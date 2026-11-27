El fiscal busca rastrear el destino de los $260 millones que la AFA transfirió a Tapia y que no figuran en sus declaraciones juradas patrimoniales

Una transferencia de $260 millones realizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a Claudio "Chiqui" Tapia en junio de 2023 se convirtió en uno de los puntos centrales de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal Gerardo Pollicita advirtió que ese ingreso no figura en las declaraciones juradas patrimoniales del titular de la entidad.

La fiscalía quiere reconstruir el recorrido del dinero y establecer si terminó en alguna cuenta bancaria del dirigente. Para avanzar con esa tarea, Pollicita presentó un pedido de medidas ante el juez Ariel Lijo, quien está a cargo del expediente.

El planteo incluye una observación sobre las cuentas de Tapia en el Banco Credicoop. Según indicó el fiscal, el monto transferido por la AFA no aparece entre los movimientos de esas cuentas que pudo consultar ni en la documentación patrimonial presentada por el investigado.

En ese contexto, sostuvo: "La transferencia de $260.000.000 no ingresó a sus cuentas del Banco Credicoop ni figura en sus declaraciones juradas a las que tuvo acceso esta parte, por ello resulta necesario determinar si se acreditó en una cuenta del investigado, en cuyo caso integra su patrimonio, y establecer dónde se acreditó y a qué título se percibió".

Causa AFA: los movimientos patrimoniales de Tapia que analiza la Justicia

El expediente también contempla movimientos anteriores que la fiscalía pretende examinar. Uno de ellos corresponde a una operación inmobiliaria realizada en febrero de 2019, cuando se vendió una propiedad ubicada en Caballito por 950.000 dólares.

Ese mismo día se registró otro movimiento que llamó la atención de los investigadores: un depósito de 620.000 dólares en efectivo. Pollicita pidió que ambas operaciones sean incluidas entre las medidas de análisis patrimonial.

La investigación alcanza al presidente de la AFA por su desempeño como funcionario público en el Ceamse. Esa condición es la que encuadra el análisis judicial de su patrimonio bajo la hipótesis de enriquecimiento ilícito.

A partir de ese marco, la fiscalía busca determinar el origen, el destino y el tratamiento patrimonial de los fondos observados, entre ellos la transferencia de la entidad que conduce.

También investigan los pagos a Federico Beligoy y su relación con la mansión de Pilar

La investigación sobre los movimientos de dinero vinculados con la Asociación del Fútbol Argentino también alcanzó a Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje. En este expediente, la Justicia busca determinar si los fondos que habría recibido de la entidad guardan relación con las adquisiciones y los bienes que aparecen en una denuncia sobre su situación patrimonial.

La presentación sostiene que Beligoy habría percibido más de $420 millones desde 2020 a través de pagos en efectivo, depósitos y transferencias bancarias provenientes de la AFA. A partir de esos movimientos, los investigadores buscan reconstruir el circuito del dinero y establecer si existe correspondencia entre los ingresos atribuidos al dirigente arbitral y su patrimonio.

Entre las operaciones mencionadas en la denuncia aparecen distintas adquisiciones inmobiliarias. Una de ellas es la compra de un departamento en Villa Devoto por u$s490.000. También se señala una propiedad en el barrio privado Saint Thomas Sur, en Canning, cuyo valor se estima en alrededor de u$s700.000. A esos bienes se suman vehículos y otras operaciones que forman parte de los elementos que se busca esclarecer.

La presentación también hace referencia a dos unidades inmobiliarias en La Plata que, según lo denunciado, no habrían sido entregadas. La Justicia deberá determinar las circunstancias de esas operaciones y establecer si los movimientos económicos señalados tienen una explicación respaldada por la documentación correspondiente.

La mansión de Pilar y la investigación sobre Pablo Toviggino

El expediente relacionado con Beligoy quedó conectado judicialmente con otra investigación de alto impacto para la conducción de la AFA: la que busca establecer quiénes son los verdaderos propietarios de una mansión ubicada en Pilar y cuál fue el origen de los fondos utilizados para adquirirla y mantenerla.

La propiedad está registrada a nombre de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte y fue valuada en aproximadamente u$s17 millones. Durante los procedimientos realizados en el inmueble, los investigadores encontraron 54 vehículos de lujo y colección, un elemento que también forma parte del análisis patrimonial.

La pesquisa apunta a determinar si existe una vinculación entre la propiedad y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Otro de los elementos incorporados al expediente son registros de pagos de TelePASE realizados con una tarjeta corporativa de la AFA que habría sido utilizada por Pantano.

En ese contexto, el juez Daniel Rafecas resolvió unificar la denuncia contra Beligoy con la causa relacionada con la mansión de Pilar. La decisión busca que las presentaciones sean examinadas dentro de un mismo ámbito judicial, debido a la posible conexión entre los hechos denunciados. La medida fue parte de la decisión de investigar en conjunto la denuncia contra Beligoy y la mansión de Pilar.

Se trata de una investigación diferente de la que involucra a Tapia por la transferencia de $260 millones y que está a cargo de Ariel Lijo. Sin embargo, ambos expedientes tienen un punto en común: el análisis de operaciones económicas y patrimoniales relacionadas con personas que ocupan cargos relevantes dentro de la estructura del fútbol argentino.

Las medidas judiciales todavía deben permitir determinar el origen de los fondos, la titularidad de los bienes y la eventual existencia de irregularidades. Las denuncias y los movimientos bajo análisis no constituyen, por sí mismos, una prueba de responsabilidad penal.