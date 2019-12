La doble indemnización impacta en empresas: qué sector redujo contrataciones de personal tras el decreto

Tras un año complejo para las firmas de trabajo eventual, los pedidos de personal para las ventas de fin de año cayeron en cantidad y número de horas

Entre las medidas anunciadas por el gobierno de Alberto Fernández, una de las que más ruido generó en el empresariado local es la instauración de la doble indemnización por despido por un período de 180 días.

Esto significa que, en caso de desvinculación sin justa causa, los trabajadores afectados tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente.

Fue a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) 34/2019 que el viernes 13 de diciembre, a tan solo tres días de asumir, el Ejecutivo y los ministros aprobaron este cambio de reglas, que por el momento, juzgan necesario y transitorio.

Vale la pena recordar que, en sectores como la Construcción, la Industria, el Comercio y los Servicios, los cuatro años de administración macrista dejaron un tendal de casi 200.000 puestos de trabajo menos, en un mercado de empleo privado que se compone de alrededor de 6 millones de posiciones registradas. Y la cifra oficial de desocupación oficial fue del 10,7% de la población económicamente activa en el tercer trimestre de 2019.

El empresariado no tardó en reaccionar, aduciendo que este tipo de medidas solo desalientan la contratación de nuevo personal y el crecimiento de las nóminas de empleo registrado. Varias de las cámaras sectoriales expresaron que este esfuerzo no sirve salvo que se potencie además una reactivación de la actividad económica.

Pero entre los sectores que se verán particularmente afectados están las empresas que proveen trabajadores eventuales.

Te puede interesar El e-commerce duplicó en 2019 la demanda de personal eventual

"Lo que nos impacta más directamente y estamos analizando es la medida de la doble indemnización dispuesta para los despidos durante 180 días. Nosotros tenemos empleados en relación de dependencia que prestan servicio para nuestras empresas cliente, y que vienen trabajando en proyectos que pueden durar tres, seis u ocho meses. Una vez que ese proyecto termina, como nos regimos por la Ley de Contrato de Trabajo, salvo que la empresa cliente quiera ubicarlos para otros proyectos, en estos 180 días es probable que les corresponda ese beneficio", analizó.

Desde el sector explicaron que a aquellas personas que trabajan bajo modalidad eventual por menos de tres meses en un mismo proyecto o empresa, no les correspondería una doble indemnización ya que es el plazo máximo que un colaborador puede estar a prueba. Pero con tan solo un día más de trabajo por sobre un trimestre, si entraría en juego la doble indemnización para temporarios que finalicen en los próximos 180 días su contrato o proyecto.

"Dentro del presupuesto que le cobramos al cliente, se incluye un monto que es por desvinculación cuando termina el proyecto, y eso está calculado en función de una indemnización simple, no doble. Con lo cual, por los próximos 180 días al menos vamos a tener que lidiar con una complicación que nos sorprendió a todos. Es un sobrecosto que nadie tenía previsto a la hora de efectuar las contrataciones que se implementaron para estas fechas", explicó Alejandro Lanzaco, director general del Grupo Consultores de Empresas.

"Este sobrecosto nos deja mal parados a nosotros y a los vendedores del servicio, que se van a ver afectados también la próxima vez que salgan a vender. Ya con la menor demanda que hay, esto va a impactar en el precio y le va a pegar directamente en utilidad de las empresas", añadió.

Lanzaco entiende que la medida está destinada a evitar despidos masivos en tiempos de incertidumbre y nuevas reglas de juego para los negocios y la economía. Pero de todas formas, consideró que "hoy no hay que trasladarle más costos a las empresas que vienen muy golpeadas. Esto restringe la posibilidad de dar trabajo".

Por otra parte, expertos en legislación laboral prefirieron remarcar los "grises" que genera en esta materia el DNU de la doble indemnización. Para contratos que no sean por un plazo indeterminado y terminen dentro del período de 180 días en los que rige el decreto, "se establece la aplicación del agravamiento indemnizatorio para el caso de despido incausado sin distinción de la modalidad de contrato de trabajo", y por eso se considera que procede la doble indemnización.

Más allá de esta medida que, hasta ahora, es transitoria, las empresas de trabajo eventual continúan a la expectativa de conocer el plan de la administración entrante en materia de trabajo: "Esperamos entrar en contacto con las nuevas autoridades para tener más precisiones en temas relacionados con el acceso al primer empleo, algo que mencionó el presidente Alberto Fernández al asumir y es desde hace tiempo un tema de gran importancia para Adecco Group en todo el mundo", aclaró Liotti.

Te puede interesar ¿Qué pasará en 2020 en la carrera entre los sueldos y la inflación?

Campaña navideña

La noticia de la doble indemnización cayó como balde de agua fría en este segmento de empresas, casi para cerrar un 2019 que no fue del todo bueno. La demanda de personal eventual no repuntó al nivel de otros años incluso con la campaña de ventas navideñas, para las cuales las empresas de rubros vinculados suelen anticipar una mayor demanda y por eso suman recursos que les permitan hacer fuente a la misma.

"El 2019 fue un año complejo, con algunos altibajos, ya que tuvimos desempeños dispares de acuerdo a los distintos sectores: hubo una menor demanda en la actividad relacionada al comercio y empresas de consumo masivo, en tanto que hubo otras, como la industria petrolera y todo lo relativo a las empresas de Tecnología de la Información, que fueron más activas", dijo Liotti.

En ese marco las empresas de personal temporario no vieron el mismo auge de años anteriores para las fiestas. "Este año en particular la demanda fue menor que para otros años. No solo se demandó menos gente sino que se acortaron los plazos. Ya no piden personal para todo diciembre y primeros días de enero, junto con reemplazos por vacaciones, sino que se acortaron los plazos a 20 días aproximadamente", aclaró Lanzaco.

"Se achicaron los pedidos por la misma situación económica, porque no prevén una afluencia enorme de gente en sus tiendas", agregó.

Es decir, se solicitó menos cantidad de personal y por menor cantidad de días. Cayó la demanda de cajeros, repositores, encargados para manejo de stock, etc.

No obstante, el titular de Grupo Consultores de Empresas coincide en que el desempeño del comercio a lo largo del año fue dispar: "Lo que es retail y ventas en comercios y mostrador este año se ha desplomado, no solo por la baja del consumo sino por el crecimiento de las ventas por Internet. Pero a la vez, ha crecido lo que es hotelería, que tiene algunos de sus empleados enrolados en Comercio, por efecto del dólar y los eventos de fin de año".

Te puede interesar Salarios 2020: tras la elección de Alberto, la mitad de las empresas revisó al alza su presupuesto

Lanzaco aseguró que durante los primeros tres trimestres de 2019 hubo una baja gradual, mes a mes, de las contrataciones de eventuales, con un "amesetamiento" de esa caída sobre los últimos tres meses del año, e incluso crecimiento muy leve en algunos rubros: "En los últimos años se perdieron 200 puestos de trabajo y desgraciadamente acompañamos esa situación. Pero en el último trimestre la verdad es que hasta tuvimos un poquito de crecimiento, no parejo entre todos los sectores, probablemente por efecto de la inyección de dinero por liquidación de remesas del agro o por la del bono de fin de año que determinó el Gobierno anterior", analizó en diálogo con iProfesional.

Indicó que los rubros beneficiados en el último tiempo fueron el sector metalmecánico vinculado al agro, los call centers y los servicios en general, por haberse vuelto competitivos en el mundo a partir de la devaluación. Y que la contracara de eso fue la metalmecánica ligada al sector automotriz.

Otra de las firmas que pisan fuerte en materia de empleo temporario en la Argentina es ManpowerGroup, que tiene sucursales y colaboradores en todo el país y más de 1.300 clientes. Si bien desde esa compañía consideraron apresurado hacer análisis sobre las medidas propuestas desde el Ejecutivo, coincidieron con el diagnóstico para la actividad más austera durante 2019.

"Específicamente, en el rubro de consumo masivo, notamos una disminución del caudal de pedidos con respecto al año pasado, en especial en el perfil de repositores", especificaron.

Desde Grupo Gestión remarcaron que se incrementó la demanda de personal eventual para la campaña navideña pero específicamente en el sector de e-commerce, como ocurre con todas las fechas especiales para las ventas. La compañía que tiene unos 15.000 empleados con los que atiende las necesidades de más de mil empresas en todo el país, calculó que la demanda de eventuales para el comercio electrónico más que se duplicó en 2019: creció un 125% respecto de 2018, "un incremento que va en línea con el aumento de las compras online cada año".

Las campañas para incentivar el consumo en fechas especiales aumentaron los requerimientos de talento para cubrir las posiciones de cajeros, data entry, operarios de depósito, operador de call center y administrativos en general, indicaron desde esa compañía. Los picos fueron para fechas especiales de descuentos, como el Black Friday, que se celebró a fines de noviembre, anticipando las compras navideñas, o el Cyber Monday.

"Con estas campañas crece también la demanda de puestos de atención y soporte a clientes, ya sea de forma telefónica o digital, para dar respuesta a esta demanda. Creemos que esta tendencia seguirá en aumento en 2020", aseguró César Dib, supervisor de Selección de Personal de Grupo Gestión.