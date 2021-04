¿Marcha atrás con el trabajo presencial?: esto harán empresas con los empleados que habían vuelto a oficinas

El teletrabajo sigue firme como tendencia y hay empresas que lo adoptaron permanentemente, mientras que la presencialidad se limitará aún más

Una nueva ola de casos de COVID-19 azotó en las últimas semanas a la Argentina con un ritmo de contagio mucho más acelerado que el que se preveía.

El miércoles, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció en un mensaje grabado nuevas restricciones para prevenir la expansión de la enfermedad, sobre todo en los distritos de mayor riesgo epidermiológico (que incluye a ciudades del interior y a gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires, AMBA).

El mandatario afirmó que en los siete días previos, los contagios registrados crecieron 36% a nivel país pero 53% en el AMBA.

En ese marco, durante las próimas tres semanas por lo menos, la circulación en esas zonas entre las cero horas y las seis de la mañana será prohibida, excepto para trabajadores esenciales que cuenten con el permiso otorgado por el gobierno nacional mediante la aplicación Cuidar.

Asimismo, en el caso del AMBA se endurecerán los controles para que el transporte público sea utilizado por esos mismos trabajadores, los de la comunidad educativa y todas las personas que ya fueron expresamente autorizadas.

Las nuevas restricciones que entrarron en vigencia el 9 de abril

Las empresas más previsoras que anticiparon el regreso de este tipo de restricciones ya habían tomado medidas, mientras que en otras –sobre todo las más grandes- se seguía debatiendo el camino a seguir. En todos los casos se prioriza el no uso del transporte público por parte de empleados no autorizados.

Las compañías de mayor tamaño tendrán en este caso, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado cuando las medidas fueron a nivel nacional, el desafío agregado de adaptar sus decisiones a la situación epidermiológica que se vive en cada distrito y provincia. Asimismo, hay áreas operativas y otras de "back office" que están en distinta condición.

Mientras se esperaba la letra chica del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que consolidó las medidas, publicado el jueves por la tarde, en las organizaciones las medidas cambiaban minuto a minuto. En líneas generales, una vez más, en donde pueda completarse la tarea a distancia se privilegiará el teletrabajo, mientras que quienes puedan continuar operativos lo harán también, utilizando medios de transporte alternativos.

En ese sentido, grandes empresas ya están en conversaciones con aplicaciones de transporte de pasajeros como Cabify para avanzar en el traslado de los empleados que deberán seguir yendo a cumplir funciones sin ser esenciales (empleados de comercios, administrativos, etc.)

Consultado al respecto, Federico Piekarz, head de sales de Cabify dijo: "Frente al aumento de las restricciones en el transporte público, algunas de las empresas, dentro de nuestra cartera de clientes aumentan su gasto para preservar la salud de sus colaboradores, que necesitan transporte para la ida y vuelta de las oficinas a sus casas. Para éstas empresas las acciones de desde Cabify Corporativo se tomaron frente a la coyuntura por el COVID-19 son claves para elegir nuestro servicio a la hora del traslado de su colaboradores".

Trabajo presencial: marcha atrás

Las medidas que tomarán las empresas que habían regresado al trabajo presencial, a partir de las últimas restricciones

Lejos de volver a la normalidad, durante la etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO) muchas compañías permitieron el regreso a las oficinas de empleados que lo solicitaron, por situaciones puntuales y cumpliendo estrictos protocolos. Otras compañías quisieron que los colaboradores retornen y les pidieron presencialidad aunque sea algunos días de la semana, cuando era necesario.

El regreso fue parcial, pero aun así la mayoría de las compañías están tomando medidas en torno a los últimos anuncios.

En la automotriz Nissan, por ejemplo, se definió el jueves a la tarde pasar a un esquema de 100% de teletrabajo, con la posibilidad de ir a las oficinas o a la planta solamente para personas vinculadas a la producción.

La planta de Nissan había retomado operaciones durante el ASPO, en la medida en que su actividad estaba vinculada a la exportación. Y sus oficinas de Vicente López permitieron el retorno de algunas personas en el último trimestre de 2020, con reservas de escritorios 48 horas antes y para actividades que realmente precisaban de la presencia fisica para llevarse a cabo eficazmente. "Podíamos permitir a 25 personas por piso, siempre con los protocolos correspondientes, pero incluso antes de los anuncios de esta semana preventivamente habíamos reducido ese aforo a solo 10 personas", contó a iProfesional Pablo Marcó, gerente de Comunicaciones Corporativas de Nissan.

Ahora esa posibilidad será solamente para personal vinculado a la producción. "La premisa en Nissan es trabajar desde casa y cuidarnos", añadió el ejecutivo.

En la empresa de asistencia IT Megatech también habían retomado parcialmente en noviembre de 2020 el regreso en "burbujas" de 10 empleados y con estrictos protocolos de distanciamiento. Pero estas nuevas restricciones cambiaron la ecuación. "En nuestro caso el miércoles justamente decidimos regresar en casi todas las operaciones de soporte y asistencia remota a la modalidad de home office", dijo a iProfesional Héctor Lew, CEO de Megatech.

"Solamente mantendremos el trabajo presencial en burbujas, con turno rotativo para las gestiones de administración, recursos humanos y departamento comercial. La gestión de abastecimiento, almacenamiento y logística continuará operativa con formato burbuja", afirmó.

Algo similar vivirá el fabricante de elementos de protección personal, Libus, que está considerada dentro de las empresas esenciales pero priorizará el home office en los puestos en los que la tarea se preste para ello. "Continuaremos trabajando como hasta ahora. Hay grupos organizados en burbujas para continuar de manera presencial en el caso de los administrativos y fábrica. En cambio, para el equipo comercial todo se hace en la modalidad de home office", dijo a este medio Ornela Matti, del departamento de Marketing de Libus.

Desde antes de estas últimas restricciones se reorganizaron los espacios dentro de la fábrica, generando nuevas oficinas para mejorar el distanciamiento social de las áreas y respetar los protocolos. Además la asistencia a la oficina es cada 15 días, siempre con el mismo grupo y con los controles correspondientes.

Reducir el aforo

El teletrabajo seguirá siendo la regla ante la segunda ola de casos de COVID-19

En los bancos, la operación de atención al público en sucursales seguirá como hasta ahora, ya que se trata de una actividad considerada esencial y autorizada para el traslado y la operación. Pero se reforzarán las prácticas de teletrabajo en todas las otras áreas.

En Santander, por caso, en marzo algunos empleados de áreas centrales habían retornado el trabajo presencial hasta dos días por semana de acuerdo con los líderes de cada área, pero la medida se está reviendo a la luz del aumento de los contagios. "En Santander desde el momento de la vuelta a clases y el comienzo de la vacunación, iniciamos el regreso parcial a las oficinas en áreas centrales, bajo estrictos protocolos y teniendo en consideración los grupos de riesgo y situaciones particulares. Todo sin superar el 40% de la dotación en la sede central de Barracas", dijeron a iProfesional fuentes del banco.

"Pensando en el futuro o nueva normalidad, nuestra forma de trabajo va a incluir home office como hasta ahora para los equipos que puedan desarrollarse de esa manera, con un mix de presencialidad algunos días por semana para reuniones o cuestiones puntuales", añadieron. Por lo pronto, en las sucursales seguirán los esquemas de cuidado de clientes y empleados dispuestos en las etapas anteriores.

En la aseguradora La Caja se había dado el "ok" para la vuelta de los representantes a las sucursales durante la etapa de DISPO. Pero ahora habrá algunos cambios: "Nuestra gente que trabaja de cara al cliente, volvió a la presencialidad. Seguirán haciéndolo de esa manera, no obstante, el resto de las áreas seguirá trabajando en modalidad home office. Teníamos un plan desarrollado para poder operar 40% a distancia y 60% presencial para la generalidad, pero continuaremos cumpliendo con todas las disposiciones decretadas por las autoridades gubernamentales y médicas y nuestros propios protocolos internos", dijo Jorge Habif, Director de Recursos Humanos de La Caja.

Otra de las medidas adoptadas para esta nueva etapa fue, sin dar una marcha atrás total de la presencialidad, reducir el aforo incluso por debajo de lo requerido por las autoridades, para reducir aún más los riesgos. En la empresa de tecnología de seguridad, Dahua Technology, por ejemplo, habían permitido el regreso a las instalaciones "a demanda", pidiendo autorización y con consideración para que no se reúnan en las instalaciones más personas para las permitidas. Se habían instalado también soluciones de control de accesos, con monitoreo de temperatura y detección de rostro.

Pero Franky Su, Country Manager de Dahua Technology para Argentina y Uruguay confirmó a este medio que la concurrencia a las oficinas con los protocolos vigentes fue reducida en el país tras los últimos anuncios y el aumento de los contagios. "El acceso a la oficina sigue libre para reuniones con clientes, con no más de tres clientes por vendedor y una reunión por día. También para empleados que decidan estar por decisión propia, pero solo podrán asistir por cuestiones totalmente imperativas y por tiempo limitado", añadió.

Teletrabajo para siempre

Grandes empresas en todo el mundo aprovecharon este experimento masivo del teletrabajo a la fuerza para cambiar de cuajo sus modelos de negocio y adoptar el home office de manera permanente en todos los puestos en los que esto es posible.

El banco HSBC lo implementó en sus centros de atención al cliente en Inglaterra, e involucrará a más de 1.200 empleados que pasarán a trabajar todo el tiempo desde sus hogares. La automotriz Ford lo hará con los puestos que no son de planta en todo el mundo, llegando a alrededor del 46% de su plantilla total. Y JP Morgan Chase piensa pasar a teletrabajo 100% a alrededor del 10% de sus banqueros de inversiones en Norteamérica.

¿Por qué cambiar a un modelo de teletrabajo 100% del tiempo? Porque permite ofrecer mayor flexibilidad de horarios y balance entre vida personal y laboral a los talentos, al tiempo que las compañías reducen gastos en espacio de oficinas, servicios, conexión, plus por transporte o auto corporativo, etc.

En la Argentina también hay compañías que operaron desde siempre bajo este modelo. En general las startups tecnológicas nacen y crecen siendo 100% remotas ya que esto permite una implementación más rápida, menos costosa y de menor riesgo. Pero no son las únicas, la compañía de seguridad online Avast aprovechó esta oportunidad para repensar su modelo de trabajo bajo el nuevo concepto de "trabajar desde cualquier lugar".

"Desde enero de 2021, los empleados de Avast ahora tienen oficialmente la opción de trabajar desde cualquier lugar y en los momentos que prefieran en lugar de una cantidad determinada de horas", dijeron desde la empresa. Esto implica también que pueden continuar desempeñándose desde donde lo deseen incluso cuando en el país no haya más restricciones de circulación, y que pueden hacerlo desde otro país si lo desean.

Pueden optar por trabajar en horas regulares de trabajo, o comenzar tarde, terminar temprano o tomar un descanso más largo durante el día. El 42% de los empleados de Avast ya optó por esta posibilidad desde comienzos de 2021, informaron.

Accenture, por su parte, si bien sigue teniendo oficinas y sedes en distintas partes del país en las que volverá eventualmente a la presencialidad, también abrió este año 500 posiciones que serán desde el inicio y para siempre 100% remotas para habitantes de la Argentina.

Esto le permitió a la firma de consultoría digital e innovación hacerse de nuevos talentos que son escasos y no se encuentran físicamente en las cercanías de sus oficinas.

Cines, gimnasios y restaurantes

Cines, gimnasios y restaurantes podrán seguir operativos aunque afectados por las restricciones horarias

Por las medidas que tendrán vigencia hasta el 30 de abril próximo a nivel nacional, los casinos, bingos y discotecas deberán cerrar sus puertas. Aún no se anunciaron medidas económicas que permitan asistir a estas empresas durante un nuevo período sin actividad.

En tanto que cines y teatros se mantendrán funcionando con aforo del 30%. Claro que, de todas maneras, al igual que restaurantes y bares se verán afectados por la necesidad de cerrar antes para cumplir con los horarios del mal llamado "toque de queda".

Según aclaró el jueves el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la Ciudad de Buenos Aires "los comercios abrirán a las 10hs, el aforo en los restaurantes es del 30 por ciento. No se modifican los aforos de los shopping y los gimnasios. Nosotros nos pusimos en contacto con las diferentes cámaras para decirles que haremos controles".

iProfesional confirmó con fuentes del sector que en el caso de los gimnasios, no es necesario introducir cambios en el aforo ni implementar turnos como se dijo erróneamente en un principio. La actividad seguirá funcionando con los protocolos vigentes durante las próximas dos semanas.

Los empleados, no obstante, no deberían trasladarse en transporte público ni circular fuera de los horarios permitidos, ya que no son considerados "esenciales".

Suspenden licencias laborales a grupos de riesgo vacunados y deberán volver al trabajo

Después de idas y vueltas, el Gobierno autorizó a los empleadores a convocar al trabajo a las personas de riesgo que sean vacunadas, salvo algunas excepciones. La medida fue oficializada este viernes a través de una resolución conjunta de la ministra de Salud, Carla Vizzoti, y su par de Trabajo, Claudio Moroni, tras los reclamos de la UIA y la CGT para flexibilizar la dispensa de asistir al trabajo para mayores de 60 años, embarazadas y personas con enfermedades prexistentes.

En concreto, la normativo dispone en su primer artículo que "los empleadores y las empleadoras podrán convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores y las trabajadoras, incluidos los dispensados y dispensadas de la misma por encontrarse comprendidos en los incisos a), b) y c) del artículo 1° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 207/2020 y sus modificatorias, que hubieren recibido al menos la primera dosis" contra el Covid.

Esto significa que los mayores de 60, embarazadas y la personas con ciertas patologías deberán regresar al trabajo si fueran convocados, una vez inmunizados con la primera aplicación. La medida se conoció un día después de las nuevas restricciones definidas por el Ejecutivo ante el récord de contagios -el jueves subieron a 23.000-, que llevó a restringir el horario de circulación, el transporte público y las reuniones sociales al aire libre, así como el horario nocturno de bares, restoranes y espéctaculos.

La cartera laboral dispuso en marzo del año pasado a través de la resolución 207 la suspensión del deber de asistencia al trabajo de dichas personas, una medida que luego se renovó mediante otras resoluciones y decretos. Hasta que finalmente este viernes se flexibilizó dicha norma al fijar condiciones para el retorno de quienes son factor de riesgo, sin importar la edad o la condición de riesgo, una vez transcurridos 14 días desde la inoculación