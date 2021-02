¿Querés trabajar a distancia?: esta empresa busca 500 empleados de cualquier parte del país

Las compañías enfrentan una guerra feroz y desigual por el talento local pero a la vez están federalizando los procesos de contratación

"Algunas de las cosas que empezamos a hacer hace años parecían imposibles al principio y hoy son la regla. Fijate que cuando arrancamos a hacer home-office era un día por semana y eso ya era inusual. Por eso son tan importantes estos procesos culturales que iniciamos ahora", se entusiasma al hablar con este medio Alejandra Ferraro, líder de Recursos Humanos de Accenture en Latinoamérica.

Sucede que la empresa de base tecnológica lanzó a fines del año pasado un plan federal de empleo con 500 vacantes, con el cual comienza a cambiar su mirada sobre los procesos de contratación, a la luz de la experiencia de trabajo a distancia desarrollada en la "nueva normalidad".

En ese marco, Ferraro recuerda cómo en el pasado –lleva más de 16 años en la compañía- le tocaba encabezar "assesment days", o jornadas en las que viajaba a Córdoba o Tucumán para "convencer" a programadores y talentos diversos de mudarse a Buenos Aires o Rosario para trabajar en las oficinas de Accenture. Hoy eso sería impensable.

El "experimento" 100% remoto a la fuerza de la pandemia demostró que no solo no es necesario ese traslado y todo lo que implica el desarraigo, sino que además no es conveniente. "Las personas quieren vivir en su provincia, cerca de su familia, con un mejor nivel de vida y un costo de vida menor al de Buenos Aires", dijo Ferraro. Y como se sabe, este tipo de talentos codiciados suelen obtener lo que buscan de sus empleadores.

"Esta comprobación de que se puede trabajar 100% remoto nos permitió pensar fuera de la caja y sumar gente a lo largo del país porque no le vamos a pedir que se mude ni a Buenos Aires, ni a La Plata, ni a Mar del Plata. Ya tenemos gente en lugares donde jamás vamos a abrir oficinas", añadió.

Más aún, de esta manera el "pool" de este talento escaso y altamente capacitado al que accede la compañía se agrandó considerablemente, al no estar limitado a posiciones presenciales, algo muy útil si se considera que hoy las empresas en la Argentina enfrentan una competencia desigual con otras del exterior -incluso de primera línea- que conquistan a los programadores y desarrolladores argentinos con propuestas 100% a distancia que se pagan en el exterior y en moneda dura.

"El 2020 fue un año atípico en el cual quizás debería haber bajado la crudeza de la competencia, pero no sucedió. Es verdad que como efecto secundario de la digitalización por la pandemia el mercado se recalentó y hoy estamos viviendo una situación no necesariamente en condiciones iguales", aclaró Ferraro.

Accenture Argentina contrata entre 200 y 350 personas por mes, si bien entre mayo y julio de 2020 hubo un "desacelere" en la adquisición de talento, por el entorno de incertidumbre de la pandemia. Las incorporaciones comenzaron a volver a niveles normales en septiembre último y la empresa está ahora a punto de llegar a los 10.000 empleados en su nómina, con unos 300 que se suman cada mes. Desde aquí da servicios a clientes de otros países de América Latina y para el área global de la consultora.

"El talento de nuestros equipos de Argentina es muy valorado dentro de la empresa. Tiene capacidad de adaptación y de resolver problemas muy por encima de la media de otros lugares", afirmó la directiva regional.

Plan federal de empleo de Accenture

Los candidatos a estas 500 vacantes no tendrán que trasladarse ni siquiera para hacer una entrevista

Fue entre octubre y noviembre de 2020 que la compañía finalmente se encolumnó detrás de esta iniciativa de contratar posiciones que serán 100% remotas desde el inicio y seguirán siendo así una vez que se reestablezca la operación con protocolos en oficinas de Accenture, como ya se ha hecho en otros mercados de la región como Brasil y México.

"En los lugares en donde volvimos se cuidaron mucho los protocolos y no tuvimos más contagiados por ello. Yo recibo casos todos los días de personas que contrajeron COVID-19 y son los que están en sus casas 100%. Otros en Argentina volvieron ocasionalmente, por cuestiones o clientes puntuales, y siempre con autorización y protocolos. Pero no vamos a promover la vuelta sino que va a estar relacionado con el racional de negocio", dijo Ferraro.

Si bien esta empresa tiene en cualquier momento dado alrededor de 1.000 posiciones vacantes en la Argentina, se definió que en el curso de un año se abrirán unas 500 que serán parte de este plan federal de empleo: 100% remotas para estudiantes y graduados de carreras afines a la tecnología, para participar en proyectos con clientes nacionales e internacionales.

"Desde la Argentina se brinda servicio a clientes en países de Latinoamérica pero también al área global de Accenture", aclaró la líder de Recursos Humanos a iProfesional.

Si bien serán búsquedas de talento que responderán a la demanda prevista para este año, hay ciertas tecnologías en las que se enfocarán estas vacantes:

Java

Microoft

HOST

Digital Cloud en general

SAP

"Además, estamos ampliando a nuevos perfiles", agregó Ferraro.

De las 500 vacantes a distancia, la empresa lleva cubiertas alrededor de 30 al día de hoy y están avanzando con otros 40 candidatos. "Pero buscamos en todo el país, estamos federalizando la búsqueda, cosa que antes parecía imposible. Las personas no tienen ni que moverse para hacer una entrevista, y estamos muy contentos con esta campaña", apuntó Ferraro.

"Una vez que se retome la nueva normalidad esto no cambiará porque no buscamos ‘volver a lo que era’ sino volver a algo mejor, a lo que hace sentido y a capitalizar toda esta experiencia", cerró.

170 puestos vacantes más en tecnología

Otra multinacional de base argentina va a contratar 170 talentos este año

Esta semana misma otra compañía de servicios de tecnología de base nacional y con oficinas en Latinoamérica y Europa, G&L Group, confirmó que en el curso de 2021 buscará incorporar 170 personas a su staff.

Se trata de una apuesta muy importante si se tiene en cuenta que la nómina de la organización hoy tiene alrededor de 300 personas en total.

Actualmente, y como primera etapa de este proceso de incorporación de recursos, G&L Group tiene 100 búsquedas activas, de diferentes perfiles, técnicos y profesionales, del ámbito de la tecnología:

Líderes Técnicos,

Desarrolladores FullStack Java Sr,

Desarrolladores Cobol,

Full Stack Integrator APIs,

Especialista Quality Assurance de Software Sr,

DEVOPS,

Desarrolladores JAVA Backend,

Desarrolladores Front End Angular,

Ingenieros de Datos

Ingenieros Cloud,

Analistas de plataformas SRE,

Analistas UX

Testers Cobol.

"Las vacantes son fundamentalmente para servicios que damos a clientes de la industria financiera y de medios de pago localmente", aclaró a este medio María Laura Palacios, CEO de G&L Group.

"Buscamos gente ambiciosa, innovadora, con ganas de generar impacto positivo tanto en la propia compañía como en nuestros clientes. Apostamos a vínculos de largo plazo que permitan un crecimiento en conjunto entre nuestros colaboradores y los clientes", añadió.

Consultada por las dificultades que las industrias basadas en el conocimiento en la Argentina están atravesando, la CEO no pidió medidas específicas para el sector sino que considera es que el principal desafío es "lograr mayor adherencia en que las personas se capaciten en tecnología para tener mayor oferta de personal capacitado."