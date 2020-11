Perder el "talento colectivo", la gran desventaja del teletrabajo: ¿cómo impacta en empleados y empresas?

El talentoso tiene condiciones para crear. Pero, ¿qué pasa con ese talento cuando no se tiene un vínculo presencial con el otro?

Natalia Cascardo, directora de Cultura de Apex America, cuenta que llevaron a cabo un estudio para medir el impacto del teletrabajo del que surgió que el 84% de los encuestados extraña a sus compañeros de equipo.

"En este punto es donde nuestro modelo de gestión basado en la escucha activa se vuelve fundamental, para mantener la cercanía de los equipos", dice. Y agrega que el desafío para una organización es encontrar mecanismos para generar trabajo en equipo y cultura corporativa.

Si bien la pandemia fue lo que finalmente puso en valor trabajar desde nuestras casas, como todo, llevarlo al extremo y hacerlo permanente puede resultar un error. Al respecto, Cata Dalton, directora de Operaciones en draftLine, estudio creativo inhouse de Cervecería y Maltería Quilmes, manifiesta: "Están claras cuáles son las ventajas del teletrabajo tanto para las empresas como para los empleados, desde aspectos económicos hasta mejorar la articulación entre la vida laboral y personal, pero optar por convertir la medida en algo permanente puede también tener una gran desventaja: perder el talento colectivo y, por ende, la cultura de la empresa, que es el gran valor intangible".

Para la vocera, las mejores culturas de trabajo vienen de empresas que fomentan el trabajo en equipo, y sentarse en mesas redondas donde la gente se reúna a trabajar y colaborar, con los mismos objetivos, hace que ese trabajo colectivo sea más y mejor que el trabajo individual. "La sumatoria de esos talentos en conjunto hacen más que el talento individual", asegura.

Ricardo Antonowicz, jefe de servicio de Psicología del Sanatorio Municipal Dr. Julio Méndez y coordinador de actividades asistenciales del hospital Borda (MN 11556), complementa que "el talento está ligado al compromiso, a la acción y a la responsabilidad".

Cómo evitar la pérdida del trabajo colaborativo

Vinculado con lo anterior, para Gustavo Daniel Fornari, gerente general de Liveware, el teletrabajo marca una nueva forma de trabajo, donde el rol de los líderes es fundamental. "A los líderes se les pedirá que puedan manejar esa dualidad entre generalidad y especificidad en cada uno de sus equipos. Que sean un motivador de su equipo, un permanente colaborador en la resolución de los problemas, aplicando las prácticas adecuadas a cada situación. De cómo se lleve adelante el liderazgo, dependerá de cuan productivo pueda ser la modalidad de teletrabajo en una empresa y en un equipo", indica.

Para evitar que la pérdida de trabajo colaborativo impacte en la productividad de las empresas, los líderes son quienes deberán "tomar la posta", según Natalia Terlizzi, CEO de hucap: "Trabajar para que, por medio de toda la tecnología existente, esto no suceda, más allá de que no sea lo mismo que presencial, no es solamente por el teletrabajo que se pierde el talento colectivo", asegura

Daniela De Lucía, Licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales, con un Posgrado en Programación Neuro Lingüística y Coaching, agrega: "Para lograr mejorar sus resultados y evitar la pérdida del talento colectivo, los equipos de trabajo deben evitar las reuniones innecesarias y diseñar estrategias de comunicación que den claridad a los roles, tareas y procesos de trabajo".

Complementando esta idea, Santiago Fraga, investigador de la Red Internacional de Educación para el Trabajo (RIET), opina que promover las relaciones interpersonales es un aspecto clave de un buen equipo en cualquier modalidad. "El teletrabajo pide el doble de esfuerzo y planificación para los líderes de los equipos porque desaparecen pasillos, pausas de café, entre otros. Entonces, hay que promover más estrategias y actividades para esto", sostiene.

Talento colectivo, un eslabón fundamental

En lo virtual, la comunicación pierde eficacia y, por ende, hay una pérdida en el talento colectivo

Lorena Montespier, People Manager en Nawaiam, es contundente: "Debemos considerar que con el teletrabajo tenemos ciertas barreras que sortear como, por ejemplo, la dificultad de trabajar en equipo, el aislamiento, la reducción del aprendizaje y una posible desvinculación emocional del trabajador con la empresa si no trabajamos fuertemente el engagement ya que eliminamos por completo un espacio en común, el famoso y bien conocido ambiente laboral". Para ella, el talento colectivo es un eslabón fundamental que le proporciona al empleado el sentido de pertenencia, el compromiso, la motivación y la auto reflexión.

Para Juliana Repetto, Socia Bond Talent, es importante destacar que las relaciones interpersonales presenciales son más ricas porque juega mucho más la comunicación del lenguaje corporal que suele ser un 55% del peso en el proceso de comunicación. "Esto se torna más difícil a través de las pantallas", advierte.

Guillermo Miguenz, Psicólogo Social y Comunicador Social, responsable de las Divisiones Formativas Quilmes y Consultora Dinamo, entiende que toda grupalidad siempre va a generar una producción superior a lo que genere cualquier individualidad, y eso requiere, por ejemplo, una buena comunicación asertiva. Para que ésta se dé se requiere la presencia.

"No hay ningún tipo de virtualidad que pueda equiparar el estar frente al otro", sentencia. Y añade: "En lo virtual, la comunicación pierde eficacia, por ende, hay una pérdida en el talento colectivo. Por eso, todo lo que tiene que ver con creatividad pura debe tener momentos de encuentros presenciales".

En la misma línea, Guiye Ensinck, socio de la agencia HOOPLA, reflexiona: "Tenemos que ser conscientes de que las interacciones no presenciales pierden dimensiones humanas difíciles de cuantificar. Con la experiencia de haber vivido el teletrabajo de manera obligatoria, puedo afirmar que nunca podrá reemplazar el resultado de una verdadera conexión humana. Esa conexión necesita trabajo y tiempo. Y, sobre todo, necesita que se ponga el cuerpo. Creo que subestimamos el trabajo y el lugar en donde se produce".

En este sentido, Ricardo Antonowicz, plantea: "Quien trabaja en soledad está en un ambiente poco creativo, sin posibilidad de disfrutar de un proceso lúdico en equipo. El teletrabajo puede traer falta de motivación, de confianza". Para el profesional, "el talento necesita de la colaboración de otro o, mejor dicho, se expande en relación con otros. Aparece el desafío, el amor propio, las ganas de superación, de destaque. Por eso, antes de la pandemia, el coworking era una buena modalidad, porque esa red colaborativa, la interconsulta, el brainstorming, el debate y las distintas opiniones hacían que un proyecto creciera".

Sin lugar a duda, el trabajo no será 100% presencial en el futuro inmediato, "pero estoy completamente seguro de que los trabajos colaborativos son el futuro y dicha colaboración no será plena si frecuentemente no nos vemos las caras", concluye Ensinck.