Las mejores universidades de Latinoamérica 2020

Dos entidades educativas de la Argentina se posicionaron como las mejores de la región. ¿Cuál es la mejor ciudad para estudiar en América Latina?

La consultora multinacional especializada en educación, Quacquarelli Symonds (QS), reveló hace tiempo su ranking para las mejores universidades del mundo en 2020.

Para elaborarlo, se analizaron 959 instituciones educativas de 84 países. Y como era de esperarse, en los primeros puestos hay algunos "nombres conocidos".

El "top 20" de las mejores universidades 2020 quedó conformado de la siguiente manera:

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

2. Stanford University

3. Harvard University

4. University of Oxford

5. California Institute of Technology (Caltech)

6. ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology

7. University of Cambridge

8. UCL (University College London)

9. Imperial College London

10. University of Chicago

11. Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

12. National University of Singapore (NUS)

13. Princeton University

14. Cornell University

15. University of Pennsylvania

16. Tsinghua University

17. Yale University

18. Columbia University

19. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

20. University of Edinburgh



Para evaluar a las instituciones educativas, QS utiliza seis criterios: reputación académica, reputación como empleador, proporción entre estudiantes y maestros, citaciones en artículos por maestros, proporción de maestros internacionales, y proporción de estudiantes internacionales.

Esos factores suelen respetar sobre todo un criterio anglosajón para medir el resultado de la educación superior, y por eso no es extraño que exista un predominio de universidades norteamericanas –junto con algunas británicas- que lideran este tipo de ranking cada año.

Las universidades chinas y de Asia vienen escalando posiciones a medida que mejora el sistema oriental de educación, Mo obstante, ¿cómo le fue a las entidades latinoamericanas en el ranking?

Las mejores universidades de Latinoamérica 2020

Las mejores universidades donde estudiar en Latinoamérica

QS tiene un ranking por regiones que específicamente evalúa a las mejores universidades de Latinoamérica. En este caso, la metodología es distinta de la de la clasificación mundial.

¿Pero cómo les fue a las universidades latinoamericanas al competir contra las mejores del mundo en 2020?

Bueno, una sola de ellas, fundada en 1821, logró ingresar entre las mejores 100 del mundo.

Se trata de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que quedó en el puesto 74 a nivel mundial y se posicionó así como la mejor de la región.

Recién en el puesto 103 a nivel mundial le siguió la Universidad Autónoma de México (UNAM), también pública.

Entre las 10 primeras de América Latina de acuerdo al ranking global de QS 2020, hay 2 argentinas, 2 mexicanas, 2 brasileñas, 2 chilenas, y 2 colombianas:

1. Universidad de Buenos Aires (UBA) – Argentina – (74 en el ranking mundial)

2. Universidad Autónoma de México (UNAM) – México – (103)

3. Universidade de São Paulo – Brasil – (116)

4. Pontificia Universidad Católica de Chile – Chile – (127)

5. Tecnológico de Monterrey – México – (158)

6. Universidad de Chile – Chile – (189)

7. Universidad Estadual de Campinas (Unicamp) – Brasil – (214)

8. Universidad de los Andes – Colombia – (234)

9. Universidad Nacional de Colombia – Colombia – (253)

10. Pontificia Universidad Católica Argentina – Argentina – (344)

La otra entidad educativa argentina que logró ingresar en este prestigioso ranking fue la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), también de la Ciudad de Buenos Aires pero de gestión privada. Quedó en la décima posición al nivel de Latinoamérica, pero en la 344 en comparación con las casi mil instituciones evaluadas por QS.



Esto no es casualidad: tanto la UBA como la UCA se encuentran en la Capital Federal, que es según QS, la mejor ciudad en Latinoamérica para estudiar.

Buenos Aires alcanzó el puesto número 31 en la sexta edición del ranking global. Por quinto año consecutivo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) fue nombrada por la consultora Quacquarelli Symonds (QS) como la mejor ciudad de Latinoamérica para estudiar.

La Ciudad de Buenos Aires es la mejor para estudiar en la región

Para el ranking anual titulado QS Best Student Cities, se evalúa, entre varios factores, el prestigio de las instituciones, la opinión de los estudiantes sobre las mismas y la oferta de casas de estudio. Es así como Buenos Aires alcanza el puesto número 31 del ranking mundial, colocándose por encima de ciudades como San Pablo, Santiago de Chile, Lima, Ciudad de México, Río de Janeiro y entre otras.

Otro punto fuerte que ayudó a la ciudad a destacarse es la opinión de los estudiantes sobre las instituciones. El promedio de los estudiantes llegó a 91/100, lo cual posiciona a la ciudad en el puesto 16 del ranking en este factor. Ninguna otra ciudad de la región se encuentra dentro de las 50 mejores universidades.

Universidades argentinas entre las mejores de 2020

La UBA es la universidad argentina mejor posicionada en rankings

Las universidades argentinas no suelen estar entre las más destacadas de los rankings internacionales y suelen ser superadas por las de Brasil, Chile, México e incluso Centroamérica, que cuentan con mercados de educación superior más desarrollados que el local.

Sin embargo, Universidades Nacionales como la Universidad de Buenos Aires, su par de Córdoba o la de La Plata, aparecen en distintos puestos de las clasificaciones académicas internacionales. Y entre las entidades educativas privadas, la Universidad Austral, la de Palermo y la Torcuato Di Tella son las que tradicionalmente son evaluadas en este tipo de trabajos.

En la Argentina hay más de 2 millones de personas que estudian carreras universitarias y de posgrado. De acuerdo a un reciente informe de la consultora Claves, al que accedió iProfesional, a fines de 2017 había aproximadamente 450.000 alumnos inscriptos en entidades privadas de educación superior, mientras que las públicas habían absorbido a más de 1,7 millones de estudiantes.



Esto significó un total de 2,15 millones de personas enroladas en carreras de pregrado, grado y posgrado en todo el país.

Entre las entidades de educación superior públicas del país, la UBA es la que mejor se posiciona en los rankings internacionales. Según comunicaron desde el rectorado de la institución porteña al conocerse el último ranking por materias de universidades, la UBA obtuvo posiciones de "elite" en las cinco dimensiones que analiza QS.

Mejoró en todas respecto a la edición anterior y además posicionó a dos en el top 100: Artes y Humanidades (35º) y Ciencias Sociales & Administración (80º), Ciencias Naturales (132º), Ingeniería & Tecnología (176º) y Ciencias de la Vida & Medicina (177º).

En 2020, el ranking QS por Temática consideró 48 disciplinas del conocimiento. La UBA fue evaluada como sobresaliente en 31 categorías de las cuales 4 están el Top 50, 8 en el Top 100 y 29 en el Top 200 (lo que se considera como posiciones de élite). Se reflejaron mejoras en diez temáticas respecto al año pasado, y veinticuatro mantuvieron su posición.

De toda Latinoamérica, solo tres universidades alcanzan más puestos dentro del Top50 que la UBA y son las Universidad Nacional Autónoma de México (12 programas en el Top50), la Universidade de São Paulo (11 programas en el Top50) y la Pontificia Universidad Católica de Chile (6 programas en el Top50).