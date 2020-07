California demanda a Trump por suspensión de visas de estudiantes extranjeros

La semana pasada la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) presentaron un recurso legal para impedir la medida que impulsó la administración de Donald Trump, para que los estudiantes extranjeros enrolados en universidades norteamericanas que tuvieran solo clases online a partir del otoño, debieran regresar a sus países.

Desde entonces, según informó Harvard a través de sus redes sociales, han presentado recursos para sumarse al reclamo, incluyendo a las universidades de Pennsylvania, Cornell, Princeton y Northeastern.

