¿Cuáles son las mejores universidades del mundo?

Existen varios rankings internacionales que evalúan las casas de altos estudios más prestigiosas y con los graduados más ricos del mundo

Sobre todo para quienes busquen perseguir carreras tradicionales en negocios, leyes, política o administración, puede resultar útil contar con un título de alguna de las mejores universidades del mundo.

Existen muchos rankings que evalúan la calidad de las entidades académicas y escuelas a nivel mundial y regional, y que son un buen primer paso para comenzar a investigar a la hora de elegir el camino académico. Pero no todos esos análisis son igualmente respetados, y algunos incluso son duramente cuestionados por sus criterios de evaluación de las casas de altos estudios.

Se dice, por ejemplo, que algunos de estos rankings de universidades no toman en cuenta la diversidad de enfoques de estudio y de carreras. Que toman parámetros vinculados a estándares propios de la educación anglosajona y occidental, y de actividades tradicionales como la administración de empresas y los negocios. Esto perjudica a algunas entidades educativas que o son más progresivas, o tienen carreras vinculadas al arte y la experimentación, o provienen de mercados menos tradicionales.

Así las cosas, conocer primero qué rankings son más respetados a nivel mundial es el primer paso para evaluar cuáles son las mejores universidades del mundo que figuran en los primeros puestos.

Una de las primeras clasificaciones de este tipo que se realizaron a nivel internacional surgió cuando China, para mejorar el nivel académico de sus casas de altos estudios, encargó un estudio para entender el sistema occidental. Así es que el ranking de universidades de Shanghái sigue siendo hasta hoy uno de los más antiguos y prestigiosos del mercado.

Por otra parte, tanto el diario Financial Times como Bloomberg Businessweek, Forbes y The Economist son medios de comunicación que cuentan con sus propios rankings de universidades y son muy reconocidos, ya que tienen una larga trayectoria.

Vale la pena recordar que los mercados de educación superior más desarrollados del mundo están en Europa y Estados Unidos, por lo cual es muy común que las que son consideradas las mejores universidades del mundo, provengan de países donde se habla inglés o tengan a ese idioma como su lengua oficial (como es el caso, por ejemplo, de la española IE University).

Y hay también consultoras especializadas en educación superior cuyo foco principal es evaluar el desempeño de universidades y escuelas de negocios, así como la performance de las mismas en las distintas áreas de estudio. Por eso, los rankings de Times Higher Education o Quacquarelli Symonds (QS) también son muy respetados en la industria y son un buen lugar dónde comenzar a investigar la universidad y la carrera más indicada para cada alumno.

Te puede interesar Sueldos: uno de cada cuatro programadores no recibió suba por inflación en 2019

Las mejores universidades 2020

Precisamente, entre estos rankings de universidades que se dieron a conocer, el último fue el de QS, edición 2020. Para elaborarlo, se analizaron 959 universidades de 84 países.

Campus del Massachusetts Institute of Technology

Las británicas y sobre todo las norteamericanas dominaron los primeros puestos. El " top 20" quedó conformado de la siguiente manera :

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

2. Stanford University

3. Harvard University

4. University of Oxford

5. California Institute of Technology (Caltech)

6. ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology

7. University of Cambridge

8. UCL (University College London)

9. Imperial College London

10. University of Chicago

11. Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

12. National University of Singapore (NUS)

13. Princeton University

14. Cornell University

15. University of Pennsylvania

16. Tsinghua University

17. Yale University

18. Columbia University

19. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

20. University of Edinburgh

Al dividir esta clasificación de QS a nivel regional, la única universidad argentina que estuvo en el "top 10" fue la de Buenos Aires, y quedó en el octavo puesto de Latinoamérica.



La UBA mantuvo su posición respecto del año pasado, en una lista con instituciones como la Pontificia Universidad Católica de Chile (por tercer año consecutivo elegida la mejor universidad de América latina), la Universidad de San Pablo (USP), la Universidad Tecnológica de Monterrey, la Universidad Los Andes de Colombia y la Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras.

A pesar de que la UBA mantuvo su posición –al igual que la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que retuvo el puesto 26° y fue la segunda nacional en aparecer en la clasificación–, la mayoría de las instituciones educativas de la Argentina que forman parte del ranking retrocedieron varios casilleros.

La Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) descendió tres lugares (pasó del 24° al 27°), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) bajó dos (pasó del 29° al 31°) y la Universidad Austral y la Universidad de San Andrés (UDESA) retrocedieron un puesto cada una, del 32° al 33° y del 40° al 41°, correspondientemente.

Qué pasa en la Argentina

Las universidades argentinas no suelen estar entre las más destacadas de los rankings internacionales y suelen ser superadas por las de Brasil, Chile, México e incluso Centroamérica, que cuentan con mercados de educación superior más desarrollados que el local.

La UBA no suele aparecer entre las mejores universidades del mundo

Sin embargo, Universidades Nacionales como la Universidad de Buenos Aires, su par de Córdoba o la de La Plata, aparecen en distintos puestos de las clasificaciones académicas internacionales.

Y entre las entidades educativas privadas, la Universidad Austral, la de Palermo y la Torcuato Di Tella son las que tradicionalmente son evaluadas en este tipo de trabajos.

En la Argentina hay más de 2 millones de personas que estudian carreras universitarias y de posgrado.

De acuerdo a un reciente informe de la consultora Claves, al que accedió iProfesional, a fines de 2017 había aproximadamente 450.000 alumnos inscriptos en entidades privadas de educación superior, mientras que las públicas habían absorbido a más de 1,7 millones de estudiantes. Esto significó un total de 2,15 millones de personas enroladas en carreras de pregrado, grado y posgrado en todo el país.

Universidades donde se gradúan los "ultra ricos"

Si el objetivo es elegir una profesión en base a la salida laboral y el dinero que pueda derivar de ello, es importante conocer las universidades de dónde se graduaron los hombres y mujeres más ricos del mundo.

Te puede interesar El ranking de los millones: estos son los 10 deportistas que más dinero ganan

De acuerdo al último reporte de Wealth-X, firma de inteligencia basada en datos con la base más completa sobre manejo de riqueza, parece que hay un solo país en donde se concentran los profesionales con alto valor neto a nivel global. Así se refieren a los que tienen no solo diploma sino más de 30 millones de dólares en su cuenta bancaria.



No es de extrañar que las universidades "Ivy League" de Estados Unidos dominan el "top 20" de las casas de estudios con más alumni de este calibre.

Solo aparecen en esa clasificación dos entidades del Reino Unido, -en el puesto 7, Cambridge, y en el 13 Oxford- y una de Francia, INSEAD (19).

Los analistas de esta consultora concluyen entonces que "esto refleja el estatus de los Estados Unidos como el país con la mayor población de graduados ultra ricos, el efecto del networking de sus universidades top y su atractivo para estudiantes del todo el mundo".

Campus de la Universidad de Harvard

"La Universidad de Harvard está en su propia liga", indica Wealth-X. Tiene más de 13.650 graduados con una fortuna personal de más de 30 millones de dólares. En conjunto, suman USD 4769 billones.

Así, Harvard no solo quedó al tope del ranking sino que también duplica los "ultra ricos" que se gradúan de Stanford, que tiene el segundo puesto en la lista de este año. La casa de estudios insigne de Silicon Valley, cuenta con 5.580 egresados con una fortuna personal de 2.899 billones de dólares en conjunto.

La tercera fue la Universidad de Pennsylvania: tiene 5.575 alumni según el análisis de Wealth-X que suman 1.780 billones de dólares.

La firma de inteligencia de datos remarcó que solo seis de las ocho universidades del noreste de Estados Unidos que tradicionalmente son consideradas "Ivy League" ingresaron en esta lista de 20 con los graduados más acaudalados.

Y también resalta que, al igual que la población de altos ingresos en general, la mayoría de los egresados de estas casas de altos estudios son "selfe made", lo que significa que hicieron por mérito propio su fortuna y no la heredaron. Esto último caracterizó por ejemplo al 84% de los alumni de alto poder adquisitivo identificados en las universidades de Virginia y de Chicago.

"Los de Harvard son en gran parte muy ricos y frecuentemente 'self made'. Los de Cambridge son substancialmente más internacionales y su fortuna es una mezcla entre herencia y riqueza propia", indica el reporte. Y subraya que la fortuna 100% heredada es algo poco frecuente, que solo caracteriza a alrededor del 7% de los graduados considerados para armar este ranking.