El fallo judicial determinó que los comercios deben responder ante pérdidas o daños sufridos por clientes en estacionamientos de sus instalaciones

Una pareja que había ido a hacer las compras a un supermercado mayorista de Neuquén capital sufrió el robo de varias pertenencias que había dejado dentro de su camioneta. Mientras recorrían el establecimiento, delincuentes forzaron la cerradura de una de las puertas e ingresaron al vehículo estacionado en el predio destinado a los clientes.

Los damnificados realizaron la denuncia y posteriormente demandaron a la empresa por los daños materiales. El caso llegó a la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Neuquén, que confirmó la condena de primera instancia y ratificó que el supermercado debía indemnizarlos, por las roturas del vehículo y el valor de los objetos sustraídos.

El tribunal consideró que el estacionamiento ofrecido por el comercio formaba parte de los servicios comprendidos en la relación de consumo y que, por lo tanto, la empresa tenía un deber de seguridad respecto de quienes utilizaban ese espacio.

Cómo fue el robo en el estacionamiento de Makro en Neuquén

El episodio ocurrió en el supermercado mayorista Makro, ubicado en la intersección de las calles Teodoro Planas y Cholar, en Neuquén capital. La pareja llegó al establecimiento en una camioneta y la estacionó en el sector habilitado por la empresa para sus clientes.

Al regresar después de hacer las compras, encontró que delincuentes habían forzado la cerradura de la puerta delantera izquierda para ingresar al vehículo. Cuando revisaron el interior, comprobaron que faltaban distintas pertenencias que habían dejado dentro del rodado.

Ante lo ocurrido, realizaron la denuncia y luego iniciaron una demanda civil contra el supermercado. En el reclamo, sostuvieron que la empresa debía responder por los daños porque ofrecía el estacionamiento como parte de los servicios destinados a sus clientes y tenía la obligación de garantizar condiciones adecuadas de seguridad.

La causa quedó inicialmente a cargo de la jueza civil María Eliana Reynals, quien analizó las pruebas aportadas para determinar si correspondía atribuirle responsabilidad al establecimiento.

Por qué la Justicia responsabilizó al supermercado por el robo

Durante el juicio, la magistrada tuvo en cuenta las facturas de compra presentadas por los demandantes. Esa documentación permitió acreditar que habían concurrido al establecimiento y realizado compras el mismo día del hecho.

A partir de esas pruebas, consideró demostrada la existencia de una relación de consumo entre la pareja y el supermercado, alcanzada por las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor.

Uno de los aspectos centrales del análisis fue el alcance del deber de seguridad de los comercios que ofrecen estacionamiento a sus clientes.

La jueza entendió que estos espacios no constituyen un servicio independiente de la actividad comercial, sino que forman parte de las prestaciones que los establecimientos ponen a disposición de los consumidores para facilitar el acceso y la realización de las compras. En ese sentido, consideró que el estacionamiento genera una expectativa de seguridad para quienes dejan allí sus vehículos mientras permanecen dentro del establecimiento.

Por eso, la empresa debía asumir un deber de custodia sobre los rodados y los bienes que los clientes llevaban consigo.

El razonamiento se vinculó con las obligaciones que surgen de la relación de consumo y con el deber de buena fe que debe regir el vínculo entre proveedores y consumidores.

Sobre esa base, la jueza condenó al supermercado a reparar el daño patrimonial sufrido por la pareja. La indemnización comprendió tanto las roturas ocasionadas a la camioneta como el valor de las pertenencias robadas.

La empresa apeló el fallo y cuestionó que se le atribuyera responsabilidad por el hecho delictivo. Por su parte, los damnificados también recurrieron la sentencia porque consideraron insuficiente la indemnización reconocida y reclamaron que se aplicara una multa civil por daño punitivo.

La Cámara confirmó la indemnización, pero rechazó el daño punitivo

La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Neuquén, integrada por los jueces Gabriel Ciucci y Juan Manuel Menestrina, revisó los planteos de ambas partes.

Los camaristas rechazaron las apelaciones y confirmaron la sentencia de primera instancia. De esta manera, mantuvieron la condena contra el supermercado por reparación de los daños materiales derivados del robo.

La suma comprendió los gastos de reparación de la cerradura de la camioneta y el valor de los objetos que habían sido sustraídos de su interior.

Sin embargo, el tribunal desestimó el pedido de daño punitivo formulado por los consumidores.

Los jueces explicaron que esta sanción, prevista en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, no se aplica automáticamente ante cualquier incumplimiento de una empresa. Para justificarla, debe acreditarse una conducta particularmente grave, que revele un menosprecio por los derechos de los consumidores o una indiferencia significativa frente a sus consecuencias.

En este caso, si bien la Cámara confirmó que el supermercado había incumplido su deber de seguridad, entendió que las circunstancias acreditadas en el expediente no alcanzaban para justificar la imposición de una multa civil adicional.

Por lo tanto, distinguió entre la responsabilidad de la empresa por los daños materiales y los requisitos más exigentes que deben cumplirse para aplicar una sanción punitiva.

Otro caso: una multa a un supermercado por no entregar videos de seguridad

El deber de seguridad y las obligaciones de información de los comercios también fueron analizados por la Justicia de Neuquén en otro expediente relacionado con un robo en el estacionamiento de un supermercado mayorista.

En ese caso, un cliente sufrió la sustracción de su motocicleta y solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento. La empresa se negó a entregarlas sin una orden de la Fiscalía.

La Justicia confirmó una sanción administrativa contra el comercio, al considerar que no había brindado información relevante sobre la cobertura de seguros correspondiente al estacionamiento.

Se trata de un expediente diferente, pero ambos casos abordan las obligaciones que pueden asumir los establecimientos comerciales cuando ofrecen espacios de estacionamiento a sus clientes.

En el caso de la pareja que sufrió el robo de pertenencias dentro de su camioneta, la resolución confirmó la obligación de Makro de indemnizar los daños materiales, aunque descartó la aplicación de una multa adicional por daño punitivo.