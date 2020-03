¿Cómo quedaron los feriados con la cuarentena?

El mes de marzo pasó a incluir un día no laborable extra y se modificó el calendario para abril. Cómo se abonan estos feriados en cuarentena

El decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio trastocó los planes de las personas, los gobiernos y las empresas de toda la Argentina. Así de urgentes y necesarias fueron las medidas que la mayoría de los argentinos y residentes del país se esfuerzan para cumplir en pos de evitar un mayor contagio del coronavirus, incluso en días no laborables y feriados.

Parte de las medidas anunciadas junto con aquel DNU fue un cambio en el calendario oficial de feriados. Fue el jueves pasado que el propio presidente Alberto Fernández anunció en conferencia de prensa que quedaría sin cambios el día no laborable del 23 de marzo y también el feriado nacional del martes 24 de ese mismo mes.

De acuerdo a las previsiones del Gobierno, sumado a la cuarentena obligatoria los feriados colaboraban en reducir el movimiento de personas en la vía pública por la menor actividad económica. En paralelo, se dictaron medidas para reducir también el tráfico en rutas de potenciales viajantes que quisieran violar el período establecido de aislamiento obligatorio.

El segundo cambio que anunció el jueves el Presidente fue que se adelantó el feriado previsto para el 2 de abril al 31 de marzo, día en el que se esperaba que termine –hasta nuevo aviso- la etapa de cuarentena de la población.

"He decidido adelantar el feriado del 2 de Abril, un día tan importante para nuestro país, al 31 de marzo. Ese día culminará un aislamiento temporario que comenzará a las 12 de la noche de hoy (por este jueves)", dijo el jefe de Estado al anunciar la cuarentena total.

Con el mismo objetivo mencionado anteriormente, esto generó que el lunes 30 de marzo pase a ser considerado "feriado puente" para generar un fin de semana de cuatro días. Por ley el Gobierno solo puede determinar tres feriados con fines turísticos al año, que en el caso de 2020 fueron definidos por la administración de Mauricio Macri el año pasado. Este se trata de un caso excepcional, que no está pensando para motivar el turismo sin todo lo contrario.

¿Se pagan de la misma manera los feriados en cuarentena?

¿Se abonan como feriado los días 2 de abril y 24 de marzo?

La determinación de modificar el calendario oficial de feriados se dio luego de que el país entrara en un período de aislamiento social obligatorio por el cual muchos trabajadores se encuentran cumpliendo tareas desde sus hogares, para prevenir el contagio.

Es por eso que quienes realizan teletrabajo en relación de dependencia, se preguntan si las empresas abonarán ambos feriados como habitualmente suele hacerse.

En la Ley de Contrato de Trabajo no dice nada específico sobre el teletrabajo. Esta ley, que es de 1976, no tuvo actualizaciones en estas décadas en este aspecto. Y todo lo que se relaciona con los feriados, lo traslada a la regulación de los convenios colectivos de trabajo y a los estatutos profesionales.

El artículo 171, sobre trabajo a domicilio, indica que "los estatutos profesionales y las convenciones colectivas de trabajo regularán las condiciones que debe reunir el trabajador y la forma del cálculo del salario en el caso del trabajo a domicilio".

El convenio de trabajo a domicilio de 2003, que integra la Ley 25.800, ratifica todo lo propuesto en el tratado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). "La política nacional en materia de trabajo a domicilio deberá promover la igualdad de trato entre los trabajadores a domicilio y los otros trabajadores asalariados, teniendo en cuenta las características particulares del trabajo a domicilio y, cuando proceda, las condiciones aplicables a un tipo de trabajo idéntico o similar efectuado en una empresa", dice en el artículo 4. Y en el artículo 10, señala: "El presente Convenio no menoscaba las disposiciones más favorables que sean aplicables a los trabajadores a domicilio en virtud de otros convenios internacionales del trabajo".

De manera que todos los que realicen home office deberán cobrar, tanto el feriado del 24 de marzo como el 2 de abril, con doble remuneración, como corresponde a los feriados tradicionales.

En cambio, los días 23 y 31 de marzo son días no laborables por lo cual, si el empleador decide que se trabaje durante esos días, se abonan como jornada simple.

Qué feriados quedan en 2020

Quedan muchos feriados aún por disfrutar en un año en el que habrá 19 de ellos. En marzo finalmente permanecieron como feriados el lunes 23 (puente) y martes 24, por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. También el día 30 fue elegido como día no laborable, "puente" para crear otro fin de semana con menor actividad junto con el 31 de marzo. En el último día del mes habrá un feriado ya que excepcionalmente se movió el Día del Veterano a esa fecha.

En abril son varias las celebraciones pero se vieron modificadas. El jueves 2, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, se adelantó para marzo en el marco de la lucha contra la pandemia del coronavius.

Una semana después arrancan las celebraciones por Pascuas. Caen el día jueves 9, que es no laborable, y el viernes 10, que es un feriado inamovible.

El miércoles 15 y jueves 16 de abril son las Pascuas Judías, una fecha no laborable sólo para habitantes que profesen la religión, según dispone la ley 23.399.



Por último, el mes termina el 24 de abril con el Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos, en conmemoración del genocidio armenio. Es una fecha no laborable para empleados y funcionarios de organismos públicos y alumnos de origen armenio, según dispone la Ley N° 26.199.

Cataratas del Iguazú, uno de los lugares predilectos para pasar los feriados.



En mayo, el día del trabajador, es otro feriado inamovible que se convertirá en fin de semana largo porque cae viernes.

Luego, el lunes 25 de mayo, cuando se celebra el Día de la Revolución de Mayo, también es feriado inamovible y será largo por el día que cae.

Calendario del segundo semestre

En junio, el 4 es el día Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos. Es no laborable sólo para habitantes que profesen la religión islámica, según dispone la Ley 23.399.



El 15 de junio, es el Día Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes y será fin de semana largo, mientras que el 20 del mismo mes, Día Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, es un feriado inamovible.

Por último en junio, el 17, fue el paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, pero se traslada al lunes 15. De este modo, serán 3 días libres.

El segundo semestre arrancar con el jueves 9 de julio como feriado, el Día de la Independencia, que inamovible. En este caso, el viernes 10 será un día no laboral con fines turísticos.

Glaciar Périto Moreno, una de las bellezas turísticas del sur.

En agosto serán feriados el martes 11, cuando se celebra la Fiesta del Sacrificio, y será no laborable sólo para habitantes que profesen la religión islámica, según dispone la Ley 23.399.

El 17 de agosto es el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín, también feriado y el 19 de agosto es el Año Nuevo Islámico, día no laborable sólo para habitantes que profesen la religión islámica, según dispone la Ley 23.399.

En septiembre, el martes 29 y miércoles 30 se celebra el Año Nuevo Judío. Son días no laborable sólo para habitantes que profesen la religión judía, según dispone la ley 23.399.



Pasando a octubre, el 1 se celebrará el Año Nuevo Judío (Rosh Hashana). Otro día no laborable sólo para habitantes que profesen la religión judía, según dispone la ley 23.399.



Jueves 8 y viernes 9 son los Días del Perdón, no laborable, sólo para habitantes que profesen la religión judía, según dispone la ley 23.399.



El 12 de octubre llega el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.



Ya llegando fin de año, en noviembre, el 23 se celebra el Día de la Soberanía Nacional, que se pasa al 20. Es un fin de semana largo.



Por último, en diciembre, el 7 es no laborable con fines turísticos y será extra largo porque se une al 8 que es el día de la Virgen, de la Inmaculada Concepción de María, y no se corre.



El 24 y 25 de diciembre, caen jueves y viernes, igual que el 31 y 1 de enero, ya de 2021.

Tanto el 24 como 31 no son laborables y depende de cada empresa, el 25 es feriado.

Diferencia entre feriado y día no laborable

Más allá de que, con el tiempo, los días no laborables fueron tomando más protagonismo, hay diferencias entre esas jornadas y los feriados.

El Congreso, al aprobar la ley 27.399, otorgó la facultad al Poder Ejecutivo de fijar por cada año hasta "tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con días lunes o viernes".

A fines de 2017, apareció el decreto 923 por el que el Ejecutivo definió, en base a esa nueva ley, tres "días no laborables".

La diferencia entre un feriado y un día no laborable la aclara la Ley de Contratos de Trabajo: "En los días feriados nacionales rigen las mismas normas legales que sobre el descanso dominical", por lo que "en caso de ser trabajado se recompensará con un 100 por ciento más la remuneración habitual". Mientras, en los días no laborables "el trabajo será optativo para el empleador", salvo en la administración pública nacional, provincial y municipal.

Es decir que en el ámbito privado el día "no laborable" queda supeditado a la voluntad del empleador y, a diferencia de los feriados, no se pagará el doble de la jornada al que lo trabaje.