Cambio de estructura Tras 45 años en la industria relojera, el CEO de TAG Heuer da un paso al costado

Jean-Claude Biver lideraba además la división de relojes del conglomerado de lujo LVMH, que incluye otras marcas de este segmento como Hublot y Zenith

La división de relojes del conglomerado de lujo, Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), anunció que establecerá una nueva estructura.

Luego de 45 años en la industria relojera, el CEO de la marca TAG Heuer y líder de la mencionada división, Jean-Claude Biver, decidió retirarse de las operaciones diarias de la compañía.

Según comunicó el grupo, fue una decisión conjunta que el veterano ejecutivo, con casi 70 años de edad, abandone sus responsabilidades operativas y asuma el rol de presidente no ejecutivo de la división de relojería de LVMH.

En su reemplazo, Stéphane Bianchi fue nombrado CEO de la División de Relojería, con efecto a partir del 1 de noviembre de 2018. Dirigirá directamente TAG Heuer, junto a los CEO de Hublot y Zenith, que le reportarán directamente.



Por otra parte, LVMH anunció que Frédéric Arnault -hijo del reconocido CEO de Louis Vuitton, Bernard Arnault (uno de los hombres más ricos del mundo)- fue designado Director de Estrategia y Digital de TAG Heuer.



Bernard Arnault, Chairman y CEO de LVMH, declaró a través de un comunicado enviado a este medio: "Quisiera aplaudir a Jean-Claude Biver por el liderazgo decisivo que ha demostrado en su rol al frente de la división de relojería. Desde la integración de Hublot dentro de LVMH, ha elevado nuestra división de relojería a un nivel técnico de primera clase del más alto nivel y ha acelerado significativamente su crecimiento comercial".



"Estoy encantado de que el Grupo continúe beneficiándose del consejo de Jean-Claude, y estoy seguro de que su espíritu emprendedor aportará muchas ideas nuevas e innovadoras al mundo de la relojería. La reorganización anunciada hoy nos permitirá seguir haciendo crecer nuestra división de relojería, con dos objetivos: ofrecer productos de la más alta calidad técnica y seguir haciendo crecer nuestras marcas en todo el mundo. Estoy particularmente contento de que Stéphane Bianchi lidere esta división", continuó el titular del conglomerado de lujo.

También reconoció a Bianchi como "un gerente con mucho talento" que "continuará con el desarrollo exitoso de nuestra división de relojería, respetando los valores que Jean-Claude Biver ha inculcado en ella".

Bianchi, 53, se graduó en el Institut d'Etudes Politiques de Paris. Ex consultor de Arthur Andersen, pasó la mayor parte de su carrera en el Grupo Yves Rocher. Fue CEO de 1998 a 2015, lo que le permitió crecer y diversificar su grupo. Específicamente, dirigió directamente las marcas Yves Rocher y Petit Bateau. Más recientemente, se unió al directorio de otra empresa familiar, el Grupo Maus (Lacoste, Gant, etc.).



Por último, Jean-Claude Biver añadió: "Luego de 45 años en la industria de la relojería, me gustaría centrarme más específicamente en asesorar y compartir mi experiencia. Agradezco al Grupo LVMH por concederme este honor. Stéphane y Frédéric tienen todo mi apoyo para el futuro. Gracias a todos aquellos que han compartido mi pasión y muchos éxitos, sin los cuales nunca hubiera podido lograr tanto".