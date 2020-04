Cuándo es el próximo fin de semana largo

Las medidas de aislamiento social obligatorio no permiten ni viajar ni reunirse en estas fechas. ¿Cuántos fines de semana largos quedan en 2020?

Los argentinos están entre las personas que más viajan en el mundo. Por eso adoran los fines de semana largos con fines turísticos, que les permiten intercalar sus jornadas laborales con "mini vacaciones".

Sin embargo, el próximo fin de semana largo será muy particular en la Argentina.

Se trata del que viene junto con la semana de Pascuas, la Pascua cristiana y la judía, que en 2020 se transitarán en medio de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, determinadas por el gobierno nacional para evitar el mayor contagio de covid-19 entre la población.

Esta Semana Santa, en lugar de misas multitudinarias y de largas mesas con asados compartidos en familia, los argentinos apelarán a la tecnología para seguir comunicándose con sus seres queridos y a la vez protegiéndose del contagio de coronavirus.

Más aún, al cerrar el fin de semana largo de Pascuas el domingo 12 de abril, todo indica que se terminará una fase de las medidas de aislamiento para pasar a otra, más laxa, que apunta a reactivar algunos de los sectores de la economía que necesitan trabajar para cubrir sus deudas y pagar sueldos.

Finde XL por Semana Santa

¿Por qué este este fin de semana es finde XL?

Más allá de que los argentinos no deben moverse de sus casas hasta después del 12 de abril, por lo menos, los fines de semana largos son días en los que muchas menos personas se movilizan en la vía pública para ir a trabajar, y por lo tanto contribuyen a disminuir las ocasiones de contagio de coronavirus.

En este marco, de acuerdo al calendario oficial esta semana incluye dos días que daban lugar al fin de semana XL de abril:

- Jueves 9, día no laborable por Jueves Santo.

- Viernes 10, feriado inamovible por Viernes Santo.

Sobre el jueves, vale la pena recordar que no es lo mismo un feriado nacional que un día no laborable, aunque ambos se rigen por la Ley 27.399.

La jornada considerada como "no laborable" sí afecta a la administración pública. Pero para el sector privado, "no laborable" significa que las empresas y empleadores tienen la potestad de determinar si les dan o no el día libre a sus empleados, por lo cual no corre para todos los trabajadores por igual.

Dicho esto, las jornadas libres en estas fechas tienen que ver con la Pascua cristiana, que se celebra al finalizar el período de Cuaresma. La semana comienza con el tradicional Domingo de Ramos (este año fue el domingo 5 de abril) durante el cual los cristianos recuerdan la llegada de Jesucristo a Jerusalén, donde fue recibido con palmas en la entrada al pueblo.

Los días finales de la semana son los que se utilizan para recordar la última cena con los Apóstoles (el jueves), y finalmente la muerte y crucifixión de Jesús.

El Domingo Santo, también llamado Día de la Resurrección o Domingo de Gloria, es cuando se celebra la resurrección de Jesucristo y su promesa de vida eterna.

Por otra parte, de acuerdo al calendario oficial, el miércoles 15 y jueves 16 de abril son las Pascuas judías, una fecha no laborable sólo para habitantes que profesen la religión, según dispone la ley 23.399.

Sin embargo esta es una celebración que dura ocho días, y que este año comienza el miércoles 8 de abril. Durante Pésaj se celebra la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto y el éxodo o los 40 años por el desierto en camino hacia una tierra donde vivir como nación libre. De ese período de ocho días, cuatro son considerados no laborables: 9 y 10, y el 15 y el 16 del cuarto mes del año.

Pero este año estas celebraciones que también suelen incluir huevos de Pascua de chocolate para los más chicos, está signada por la cuarentena total por coronavirus, y posiblemente no se puedan realizar reuniones y celebraciones.

¿Cuántos fines de semana largos quedan en 2020?

Quedan muchos fines de semana largos en 2020

Si bien algunos feriados fueron movidos en el calendario oficial del Ministerio del Interior debido a las medidas de aislamiento social y preventivo, el año 2020 sigue incluyendo 19 feriados.

Contando el fin de semana XL de Pascuas, quedan aún muchos fines de semana largos.

Sin ir más lejos, en mayo habrá dos. El primero será precisamente de tres días, debido al feriado inamovible del viernes primero de mayo, cuando se festeja el Día del Trabajador.

Le seguirá el fin de semana largo del lunes 25 de mayo, que también es un feriado inamovible en el cual se celebra la Revolución de Mayo en la Argentina.

En junio también habrá un fin de semana largo ya que el día 17, cuando se recuerda el paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, fue trasladado al lunes 15 para generar un descanso de tres días.

Julio llega con un finde XL por el jueves 9 – que es feriado inamovible por el Día de la Independencia- que se combina con el día viernes 10, que fue definido como feriado con fines turísticos por la administración del Gobierno anterior.

En agosto habrá un descanso de tres días gracias al lunes 1, día de conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

En septiembre no habrá fines de semana largos, y el siguiente llegará recién al mes siguiente, por el lunes 12 de octubre. Se trata de un día feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

En noviembre habrá un fin de semana largo gracias a que el día 20, que es feriado por el Día de la Soberanía Nacional, se trasladará al lunes 23 de noviembre.

Y el último mes del año se despedirá con un fin de semana XL incluso antes de las fiestas de Fin de Año. El primero será por el lunes 7 de diciembre, que fue definido día no laboral con fines turísticos, en relación al martes 8, que es feriado inamovible en el calendario nacional, por la Inmaculada Concepción de María.

A estos deben sumarse los fines de semana largos que ya tuvo el año en el primer trimestre, para totalizar ocho fines de semana largos, de los cuales 4 son de más de tres jornadas o XL- en 2020.

¿Qué es un feriado por fines turísticos?

Qué es un día no laborable por fines turísticos

El gobierno nacional tiene la potestad de determinar tres días al año como "feriado por fines turísticos", que se transforman en los famosos "feriado puente".

A través de estas fechas que las autoridades definen para cada año en particular, se busca fomentar no solo el descanso de los trabajadores sino la industria del turismo, los viajes, la hospitalidad y la gastronomía. Se seleccionan días que permitirán, junto con los feriados y días no laborables tradicionales, crear fines de semana largos de tres o cuatro días.

Esta modalidad comenzó en 2017, con la sanción de la Ley 27.399, que limitó la cantidad de veces al año que el Gobierno podía decretar para este fin a tres jornadas.

Para 2020, la gestión de Mauricio Macri estableció para el corriente año como feriados con fines turísticos, a través del Decreto 717/2019, los días 23 de marzo, 10 de julio y 7 de diciembre.