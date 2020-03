Empresarios muestran intenciones leves pero sostenidas de incrementar sus contrataciones en el segundo trimestre

Cuál es el impacto de los aumentos por decreto y la doble indemnización en las perspectivas de las empresas sobre incrementar su plantilla

Una vez más, como ocurre desde febrero de 2019, el nivel de empleo volvió a caer en la Argentina. Los últimos datos disponibles, de enero 2020, muestran una reducción del 0,1% respecto de diciembre anterior –cuando había ocurrido una baja de casi 0,5% intermensual, y una pérdida de 28.500 puestos de trabajo efectivos-, que se debe sobre todo a la una baja tasa de la incorporación de colaboradores.

Esa tasa de entrada de nuevos empleados registrados se mantiene en el mismo valor que el mes anterior (1,5%) según cálculos oficiales. Todo en un momento complejo, luego de cuatro años en los que se eliminaron en la Argentina 235.000 puestos de trabajo en banco.

Desde la cartera que conduce Claudio Moroni informaron que los sectores con mayor caída mensual en enero fueron comercio, restaurantes y hoteles, y servicios comunales. En tanto, los servicios financieros y a las empresas, y la construcción, tuvieron crecimientos del 0,2% y 0,1% respectivamente.

Construcción y servicios financieros tienen buenas expectativas de generar empleo

Por último, la Industria manufacturera no registró variaciones en el nivel de ocupación en ese mes, "siendo el primer mes sin destrucción neta de empleo de los últimos dos años".

Y hubo otro dato positivo: por cuarto mes consecutivo el indicador del EIL, de informe de la Evolución del Empleo Registrado en la Argentina que desarrolla el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad social de la Nación, mostró una leve mejora de las intenciones de contratación de las empresas privadas.

Por cuarto mes consecutivo, crecieron las expectativas de contratación

Vale la pena recordar que un año atrás, la voluntad de los empleadores en sumar nuevo personal se encontraba en terreno negativo (-2), lo que significa que eran más quienes pensaban recortar su plantilla laboral que los que esperaban incrementarla.

Esto quiere decir que el panorama 2020 desde el punto de vista de los empleadores, comenzó con un tímido "pie derecho": en los principales aglomerados del país se verificó en enero cierta mejora en las expectativas de incrementar el personal para los próximos tres meses.

"Si bien por una escasa diferencia, son más las empresas que esperan aumentar la dotación de personal que las firmas que esperan disminuir el nivel de empleo", resaltaron desde la cartera que dirige Claudio Moroni.

En concreto, un 3,9% de las empresas afirmaron en enero que incrementarían su plantilla mientras 3% iban a reducirla. Esto llevó a cuatro meses seguidos el incremento leve pero sostenido de este indicador.

Vale la pena destacar que un 93% de las firmas relevadas por el ministerio no piensan realizar cambios en el primer trimestre de 2020.

Y la misma tendencia reflejan también los informes privados del sector. ManpowerGroup Argentina dio a conocer este martes su informe de Expectativas de Empleo (ENE) para el segundo trimestre de 2020. En este caso, la ENE –el cálculo entre los empleadores que recortarán la cantidad de trabajadores y los que la multiplicarán- también dio positivo.

Las expectativas de contratación subieron a 3% en el segundo trimestre

Para el segundo trimestre de 2020 es de 3%, puntos porcentuales por encima de la del trimestre anterior y de 3 en relación a la del segundo trimestre de 2019.

Luego de los últimos dos trimestres fuera del rojo, ¿podemos hablar de una tendencia hacia un crecimiento lenta pero sostenido de las intenciones de contratación? "El crecimiento aún es leve y el mercado laboral se encuentra amesetasado, pero notamos que se está revirtiendo la tendencia que veníamos viendo en las últimas encuestas. Para encontrar un resultado similar, debemos remontarnos hace casi dos años cuando en el 3Q de 2018 el número alcanzado fue de 5%", contestó a iProfesional Luis Guastini, Director General de ManpowerGroup Argentina.

"Pese a que los empleadores argentinos reportaron mejores perspectivas de contratación con respecto al trimestre anterior, e incluso a todos los trimestres del año pasado, la ENE se incrementa por dos puntos porcentuales únicamente, y forma parte de una tendencia de amesetamiento de la expectativa. Casi el 90% de los empleadores proyecta no realizar cambios en sus nóminas en los próximos tres meses, o no sabe si los hará, lo cual muestra una situación mayoritaria de equilibrio" añadió.

Se refiere a que en el relevamiento de ManpowerGroup, un 8% de las empresas dijo que espera incrementar su personal, un 4% que lo disminuirá y el 8% restante no sabe qué es lo que puede ocurrir. Esto ajustado por estacionalidad, se reduce a una ENE de 3%.

"Con un incremento de dos puntos porcentuales en la ENE observamos una leve mejoría en las expectativas del mercado laboral para el segundo trimestre del año, escenario que no se planteaba desde el tercer trimestre de 2018", sostuvo Guastini. "Estos resultados están nuevamente traccionados por el sector de la Construcción, el cual obtuvo las intenciones de contratación de personal más fuertes del período" finalizó.

Consultado sobre si la cantidad de compañías que no anticipan cambios en su dotación tiene que ver en parte con las políticas adoptadas por el gobierno nacional, como la de doble indemnización por despido sin causa y los aumentos de sueldo por decreto para empleados registrados del sector privado, el titular de ManpowerGroup Argentina aseguró que en realidad son otras las medidas y circunstancias que están operando sobre estos indicadores.

"Desde ManpowerGroup hemos visto que medidas como ésta pueden generar algún desaceleramiento momentáneo de la rotación en las empresas, aunque, si observamos nuestra Encuesta en períodos más largos, en general el porcentaje de organizaciones que piensan mantener su dotación se ha mantenido similar", indicó Guastini, y prosiguió: "Hay otras variables que hoy están influyendo en las decisiones sobre estructura, y que tienen que ver con la dificultad que tienen las empresas para conseguir talento. En una reciente investigación de ManpowerGroup, observamos que 1 de cada 2 empresarios argentinos tiene dificultades para conseguir el talento calificado que necesita. En un contexto de escasez tan importante, las empresas invierten dinero en construir su propio talento, y esa inversión pasa a formar parte de la ecuación a la hora de tomar decisiones, y hay mucha más cautela a la hora de hacer movimientos".

Los sectores que planean incrementar su personal



En seis de los nueve sectores industriales encuestados, los empleadores proyectan aumentar sus nóminas durante el segundo trimestre del año.

Casi de manera similar a lo que indicaron los datos oficiales de la cartera de Trabajo, Empleo y Seguridad social, en el informe de ManpowerGroup Argentina también las expectativas más positivas son reportadas por el sector de la Construcción con una ENE de 12%, seguido del sector de Finanzas, Seguros y Bienes Raíces, con 6%.

Los sectores y regiones que demandarán más empleados en el segundo trimestre

A Guastini no le sorprende el reciente repunte de la industria de la Construcción en cuanto a sus contrataciones: "Esto se debe mayormente al incremento de construcciones, reparaciones o reformas de edificios, calles, puentes y viaductos, como también demoliciones y excavaciones. De todos modos, eso no se tradujo aún en empleo concreto. Para analizar este resultado es importante resaltar: en primer lugar, el cepo al dólar que dificulta a los ahorristas el acceso a esta moneda, por lo que buscan nuevas alternativas para protegerse de la inflación. En función de esto, los argentinos buscan invertir en este sector, por lo que incrementan las expectativas. Esto no quiere decir que al momento estas expectativas se hayan traducido en materia de empleo concreto".



"En segundo lugar, desde el 2018 tras la causa de los cuadernos, las expectativas del sector cayeron notablemente, sobre todo debido a que la obra pública disminuyó de forma notoria. La llegada del nuevo gobierno, el cual habla sobre políticas expansivas y apuestas a la obra pública, genera expectativas", añadió el directivo de ManpowerGroup Argentina.

Los sectores de Manufacturas y de Servicios reflejan ambos una ENE de 4%, seguido por Administración Pública & Educación con 3% y Minería & Extracción, con 1%.

Por último, los sectores que reportaron a ManpowerGroup intenciones de contratación nulas para el próximo trimestre fueron Agricultura & Pesca, Transportes & Servicios Públicos y Comercio Mayorista & Minorista.

Esto quiere decir que, en comparación con el trimestre anterior, las intenciones de contratación aumentaron en ocho de los nueve sectores industriales encuestados. El sector más fortalecido es el de Finanzas, Seguros & Bienes Raíces, con un aumento de seis puntos porcentuales, seguido por Minería & Extracción, con cinco.

En ese análisis, el sector de Agricultura & Pesca reporta el único declive, disminuyendo 11 puntos desde el trimestre anterior.

Y con respecto al mismo trimestre del año anterior, las expectativas de contratación se fortalecieron en seis de los nueve sectores relevados. Nuevamente, la mejora más notoria fue reportada por el sector de la Construcción, con un aumento de 13 puntos porcentuales, seguido de Finanzas, Seguros & Bienes Raíces, con 6 puntos y Manufacturas con 5 puntos porcentuales.

Empleo: región por región

Para el segundo trimestre del año, los empleadores presentan intenciones de contratación positivas en cinco de las seis regiones del país.

Las expectativas más fuertes se reportan en Cuyo, con una ENE de 4%, seguida de AMBA, NEA, la región Pampeana y la Patagonia, todas reportando una ENE de 3%.

"Todos los resultados de nuestra Encuesta de Expectativas de Empleo se muestran ajustados por estacionalidad. Específicamente con respecto a la ENE de Cuyo, vemos que existe un gran movimiento en el sector de la Agricultura, específicamente por la vendimia, que hace que la región de Cuyo lidere las expectativas más altas para el próximo trimestre. Además, los resultados de esta región también son traccionados por la temporada de la cosecha", aclaró el directivo de ManpowerGroup Argentina.



Por el contrario, la región del NOA reporta la expectativa negativa de -3%.

En comparación con el trimestre anterior, tres de las seis regiones del país reflejan aumentos en sus intenciones de contratación: el NEA (9 puntos), la Patagonia (7 puntos) y la región Pampeana (3 puntos). "En cuanto al resultado del NEA, notamos que el resultado es mayormente traccionado por la Agricultura, Construcción, y la Administración Pública y Educación", dijo Guastini al respecto.

A su vez, AMBA no muestra variaciones en sus expectativas de contratación con respecto al trimestre anterior. Por último, las regiones Cuyo y NOA reportan declives de 1 y 5 puntos respectivamente.

En relación al mismo período del año anterior, las expectativas mejoran en cuatro de las seis regiones –NEA, AMBA, NOA y la región Pampeana- en tanto que en Cuyo se produjo un declive de 9 puntos porcentuales y de uno en la Patagonia.