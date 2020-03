La encuesta que inquieta a empresas y Gobierno: el 87% dice que adelantará compras de productos de higiene

Cómo se trabajará en las plantas de producción de bienes de primera necesidad de manera que no falten en las góndolas en medio de la cuarentena

Días antes de que el presidente Alberto Fernández extremara las medidas para prevenir a nivel país el contagio del coronavirus o COVID-19, la población se había volcado ya masivamente a las tiendas y supermercados para abastecerse ante una eventual cuarentena.

El lunes el Gobierno suspendió las clases por el resto del mes y dio licencias especiales para exceptuar de sus obligaciones laborales al grupo de mayor riesgo ante esta epidemia, (mayores de 65 años de edad, embarazadas y personas con enfermedades crónicas) pero nada se hizo aun respecto al cierre de tiendas, centros comerciales o los espacios de servicios como los bancos, como ocurrió en otros mercados donde la pandemia se encuentra en etapas más avanzadas.

En este marco, según pudo relevar este medio, siguen abultándose los consumidores que hacen cola para adquirir aquellos bienes de primera necesidad –desde alimentos y productos de higiene hasta lamparitas y combustible- con miedo a que escaseen en el futuro.

Desde los supermercados dijeron a iProfesional que por el momento no hay peligro de desabastecimiento pero sí existió un mini boom del consumo: "El panorama es impactante con gente que se vuelca de manera masiva a la compra de cualquier tipo de producto, incluso de aquellos que no necesitan en el corto plazo pero que se compran por las dudas".

Ante la pandemia, los consumidores se stockearon de alimentos y productos de higiene

Lo que está ocurriendo es un adelantamiento del consumo de algunos productos en particular. En un relevamiento de la semana pasada de la División Insights de KANTAR, un 87% de los consultados dijo que a la luz de las potenciales pedidos de mayor aislamiento, compró o comprará más artículos de higiene personal y de limpieza del hogar; un 62% se stockeó (o lo hará) para limitar sus salidas por compras, y el 44% dijo que utilizará más canales online de compra que antes, para evitar ir presencialmente a los comercios.

"Antes de los anuncios del Gobierno Nacional de este último domingo y del lunes, la expansión de la Pandemia en el mundo, y particularmente en el país, ya era una preocupación para dos de cada tres argentinos", dijo al respecto Tomás Veitz, Director de Cuentas de la División Insights de KANTAR.

Un relevamiento realizado antes de los anuncios dados a conocer el domingo por el presidente Alberto Fernández, muestra que un 23% dijo estar muy preocupado, un 43% bastante preocupado, un 28% dijo que solo lo inquietaba un poco y un 6% dijo no alarmarse en absoluto.

El interés en prevenirse crece significativamente a medida que aumenta la edad, según una encuesta de 557 casos realizada por la mencionada consultora: están preocupados por este tema un 59% de los consumidores de entre 18 a 34 años de edad, 68% de los de 35 a 49 años y 78% de los que superan los 50 años.

Los mayores son los más preocupados por el coronavirus

KANTAR también asegura que los consumidores vienen ya modificando sus hábitos de compra a la luz de lo que se preveía, sería una baja de la actividad y pedido de aislamiento.

"En líneas generales, para algunas categorías básicas se trata de un adelantamiento de consumo: nos stockeamos de fideos, polenta, arroz, leche en polvo, papel higiénico, etc. Se trata de productos que ya entraban a los hogares, sólo que ahora entraron en gran cantidad en un período corto de tiempo", dijo Veitz a este medio.

"Es esperable que la reposición de estos productos se estire en el tiempo, en otras palabras, va a pasar tiempo hasta que volvamos a comprar. Para los fabricantes, puede ser un efecto neutro al final del año", analizó.

Sin embargo, para otros productos si esta pandemia puede redundar no en un adelantamiento del consumo sino de un incremento. "Hay productos que no hubieran entrado al hogar en caso que no hubiéramos enfrentado este virus: alcohol en gel y desinfectantes, limpiadores antibacteriales, etc. Van a ser categorías de productos con ventas anuales que superen las expectativas de los fabricantes", aclaró el analista de la división de Insights de KANTAR.

Más allá de que se produzcan uno u otro fenómeno de consumo, en las empresas argentinas se encuentran trabajando de manera de proveer para esta demanda sin poner en riesgo al personal.

Empresas se encolumnan para garantizar el abastecimiento

Hubo plantas industiales que, a la luz del bajón de consumo que experimentaba ya la economía argentina, tenían sobrestock y pudieron implementar rápido medidas como el adelantamiento de vacaciones o cierre de planta por precaución ante la posibilidad de contagio. Pero no es el caso en las empresas de manufactura donde se producen bienes de primera necesidad como alimentos o elementos de higiene, donde además se produjo –dependiendo del caso- un adelantamiento o incremento de su demanda.

Una producción mayor no debería ser problema para una industria que utilizaba alrededor del 60% de su capacidad instalada de acuerdo a los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

En ese marco, desde todas las empresas consultadas por iProfesional aclararon que ya se encuentran tomando medidas para evitar desabastecimiento y a la vez proteger a los empleados de planta de potenciales contagios.

Por caso, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) envió un comunicado acerca de su compromiso con las autoridades del país para colaborar en el abastecimiento de alimentos y bebidas durante el período que duren las medidas para prevenir el contagio de COVID-19-

"COPAL entiende que en momentos donde se requiere la colaboración de todos los actores sociales, el sector representado por esta entidad puede colaborar llevando calma a la sociedad, informando que se cuenta con capacidad de producción suficiente", indicaron.

"Es importante que no prime la ansiedad para continuar con un normal abastecimiento", enfatizó la entidad que conduce Daniel Funes de Rioja, y pidió "responsabilidad" de parte de la sociedad "a la hora de realizar sus compras y que acaten todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias".

El titular de COPAL también dijo a Télam que mantienen conversaciones con sectores del movimiento obrero y se mostró a favor de realizar "medidas de trabajo en común con Gobierno y sindicatos". Respecto a la evolución del programa Precios Cuidados, motivo original de la reunión pautada en la Secretaría de Comercio, adelantó que "quedó postergado para dentro de dos semanas" porque se priorizará el normal abastecimiento por sobre los precios.

También la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logistica (FAETyL) se pronunció mediante un comunicado para afirmar que "la logística y distribución de insumos básicos está asegurada".



"Las redes de distribución cumplen un rol fundamental en la lucha contra la pandemia, pues son las responsables de que los hospitales estén abastecidos de insumos, y al mismo tiempo las que garantizan que la vida siga su curso normal pese a la cuarentena: con la provisión alimentos básicos , bebidas, medicamentos, dinero, recolección de residuos, reposición de dinero en entidades bancarias, recolección de residuos, etc. En pocas palabras, la logística sigue siendo la columna vertebral del país, y su marcha no puede detenerse ni demorarse", analizaron.

Desde FAETYL reafirmaron que las empresas de logística "están a la altura y preparadas para una contingencia de este tipo", y además conformaron un comité de crisis integrado por las cámaras para atender los requerimientos internos de la problemática diaria del sector, y para reunirse con las autoridades y ajustar las necesidades del sector al plan nacional.

Pandemia y empleo: qué pasa con el personal que no puede teletrabajar

Ante la inminencia de directivas respecto del aislamiento de la población, muchas empresas en la Argentina se volcaron rápidamente al teletrabajo, incluso algunas que no lo tenían ya instrumentado como práctica de tiempo parcial y que no se encuentran del todo preparadas para ello, tanto a nivel técnico como de la cultura organizacional.

Asimismo, en dependencias oficiales se redujo la cantidad de empleados y los horarios de atención, para realizar solo trámites absolutamente necesarios de forma presencial y volcar a la atención online todo servicio que fuera posible, de manera de cuidar tanto al personal como a los ciudadanos.

Y si bien el teletrabajo es la opción obvia para muchos empleos de "cuello blanco", sobre todo los creativos o administrativos, en muchos casos la presencia física en el lugar de trabajo es inevitable.

En firmas industriales del sector de alimentos (panificadoras, productoras de bebidas, etc.) que hablaron en off the record con iProfesional, en estos días se llevan a cabo reuniones y comités especiales para definir los próximos pasos a seguir respecto de cómo proteger a los empleados de planta y a la vez cumplir con la provisión de productos en las tiendas.

"El personal que fabrica o que está en plantas industriales de artículos de primera necesidad, lo continúa haciendo pero extremando las medidas preventivas de higiene y seguridad. Los separaron dos metros, les piden lavarse las manos reiteradamente, tienen alcohol en gel en cada puesto y les toman la temperatura antes de ingresar", dijeron a este medio desde Adecco Argentina, firma de Recursos Humanos que está relevando paso a paso qué medidas toman las empresas locales ante la pandemia.

El de Ledesma es un caso particular. Por un lado es el fabricante líder de uno de los alimentos más necesarios y básicos de la dieta de los argentinos (azúcar) y a la vez es proveedor de los productores de alcohol en gel, un artículo básico que vio su demanda incrementada en las últimas semanas y que experimentará este año un verdadero crecimiento de la demanda.

Desde la compañía informaron a este medio que "Ledesma no produce alcohol en gel pero si alcohol hidratado que provee como insumo a las empresas que si lo producen. No tenemos problemas de abastecimiento hasta el momento y de hecho donamos para este fin 500 litros al Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy" donde se encuentran las plantas productivas de la compañía.

Respecto de los productos de primera necesidad que manufactura Ledesma, como azúcar, papel y jugos, Ignacio Duelo, Gerente de Comunicación Institucional: "Tenemos stock suficiente para cubrir nuestra demanda habitual. La zafra azucarera –la cosecha de caña de azúcar- empieza en mayo y tenemos stock suficiente para cubrir la demanda hasta entonces".