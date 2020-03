Empresas argentinas, en alerta coronavirus: se implementan protocolos y crece el teletrabajo

Ante la propagación del brote en la Argentina, ¿los empleados pueden exigir medidas de prevención? Qué protocolos instituyeron las compañías

Más allá de las medidas que se tomaron desde el Ministerio de Salud y desde el Poder Ejecutivo de la Nación, hay empresas que tomaron la iniciativa por su cuenta y comenzaron a aplicar protocolos propios para prevenir el contagio.

Vale la pena recordar que, más allá de la responsabilidad que pueda asumir el empleador, hay también un costo importante asociado a tener una alta tasa de ausentismo por enfermedad.

Sin ir más lejos, YPF, una de las empresas más grandes y emblemáticas del país, aplicó un protocolo nacional para todas las personas que hayan viajado a las rutas de riesgo.

"Además, para la ruta viral de circulación sostenida se recomendó a los empleados restringir el viaje a esos lugares. No es obligatorio la suspensión del mismo, pero la recomendación es esa", aclararon a iProfesional fuentes de la petrolera controlada por el Estado nacional.

Asimismo, YPF indicó que cuando un empleado se vaya de viaje, al volver se comunique por teléfono con el servicio médico para responder preguntas vinculadas a su ruta. Si se determina que no es un paciente de riesgo, lo llaman y lo revisan. Pero si es un paciente de riesgo se lo llama a una interconsulta con el infectólogo y se toman las medidas necesarias del caso.

YPF implementó protocolos por el coronavirus

La empresa de energía estableció además un protocolo sobre cómo proceder en los casos de sospecha del coronavirus. "Para cualquier enfermedad infecto contagiosa, restringir el contacto con el medico (solo uno lo atenderá), implementar la colocación de barbijo al personal sanitario y paciente para evacuar a centro de salud de referencia", indican. En este caso, el médico es el único que le va a hacer el control al paciente hasta que llega la ambulancia para su traslado. "El medico queda en consultorio, se llama personal de limpieza. Se higieniza todo. Hasta que eso no suceda, nadie entra en ese consultorio. Este se aplica en todo el país", resumieron las fuentes.

Las empresas tecnológicas estuvieron también entre las primeras en reaccionar, y probablemente haya jugado un papel en esto su cultura con altos niveles de beneficio de teletrabajo para los empleados y esquemas de trabajo a distancia muy aceitados. También estuvieron entre las primeras que confirmaron la cancelación de eventos masivos que tenían previstos.

A nivel global, empresas como Google y Facebook indicaron zonas en las que todo su personal realiza desde hace días teletrabajo. El titular de Google, Sundar Pichai, publicó además un resumen de las medidas que la empresa está realizando a nivel global. Apple tomó además medidas como el cierre de sus tiendas en China y la reducción de presencia física de empleados y clientes en las que permanecieron abiertas.

Y en la Argentina estas mismas empresas no se quedaron de brazos cruzados. "En las oficinas de Google Argentina y a nivel global se están tomando todas las medidas de precaución necesarias para evitar que el COVID-19 continúe expandiéndose. Desde global se han cancelado los principales eventos públicos que convocan a miles de personas, como el Google I/O -la conferencia anual de desarrolladores- y el Google Cloud Next. A nivel local, todavía estamos en proceso de revisión y en permanente cambio", informaron a este medio desde las oficinas de la empresa de Alphabet en Puerto Madero.

Google tomó medidas para prevenir el contagio del coronavirus

"Estamos en un momento sin precedentes y desde Google creemos que es importante que lo abordemos con un sentido de calma y responsabilidad, ya que tenemos muchas personas que cuentan con nosotros", añadieron.

En tanto, en las oficinas de Facebook en Argentina los empleados también siguen yendo a trabajar a la oficina, pero se actualizan estas disposiciones constantemente. Hasta el momento, "en Facebook, tomamos una serie de medidas de precaución que incluye restringir los viajes de negocios, tanto nacionales como internacionales, que no sean esenciales hasta nuevo aviso", dijo Ana Clara Prilutzky, Gerente de Comunicaciones para Cono Sur.

Los bancos y financieras son otra rama de actividad que rápidamente reaccionó ante el peligro de contagio. El banco Santander definió desde su sede de Madrid esta semana un plan de contingencia, dirigido a prevenir el contagio y asegurar que el banco siga prestando sus servicios con total normalidad. "Santander ha pedido a los empleados de los centros corporativos del Grupo en Madrid que teletrabajen durante los próximos 15 días. Esta medida se suma a las restricciones planteadas por el banco en las últimas semanas en todos los mercados en los que opera, como limitar los viajes que no fueran imprescindibles y evitar las reuniones con un número elevado de empleados", indicó en un comunicado el banco español. También definió, en vista a su próxima junta general de accionistas, convocada para el 3 de abril, "la delegación, el voto y la asistencia remota, sin presencia física".

A esto se sumó que a nivel local, la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (Abappra), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), tomaron en conjunto medidas específicas "con el fin de contribuir al cuidado de la salud de los usuarios y empleados del sistema financiero frente al avance del coronavirus (COVID-19)".



"Se recomienda el uso de canales electrónicos para realizar operaciones bancarias como home-banking y aplicaciones móviles para realizar pagos, transferencias, consultas de saldos, e información sobre todo tipo de operaciones. Los bancos aconsejan especialmente a los adultos mayores el uso de estos medios evitando la asistencia en sucursales. Todos los comercios tienen la obligación de aceptar pagos con tarjeta de débito. Asimismo, las entidades del sistema financiero incrementaron las medidas de higiene en sucursales y cajeros automáticos", aclararon.

Por su parte, en HSBC Argentina contaron también a este medio que se armó en la empresa un Comité de Manejo de Incidentes integrado por distintas áreas, que analiza y define los pasos a seguir, con el visto bueno Comité Ejecutivo, y lleva adelante las medidas preventivas. También definen qué deben hacer los colaboradores de HSBC Argentina y si llegara a detectarse algún caso en la organización. Se incrementó además la difusión, a través de distintas comunicaciones, sobre los síntomas del virus, las vías de contagio y las medidas preventivas de higiene personal.

"También aclaramos algunos aspectos del llamado período de cuarentena. Las autoridades sanitarias confirmaron que el período de incubación del virus es de hasta 14 días por lo que la recomendación que transmitimos fue la de ponerse en cuarentena durante 14 días en nuestras casas si se cumplen determinados criterios", dijeron fuentes del banco a iProfesional.

Esos criterios definidos son:

- Si un colaborador o alguien cercano con quien hubiese estado en contacto cercano ha viajado o ha hecho parte de su itinerario por alguno de los siguientes lugares durante los últimos 14 días: China continental, Irán, Daegu y Cheoong en Corea del Sur. Luego se agregaron Estados Unidos, Alemania, Italia.

- Estuvo en contacto cercano con alguna persona que haya viajado a la provincia de Hubei en China o por ese territorio en los últimos 14 días.

- Estuvo en contacto cercano con alguna persona, incluido un familiar, que se sospecha que tiene Covid-19 o se le diagnosticó tal virus, ya sea que haya viajado o no.

"Nuestra voluntad es garantizar que nuestros colaboradores reciban apoyo durante el actual brote, al tiempo que nos aseguramos de reducir el riesgo de propagación del coronavirus en el lugar de trabajo. Existen licencias disponibles para los colaboradores también", añadieron las fuentes.

De la recomendación a la obligación

Las previsiones a nivel institucional para evitar el contagio del coronavirus en Argentina se multiplicaron luego de que el último sábado se confirmara la primera muerte en el país por esta causa, a menos de una semana de que se detectara el primer infectado.

Los casos "importados" por ahora son 19 –incluyendo a la persona fallecida, que había venido de Francia y se encontraba internado en el Hospital Argerich- pero hay decenas en observación. Y se estima que las precauciones se volverán a extremar una vez que se confirme también que el contagio se da de manera autóctona, sin involucrar a personas que viajaron recientemente a las áreas de mayor riesgo.

A la fecha, las áreas de transmisión sostenida son Italia, España, Francia y Alemania, además de China, Japón, Corea del Sur e Irán.



Para quienes retornen de esos destinos o de cualquier otro en el exterior del país, se dispuso de una licencia excepcional y voluntaria de sus respectivos trabajos. Fue a través de la Resolución 178/20 publicada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que conduce Claudio Moroni.

Ahora se estudia ampliar la medida también a quienes viajaron a los Estados Unidos y que la cuarentena deje de ser voluntaria.

Por ahora, la licencia aplica a trabajadores en relación de dependencia de los sectores público y privado que hayan reingresado al país desde el exterior y que en forma voluntaria permanezca en su hogar. Esa licencia no alterará la normal percepción de las remuneraciones normales y habituales, ni los adicionales que correspondiere pagar por ley o Convenio.

"El plazo por el que dure la licencia no se computará a los fines de considerar toda otra prevista por ley o Convenio, cuyo goce pudiera corresponderle al trabajador", aclararon desde la consultora Baker McKenzie, y detallaron que no hay especificaciones sobre los destinos de viaje o períodos de regreso al país que aplican para estas licencias.

"Esto implica que aplicaría sin limitación, incluso para el caso de que el trabajador regresara de un destino de baja o nula presencia del virus, lo que parece excesivo. Por la remisión que hace a las recomendaciones del Ministerio de Salud, entendemos que debería restringirse a los países que éstas especifican. Por otra parte, la Resolución no aplica para viajes domésticos", prosiguieron.

Consultados por este medio, desde la firma de asesoría corporativa aclararon: "Estamos recomendando a las empresas que se mantengan actualizadas con las recomendaciones de los Ministerios de Salud de la Nación, provinciales y otras autoridades sanitarias, así como también con los reportes de la OMS. Cualquier disposición que tomen otras autoridades se basan en esos reportes y se complementan con ellas".

"Esto no es solamente importante para reducir un impacto legal adverso, sino que principalmente la responsabilidad social de los empleadores es clave en materia de prevención en este tipo de situaciones", enfatizó Matias Herrero, socio de Baker & McKenzie.

La consultora listó las siguientes como buenas prácticas que los empleadores pueden implementar en el marco de una potencial pandemia:

- Mantenerse al día con los cambios en las recomendaciones legales, médicas y de viajes

- Emisión de recordatorios de buenas prácticas de higiene

- Proporcionar instalaciones adecuadas para el lavado de manos, desinfectante de manos y pañuelos de papel

- Limpieza de las zonas comunes

- Proporcionar a los empleados información sobre los síntomas del virus y sobre lo que deben hacer si están preocupados

- Actualizar a los empleados sobre los cambios en las políticas y prácticas (por ejemplo, las políticas de trabajo en casa o de viajes) como resultado del virus.

Asimismo, acerca de si los empleados tienen algún derecho a exigir medidas si la empresa donde trabaja no toma precauciones para prevenir el contagio, Herrero consideró que por el momento no, salvo que cambie la legislación.

"Por lo menos no mientras Argentina no se convierta en zona de propagación como ocurre con los países del hemisferio norte que presentan mayores complicaciones", indicó.

"Hoy el objetivo primordial de las acciones de prevención es cumplir con ese rol de responsabilidad social de los empleadores. En base a la experiencia del hemisferio norte con el virus, el escenario seguramente va a ir cambiando y el riesgo legal va a tener más preponderancia. De ahí que es necesario que este tema forme parte de la agenda de los empleadores de manera constante", adelantó el socio de Baker & McKenzie.

Coronavirus: no todo es teletrabajo

La posibilidad de teletrabajar para reducir las chances de contagio es mucho más fácil de implementar en trabajos administrativos que en una industria productiva o en una cadena de tiendas de retail, por ejemplo.

Para los trabajos en los que no se pueden concretar las tareas a distancia, Baker and McKenzie aclara que "el empleador tiene derecho a solicitarle que preste servicios o a decidir una licencia remunerada".

Por caso, la multinacional de productos de consumo masivo, Unilever, que es líder en la construcción de mejores prácticas hacia el personal, implementó las siguientes medidas:

- Se armó un comité interdisciplinario con las áreas de seguridad e higiene, workplace, médica, comunicaciones y rrhh para abordar el tema.

- Se creó una sección en la intranet con información sobre medidas de salud preventivas generales. La página se actualiza todos los días.

- En todos los canales de comunicación interna (emails, pantallas, carteleras) se comunican también las medidas preventivas.

- Se reforzó la limpieza de áreas comunes

- Se reforzó la señalética para destacar los lugares en donde los empleados pueden acceder al alcohol en gel.

- La empresa cuenta con un servicio médico todos los días en la oficina, dispuesto a responder cualquier duda o inquietud que puedan llegar a tener los empleados.

- Se cancelaron los viajes procedentes de países de riesgo, de empleados, contratistas y proveedores. Y también se restringieron los viajes de negocio, "para no exponer a nuestros empleados a los riesgos en los aeropuertos".



En otro orden, la Cámara Argentina de Comercio y Afines (CAC) emitió la semana pasada un comunicado para asesorar a las empresas miembro sobre cómo atacar el problema. Y su Comité de Salud está elaborando un documento con consejos prácticos para la continuidad de negocios durante la epidemia de coronavirus que será difundido a organizaciones socias.



En una reunión informativa de la CAC, el doctor Carlos Regazzoni, coordinador del Comité de Salud y Seguridad Humana del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), basado en datos de organismos internacionales, proyectó que la Argentina podría alcanzar al menos el 2% de retracción de su producto por este brote viral. "Primero es un shock a la demanda pero después cuando tenés que cerrar la fábrica es un shock a la oferta", explicó. "En muchos casos ya se está promoviendo el home-office", remarcó, al tiempo que insistió en que se deben seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación.

Otra empresa que fue más allá de implementar protocolos fue Mastercard, que se sumó a las Fundaciones Wellcome y la de Bill y Melinda Gates para comprometer hasta 125 millones de dólares en fondos iniciales para acelerar la respuesta a la epidemia de COVID-19 mediante la identificación, evaluación, desarrollo y amplificación a escala de los tratamientos.

"El Acelerador Terapéutico COVID-19 desempeñará un papel clave al acelerar y evaluar medicamentos y productos biológicos nuevos y reutilizados para tratar a pacientes con COVID-19 en el plazo inmediato, y otros patógenos virales a largo plazo, ya que actualmente no hay antivirales o inmunoterapias de amplio espectro disponibles para combatir los patógenos emergentes, y ninguno está aprobado para su uso en COVID-19", aseguraron. La Fundación Gates y Wellcome contribuyen cada una con hasta 50 millones de dólares, y el Mastercard Impact Fund se ha comprometido co 25 millones para catalizar el trabajo inicial del Acelerador.

Las universidades también reaccionaron ante el coronavirus

Para las universidades en la Argentina el coronavirus será una chance de acelerar la implementación de tecnologías de aprendizaje a distancia.

Claro que no todas las carreras pueden optar por esa opción, y algunas debieron interrumpir las clases, pero era imposible que espacios de aglomeración de personas como son las aulas de universidad permanecieran inertes ante la amenaza de una pandemia.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) estuvo entre las primeras en reaccionar. El rector, Alberto Barbieri, firmó el domingo un "ad-referéndum del Consejo Superior", la resolución N° 270/2020, a través de la cual definió medidas para prevenir el contagio del virus Covid-19 o coronavirus.

Se dispuso que el personal docente, no docente, becarios, estudiantes, personal académico temporario o visitante, terceros que presten servicios no académicos permanentes o temporales de la Universidad de Buenos Aires que hayan estado o permanecido en tránsito en Alemania, China, Corea, España, Estados Unidos de América, Francia, Irán, Italia, Japón o los países que indique el Ministerio de Salud en el futuro, deberán abstenerse de ingresar a jurisdicción de la Universidad de Buenos Aires hasta transcurridos quince días desde su arribo al país, aunque no presenten síntomas de estar afectados por COVID-19.

Se informó luego que no se computarán inasistencias a estudiantes que deban faltar por dicho motivo y tampoco se verá afectada la remuneración del personal que se encuentre comprendido en esta situación.