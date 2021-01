Teletrabajo o volver a la oficina: cómo es el dilema que enfrentan las empresas argentinas en plena pandemia

Mientras algunas firmas abrieron opcionalmente las oficinas, otras extenderán el teletrabajo. ¿Hasta cuándo sigue el home-office y cuántos días por semana?

Con tantos estudios realizados en el 2020 pandémico que decretaron que "el teletrabajo llegó para quedarse", parece inútil recordarlo pero no hace tanto tiempo el trabajar desde el hogar (o desde cualquier otro sitio en el que se estuviese fuera de una oficina) era la excepción y no la regla.

Las compañías más grandes permitían el desempeño remoto solo en ocasiones especiales, como la reincorporación tras el alumbramiento, o a lo sumo como beneficio particular y algún día a la semana. La pandemia dio por tierra con ese escenario.

Las empresas más innovadoras hoy arrancan siendo 100% remotas (remote only), sin oficinas a las que se deba asistir. Otras, casi siempre vinculadas a tecnología, se animaron a tener un esquema inverso en el que el teletrabajo es la regla y a la empresa se asiste en ocasiones particulares (remote first).

Una empresa se vuelve "remote first" cuando se concibe para trabajar remotamente, cuando piensa cómo adaptar o definir su cultura en base a ese criterio. Según Snoop Consulting, se da en los casos en los que la ubicación física no es clave para hacer negocios ni para la cultura de la organización, y en donde se puede brindar a los empleados la misma experiencia estén donde estén. "No es decirle que no a las cosas presenciales, pero sí pensar en cómo resolver primero el negocio de forma remota", asegura Gustavo Guaragna, CEO de Snoop Consulting.

Pero nada está escrito en piedra en cuanto a modalidades de empleo se refiere. En paralelo a estos cambios acelerados en el 2020 de pandemia hay compañías que accedieron a los pedidos de empleados que deseaban regresar a la "normalidad" de las oficinas. En algunas hay muchas ansias por probar el funcionamiento de las medidas de seguridad con las que fortalecieron sus espacios durante las primeras etapas del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).

En resumen, no está todo dicho respecto de la permanencia y auge del teletrabajo para la etapa post-pandemia que todos avizoramos ansiosos. La mayoría de las empresas tienen bajo análisis el futuro de esta modalidad y ya hay algunos datos de lo que efectivamente esperan concretar al respecto. La única certeza: saldremos de la crisis a un nuevo esquema que ofrecerá mayor flexibilidad a los trabajadores.

Hasta cuándo harán teletrabajo las empresas

Algunas empresas abrieron parcialmente las oficinas, con protocolos de seguridad e higiene

Como mencionamos, no hay un escenario uniforme respecto de qué decisiones tomarán las compañías respecto a la permanencia del teletrabajo 100% de sus empleados que pueden desempeñarse bajo esa modalidad.

En una multinacional con filial en la Argentina respondieron a este medio que desde la casa matriz se pidió no regresar y resguardar a los empleados. Allí ya saben que al menos el primer cuatrimestre de 2021 continuarán con la mayor parte del plantel desde el hogar, y como pronto anticipan la vuelta a las oficinas para junio o julio.

Los últimos datos disponibles al respecto pertenecen a Willis Towers Watson (WTW), que consultó a 313 grandes compañías que operan en el país y parecen confirmar esa misma tendencia. El 48% de ellas tienen aún bajo análisis qué hacer en cuanto a la fecha del regreso del personal que se estuvo desempeñando desde su hogar. Un 18% lo estima para abril de este año, otro 16% quería volver ya mismo en enero, mientras que otro 10% se inclina por mitad de año.

Marcela Angeli, Directora del Área de Gestión del Talento y Compensaciones de WTW, dijo en diálogo con iProfesional que en los últimos meses de 2020 comenzaron a encontrar algunas compañías que tenían tomada la decisión de iniciar el retorno a las instalaciones a partir del segundo trimestre o en la segunda mitad de 2021, pero "como están teniendo tantos pedidos de parte de los empleados de volver, hay cada vez más firmas que han abierto las oficinas de manera opcional y cumpliendo con todos los protocolos para proteger la salud de la gente".

"Se abre de manera opcional y quizás se habilitan menos pisos o superficie de la que tienen en total. Y saben que quizás utilicen esa posibilidad una decena o dos de personas, no es que en cantidad están volviendo a las oficinas", especificó.

¿A qué se debe? Probablemente se combinen necesidades emocionales surgidas por haber atravesado varios meses en aislamiento con cuestiones más prácticas, como la posibilidad de enfocarse mejor en un espacio distinto del hogar. "Hay de todo y por eso las empresas en la medida en que puedan van a tratar de ofrecer las oportunidades que las personas comunican que las necesitan", consideró Angeli.

Es el caso por ejemplo de la empresa de asistencia IT Megatech, que antes de la declaración del ASPO ya tenía al 70% de su plantilla trabajando de manera remota, pero en noviembre retomó en parte el trabajo presencial "en burbujas" y con estrictos protocolos: en las islas con 10 puestos de trabajo hoy asisten 4 personas o menos, y antes de volver se readecuó el mobiliario para brindar mayor espacio de distancia y establecer puestos estancos.

Héctor Lew, CEO en Megatech dijo a iProfesional que "siendo una empresa de operaciones de Asistencia IT para telecomunicaciones y banca, nuestros servicios son considerados esenciales y en tal sentido podríamos estar retomando tareas presenciales en su totalidad. Pero el trabajo remoto trajo muchas ventajas para las empresas y para las personas. A la vez, después de 9 meses todos valoramos un poco más la reunión presencial, el coach del equipo, la motivación que solo se da en el equipo, en la deconstrucción de las posturas."

Desde Hucap Miguel Terlizzi destacó que la entrada a la nueva normalidad post COVID—19 quedó en el segundo puesto en el ranking de preocupaciones de los líderes de Recursos Humanos para 2021, en relación a la reorganización de áreas, protocolos, circuitos y procedimientos, etc. El presidente de la consultora confirmó que "algunas empresas ya han implementado una vuelta paulatina, por ejemplo sectores administrativos de las industrias, y otras todavía no pero que saben que en el corto plazo podría empezar a plantearse la alternativa de un retorno".

"En esta línea, vemos cómo muchas organizaciones, en pos de la continuidad que saben va a tener el teletrabajo en el futuro más allá del curso de la pandemia, comienzan a rescindir contratos de alquiler o poner en venta parte de sus oficinas, pensando en que no volverán todos de forma 100% presencial y por lo tanto no serán necesarios en muchos casos la totalidad de los metros cuadrados. Algo que es totalmente válido y por supuesto permitirá un ahorro de costos para las empresas", añadió.

Y claro que también están las que están invirtiendo cada vez más en sus metros cuadrados para adaptarlos. Matías Saladino, HR Manager en Accion Point habló con este medio sobre las adaptaciones que están realizando en la operación de Argentina: "Para minimizar los riesgos, hay dispenser de alcohol en gel y se le entrega un kit de higiene y cuidado a cada colaborador. Las áreas comunes no están habilitadas para reuniones. También vamos a limitar la cantidad de colaboradores dentro de las oficinas con protocolos y objetivos para reuniones" entre otras medidas.

"Está prohibido el uso de aire acondicionado pero las refacciones que hicimos son justamente para que haya ventilación natural", aseguró.

"Remote first" o "remote only"

Hasta cuando seguirán las empresas haciendo teletrabajo

La gran mayoría de las compañías se dirimen hoy entre avanzar sobre el teletrabajo o no, o incluso tomarlo como única modalidad disponible, ahorrando costos e incrementando a la vez el nivel de satisfacción de sus empleados.

Para las tecnológicas que nacieron 100% remotas o las que desde siempre tuvieron implementada en alguna medida esta metodología, la decisión fue más sencilla y está clara.

"En el equipo preguntamos y la mayoría está muy cómoda trabajando desde su casa, lo ven como un beneficio. Nosotros también estamos muy cómodos y no nos perjudica para nada. Así que probablemente apuntemos a mantenerlo y dejemos la oficina para encuentros de una o dos veces por semana en grupos reducidos", dijo días atrás a iProfesional Julián Gurfinkel, uno de los cofundadores de Turismocity y chief marketing officer (CMO).

El modelo de "ir a la oficina cuando es necesario" parece ser el que las empresas más rápido están adoptando. Florencia Comeron, MarCom Manager para Argentina y Uruguay en Dahua Technology dijo que en el caso de esa compañía el volver a las instalaciones es "a demanda" y que "el que necesita ir, puede hacerlo".

"Se organiza con administración para que en un día no junten más reuniones y personas de los permitidos. El tamaño de la oficina, de 320 m2, propicia un buen espacio para el distanciamiento social. Y los ingresos tienen varias instancias de soluciones de control de accesos, con monitoreo de temperatura y detección de rostro para nuestros empleados", añadió.

Para el regreso paulatino la compañía además invirtió para agrandar las oficinas: "Como coincidía la fecha del inicio de la pandemia con la fecha que debíamos renovar contrato en la oficina y estaba planificado agrandar el equipo local, la empresa optó por mudarse a otra oficina casi tres veces más grande de la que teníamos y que prioriza los espacios de showroom y capacitación de nuestro canal", dijo la directiva de Dahua Technology.

Lo más probable es que en compañías con culturas similares se adopte una modalidad mixta donde prevalecerá el home-office antes que la presencialidad (remote first).

Guaragna viene analizando de cerca las decisiones que las empresas están tomando acerca de este tema y le dijo a iProfesional que es cierto que hay compañías yendo directamente hacia el modelo "remote only", lo que además está teniendo efectos secundarios en el uso de espacio físicos y en el incremento del uso de herramientas para colaboración y para coordinación, control y gestión de equipos remotos.

"Quienes ya tenían la infraestructura para trabajar en forma remota antes de la pandemia, es muy probable que vayan al remote only. Pero aquellos modelos de negocio que requieren ciertas cuestiones presenciales en cualquiera de las etapas del proceso, ya sea proceso de venta -porque el consumidor tiene que ver o tocar -, en esos casos probablemente se tenga que ir al enfoque de remote first. Es decir, primero lo pienso en forma remota y si no se puede, recurro a un esquema presencial", analizó Guaragna.

"Manufactura, por ejemplo, no se puede hacer 100% de forma remota, hay trabajo manual e inclusive hay cuestiones que hacen a la eficiencia. Uno puede montar una cadena de producción toda distribuida, pero los costos de logística son muy altos, sobre todo en Argentina. Ese es el punto más complicado de las empresas en el país para que un enfoque que sea remote only", añadió el titular de la consultora especializada en tecnología.

El impacto de la Ley de Teletrabajo

De acuerdo a los datos relevados por WTW en 2020, el 29% de las grandes compañías ya planea extender el beneficio de teletrabajo a la salida de la pandemia, y otro 33% lo comenzará a implementar o lo mantendrá.

¿A cuánto lo extenderán? El 46% espera dar al menos dos días por semana y otro 42% tres días. Solo el 7% de las firmas consultadas brindará más jornadas de home-office.

Solo un 4% ya sabe que no aplicará esta modalidad, y había entonces otro 31% que estaba esperando la reglamentación de la Ley de Teletrabajo para decidir cómo continuará ese esquema dentro de su organización. Esa medida fue anunciada días atrás en el Boletín Oficial, si bien se trató de una reglamentación parcial.

Esa ley impondrá gastos y responsabilidades sobre los empleadores de teletrabajadores que no existían hasta el momento, y por eso muchos estimaron que la modalidad dejará de ser viable en empresas más chicas cuando entre en vigencia la nueva normativa.

Sin embargo, las empresas de las industrias más pujantes se mostraron conformes con algunos de los cambios que lograron introducir en la etapa de reglamentación, de manera de poder continuar con el trabajo a distancia una vez que la nueva normativa entre en vigencia.

Al conocer el texto de la reglamentación, Angeli insistió en que "la Ley es muy enfocada a lo que es personal dentro de convenio. Para los fuera de convenio no es muy clara" lo que puede viabilizar acuerdos entre partes en estos casos.

"Los que tienen el trabajo bajo análisis están evaluando los costos y esperando qué de todo esto recogerán las ART o no. Sobre esa base tomarán la decisión. Pero ya más del 60% de las empresas consultadas lo implementa y con altas probabilidades de extenderlo en cantidad de días", añadió la directiva de WTW.

"Estoy convencida de que el teletrabajo llegó para quedarse en la medida en que el negocio y el tipo de trabajo lo permita porque las experiencias que transitaron las empresas en estos meses fueron positivas", sentenció la experta.