con una norma que toca intereses sensibles en el mundo del fútbol.

Bullrich pidió unas horas más para trabajar sobre el texto. Incluso deslizó la posibilidad de incluir el tema en una eventual convocatoria a sesiones extraordinarias. Pero el acuerdo con Mayans aceleró los tiempos y cerró esa ventana.

Mayans propuso entonces una salida que convenció a la senadora. Sancionar el texto de Diputados tal como está y canalizar las modificaciones que reclama el oficialismo a través de otro proyecto.

El formoseño recordó que el Poder Ejecutivo tendrá la potestad de reglamentar la ley. "Nos pronunciamos por la media sanción de Diputados para que tengamos ley. No se olviden de que el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de la reglamentación", expresó.

"Y si quieren mejorar algunos aspectos, lo vemos después. Actuemos en favor de nuestros jóvenes, como dijo el Episcopado", agregó el jefe del bloque peronista.

Bullrich aceptó la propuesta con una condición clara. Le pidió a Mayans que le garantizara los dos tercios necesarios para tratar sobre tablas la iniciativa complementaria en la sesión de este jueves.

La presión inédita de la Iglesia Católica que empujó el acuerdo

El entendimiento se produjo después de una presión poco habitual de la Iglesia Católica. El Episcopado envió un representante al plenario de comisiones para pedirles, cara a cara, a los senadores que avalaran la media sanción de Diputados.

"Les pido que cuando tengan que tomar una decisión, lo hagan mirando al pueblo, a la gente", dijo Raúl Pizarro, secretario general del Episcopado.

"Lo primero son las personas y sobre todo los más vulnerables, los niños, los jóvenes, los adolescentes. No la economía. No el juego que atrae a los más poderosos", expresó Pizarro ante los legisladores.

El representante de la Iglesia llevó al Senado una caja con 20.000 firmas en respaldo del proyecto aprobado por Diputados. Las firmas fueron recolectadas a través de la plataforma Change.org.

"La decisión que tienen por delante es qué patria queremos. Se juega en lo que hacemos con los más vulnerables", completó Pizarro en un mensaje directo a los senadores.

El Episcopado había publicado el 23 de noviembre de 2026 una carta abierta dirigida a los miembros del Senado en relación con el proyecto de ley sobre prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea.

Esa intervención pública reflejó la urgencia que la Iglesia le asignó al tema. La presión funcionó como catalizador del acuerdo político que parecía imposible semanas atrás.

Qué se vota este jueves y qué pasa después

La discusión se trasladará este jueves al recinto del Senado. El plato fuerte de la sesión será la reforma política impulsada por el Gobierno, que tiene como principal eje la suspensión de las PASO.

Luego se buscará sancionar la ley de prevención de la ludopatía. Inmediatamente después, el oficialismo intentará avanzar con la propuesta complementaria que incluye los ajustes de la Casa Rosada.

El proyecto original aprobado por Diputados establece prohibiciones amplias en materia de publicidad y patrocinios. También crea mecanismos de autoexclusión y refuerza las sanciones contra el juego clandestino.

Si la media sanción se convierte en ley este jueves, Argentina contará con una nueva regulación para las apuestas online. Si el proyecto complementario también prospera, deberá continuar su trámite en Diputados.

El debate en el recinto definirá si el acuerdo político logra sostenerse bajo la presión del voto nominal. O si las tensiones internas del oficialismo terminan por fragmentar el consenso de último momento.