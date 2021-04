Salarios IT: cuánto le ganarán a la inflación en 2021 y qué nuevas exigencias piden en el sector

Los profesionales con habilidades digitales exigen a las firmas locales asegurar sus sueldos a valor dólar para no optar por exportar sus servicios

El 2020 volvió a marcar un ciclo de pérdida de poder adquisitivo de los bolsillos de los argentinos frente a la inflación, pero hubo excepciones al caso, como las del sector IT.

Los talentos de este sector están con la mira puesta en exterior para facturar su trabajo de manera freelance en moneda extranjera, lo cual es la posibilidad laboral más atractiva dentro del actual escenario.

A las firmas locales se les dificulta cada vez más lograr que estos jóvenes con habilidades digitales las elijan, y por eso ofrecieron incrementos salariales superiores a la media, incluso en el complejo 2020.

Esto, sin embargo, no logró que incluso los sueldos de los valorados profesionales de tecnología perdieran la batalla en dólares, y que éstos comenzaran a exigir fijar sus haberes en moneda dura.

Sueldos vs. Inflación

Las empresas en Argentina dieron menores aumentos a lo presupuestado pero no en el caso del sector IT

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mostró que en los 12 meses de 2020 la inflación acumulada fue del 36,1 por ciento.

A esto se sumó que, a nivel general, todas las empresas dieron el año pasado aumentos de sueldo menores a los que tenían proyectados a principio del 2020. De acuerdo a PwC, en las grandes compañías se otorgó entre un 33% y 34% de aumento salarial promedio para el personal fuera de convenio, a diferencia del 39% que estimaban brindar previo a la declaración de la pandemia en marzo.

Para Mariela Rendón, gerente de People & Organisation de PwC Argentina, "la gestión de compensaciones y beneficios presentó cambios producto de la marcada disminución de la actividad económica. Los incrementos salariales presupuestados se revisaron, postergaron e incluso se suspendieron, cerrando por debajo de lo inicialmente definido".

Un 53% de las firmas que participaron de la encuesta de remuneraciones de PwC contestó haber hecho aumentos menores a los presupuestados, con un promedio de 9% de reducción frente a lo estimado inicialmente.

Un panorama similar describieron a iProfesional desde Willis Towers Watson (WTW): el promedio de aumento salarial que las compañías esperaban otorgar durante 2020 era del 39,2% anual pero solo llegaron a dar 36,1% en promedio.

Marcela Angeli, directora de Gestión de Talento y Compensaciones de WTW, opinó: "No me llama la atención, frente a esta pandemia y con sectores que quedaron totalmente paralizados bastantes meses, era lógico pensar que ese grupo de compañías podían no dar aumentos o bajar salarios. Hoy lo vemos y por suerte no fue peor".

Sueldos IT le ganaron a la inflación

Los sueldos IT le ganaron en la inflación y tuvieron aumentos en el percentil 75%

El Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI) que depende de la cámara del sector (CESSI) calculó que los sueldos de los trabajadores IT en 2020 quedaron en 55.321 pesos al mes para empleados junior sin experiencia, en un promedio de 83.042 pesos para los semi-senior y en alrededor de 117.941 pesos para los senior.

La media de la industria calculada por la CESSI en 2020 estaba en el orden de los 91.457 pesos, "lo que representa más de 5 veces el salario mínimo vital y móvil de 16.875 pesos" de aquel momento.

La encuesta de remuneraciones de PwC muestra que los empleados del área de tecnología recibieron un 39% de incremento salarial en 2020, por lo que se ubicarían en general en el segmento de los empleados talentosos y valorados que lograron ganarle a la inflación.

"Los sueldos de la industria IT se mantuvieron mejor posicionados, cerrando una evolución semestral del 19% y anual del 39% frente al 16,4% y 33% del mercado general respectivamente. Ello se debió principalmente a la alta demanda y ocupación de los profesionales de este rubro que cuentan con perfiles específicos y al crecimiento del negocio", dijeron a este medio Mariela Rendón, Gerente de People & Organisation de PwC Argentina, y Damián Vázquez, socio de la misma consultora, a cargo de Management Consulting.

Asimismo, en la encuesta de WTW se ve claramente que en el rubro de empresas de alta tecnología las subas de sueldo alcanzaron el 40% anual en promedio. En ambos casos, el sector quedó por encima de la inflación medida de manera oficial para el año pasado.

¿Qué ocurrió con empleados del área IT en empresas de otros rubros? Desde SEL Consutores, Maria Laura Cali afirmo que el grupo de empleados más valorados –entre donde se suele priorizar al talento IT- no corrieron con la misma suerte que la mayoría de los profesionales en lo que refiere a aumentos de sueldo.

"El personal de IT y sistemas son las categorías más buscadas por la necesidad natural de migrar a negocios más digitalizados", afirmó, y aseguró que "si es cierto que en lo que se considera personal clave, que no suele ser más de un 5% de la dotación y que suele estar fuera de convenio, generalmente percibe ajustes en el percentil 75%", aseguró la socia directora de la consultora. La consultora estima que los empleados fuera de convenio de ese percentil recibirán este año un 44% de alza.

Sueldos IT en dólares

Los sueldos IT también perdieron la carrera contra el dólar, excepto quienes tienen sus ingresos en moneda extranjera

"Los sueldos de IT se desvalorizaron durante el 2020 ya que por la pandemia no se llegó a alcanzar el mismo porcentaje de suba del dólar", confirmó a iProfesional Ana Barros, Consultora División Technology de Adecco Argentina.

"Una persona que ganaba en el 2020 unos 150.000 pesos y quizás le suben el sueldo a 220.000, a valor dólar pierde, más allá de los impuestos que además se le retienen", ejemplificó la experta.

"Justamente por esto, hoy en día los profesionales de IT piden directamente sueldos en dólares, para poder ganarle a la inflación o al menos acercarse", sentenció.

Como ejemplo se pueden tomar también datos de la comunidad de programadores y expertos en sistemas, sysarmy. Éstos dan cuenta de que el sueldo promedio del sector en la Argentina pasó de 73.000 pesos en febrero a 96.000 pesos en agosto (alza del 31%) de ese año.

En el mismo período, los sueldos IT medidos en dólares a valor oficial pasaron de US$1.205 por mes a US$1.314 mensuales de media (alza del 9,04%), y de US$843 a US$919 (suba del 9 por ciento) teniendo en cuenta los impuestos a pagar para adquirir dólar ahorro.

En ese mismo período, el valor oficial del dólar pasó de $60,15 a $73,74, una suba del 22,6 por ciento, lo cual indica que el promedio de salarios IT quedó muy por debajo de la suba que vio la cotización de la moneda norteamericana el año pasado.

La situación de los talentos IT en Argentina además parece tener una brecha entre el poder adquisitivo de quienes cobran salarios en pesos en empresas que operan en el país y los que prefieren desempeñarse a distancia para compañías en otros mercados que abonan "fees" en moneda extranjera.

Su capacidad de mantener el poder adquisitivo fue dispar en ese aspecto. "Sabemos que hay muchos profesionales que actualmente optan por prestar servicios a varios empleadores a la vez, cobrando en moneda extranjera y gestionando sus tiempos, lo que adicionalmente complica algunos procesos de atracción y selección de personal en esta industria", mencionaron desde PWC.

"El contexto económico actual y la devaluación del peso lamentablemente dificultan mantener competitivos los salarios y ello afecta también al poder adquisitivo tanto en moneda local como extranjera", añadieron Rendón y Vázquez.

Sueldos IT: ¿Qué pasará en 2021?

¿Qué pasará en con los sueldos de profesionales IT?

El OPSSI proyectó en base a una encuesta con 175 empresas del sector que en el primer trimestre de 2021 los salarios de empresas de software y servicios informáticos van a tener un incremento superior al 12% en promedio.

En PwC por su parte consideran que es demasiado temprano como para hacer pronósticos de lo que ocurrirá en esta materia en 2021, ya que dependerá de la lenta recuperación económica. "Estimamos que el panorama para el sector de IT será bastante similar al de 2020 y se mantendrá competitivo en función a la alta demanda de profesionales con skills específicos muy valorados y el crecimiento de las actividades que demandan a estos sectores. Es por ello por lo que seguramente los salarios de este rubro terminen por encima del 39% estimado por las empresas de nuestra muestra para el personal fuera de convenio", dijeron Vázquez y Rendón.

SEL Consultores dio a conocer uno de los primeros informes sobre salarios 2021, y las grandes empresas consultadas en ese caso proyectan en promedio aumentos de sueldo de 40% anual tanto en el caso de los agremiados como de los empleados fuera de convenio.

La consultora no midió específicamente qué pasará con cada área de las compañías pero es muy probable que los profesionales IT vuelvan a ubicarse dentro del 75% percentil, con los sueldos más altos. En ese percentil las subas para empleados fuera de convenio estarán en torno al 44%, mientras que en el otro extremo (25% percentil) serán del 38%.

Asimismo, para el sector de Tecnología y Comunicaciones, SEL estima que en 2021 proyecta dar aumentos del 40% anual. No hubo grandes márgenes diferenciales entre sectores en este aspecto y solo se despegó el rubro de los servicios financieros, que estima dar un 42% de suba, y el de consumo masivo con 41%.