Empleos IT: ¿qué parte de las postulaciones son realizadas por mujeres?

¿La flexibilidad que dieron las empresas del sector servirá para atraer más talento femenino? Qué carreras tienen más éxito en interesar a las estudiantes

En la Argentina los programas para incentivar el estudio de carreras técnicas y de tecnología llevan décadas. Aun así la brecha entre lo que demanda el mercado y el talento que se "produce" a nivel local sigue manteniendo una enorme distancia que la pandemia solo vino a profundizar, en la medida en que acentuó la economía digital como nunca antes.

"En un plano histórico podemos decir que durante los últimos 10 años, el mercado necesito el doble de profesionales de IT de los que surgían de las universidades, esto llevo a que las empresas hicieran convenios con las casas de estudios y a la vez abrieran operaciones o reclutaran en otras provincias y ciudades fuera de CABA, o bien crearan polos tecnológicos, por ejemplo, en Tandil", dijo Julio Sánchez, Gerente de Talent and Rewards de Willis Towers Watson. La expansión fue más allá de las fronteras, a países como Uruguay, Colombia o algunos de Centro América, como Costa Rica, avisó el experto.

Nada de todo esto alcanzó para achicar la brecha y satisfacer la demanda de talento IT, que además se vio aumentada cuando las empresas tradicionales multiplicaron sus negocios digitales para seguir operando en pandemia.

Hay una respuesta que parece ser obvia pero no lo es tanto. No solo geográficamente se debe ampliar el "pool" de talentos de donde contratar. Si la pandemia permitió a las empresas dar flexibilidad de lugar y horario de trabajo, ¿por qué no hacerlo para atraer también a ese talento que se resiste a dedicarse a carreras en IT?

Al estudiar en términos de género esa brecha en cualquier parte del país se nota que las carreras de este tipo, pese a ser las mejor pagas y con amplia salida laboral, no están teniendo éxito en conquistar a las jóvenes profesionales mujeres.

¿Cuántas mujeres se postulan a puestos IT?

Las mujeres son alrededor de un tercio de las postulaciones a posiciones IT en el AMBA

La última edición del informe conjunto del portal de empleo Bumeran (de Navent) y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) enfatizó que las ellas representan un 51,4% de las postulaciones en un aviso de búsqueda de personal general en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero si el aviso es del área IT, ese porcentaje disminuye a 34,5 por ciento.

Los datos contrastan con lo que ocurre en otras áreas más tradicionales: las postulaciones de mujeres en el primer trimestre de 2021 fueron el 56,2% en avisos del área de marketing y comunicaciones, más del 60% en los de comercial, el 63% en administración y finanzas y el 66% en Recursos Humanos.

"La participación de las mujeres en el sector IT viene en una pendiente creciente, desde el primer trimestre de 2018 ha aumentado 6,2 puntos porcentuales. Sin embargo, todavía falta un camino por recorrer para llegar a la igualdad de género en este mercado: frente a una participación femenina promedio del mercado del 51,4%, en el área IT vemos que desciende a 34,5%", dijo Ariel Arcidiacono, director comercial de la vertical JOBS en Navent.

En el sector IT la brecha salarial pretendida por género es del 15,1% a favor de los hombres, dos puntos por debajo del promedio general. Los postulantes varones solicitan en promedio 89,253 pesos para un empleo de tecnología, frente a las postulantes mujeres que, por el mismo trabajo, piden una media de 77.543 pesos.

Eso no es todo. Si bien la participación femenina en las áreas tecnológicas resulta ser menor a la media del mercado, no disminuye drásticamente a medida que incrementa el seniority, como sí sucede a nivel general.

En el sector tecnológico, la participación en los puestos junior es del 34%. Respecto de los puestos semi-senior/senior, el nivel de postulación femenina es del 36%. Por último, en cuanto a los puestos de jefe/supervisor, el nivel de participación de las mujeres dentro del área de Tecnología es del 30%.

"El avance y posicionamiento de las mujeres en el área IT es sinónimo de competitividad y evolución para nuestra ciudad. En este sentido, sabemos que reducir las brechas de género es fundamental para impulsar su talento y lograr el desarrollo económico. Por eso, desde el Gobierno de la Ciudad, trabajamos en políticas públicas que incentiven y promuevan la inserción de las mujeres en el mundo de la tecnología, un mercado tan dinámico y de grandes oportunidades", destacó el ministro de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad, José Luis Giusti.

No solo en el AMBA y más allá de programación

Carreras en ciencia y tecnología tienen el potencial de interesar a las jóvenes estudiantes

Si bien el mencionado informe muestra el panorama del Área Metropolitana de la Ciudad, esta misma problemática se exhibe a nivel mundial, en mayor y menor medida. Los mercados latinoamericanos de talento se ven muy afectadas por la misma.

La cantidad de mujeres dentro de la fuerza laboral, en específico dentro de las áreas de tecnología, sigue estando a niveles inferiores, solo alcanzan a ocupar entre un 21 a un 40% del total de las posiciones en la región. Siendo Argentina (37%), Chile (35%) y Brasil (25%) los países con los menores porcentajes de mujeres dentro de su composición laboral. Es decir, menos del 20% de sus colaboradores son mujeres.

Para resolver el problema desde la consultora de talento Page Executive apuntan a los sesgos de contratación de los selectores IT. Pero además destacan que "las organizaciones están comenzando a implementar una serie de estrategias para incentivar la contratación de mujeres en el sector tecnología, donde el trabajo con las instituciones educativas es clave para motivar a las mujeres a que estudien carreras relacionadas con esta industria".

Las acciones mencionadas en un reciente informe de Page Executive sobre mujeres en tecnología son las siguientes:

51% dice emplear a más mujeres mediante procesos de reclutamiento sin sesgos inconscientes

50% Comunicar a las mujeres desde temprana edad los beneficios de trabajar en este sector para que estudien programas de CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

40% Dar mayores oportunidades de promoción.

38% Ofrecer un trabajo flexible a las mujeres para animarlas a que se interesen por la tecnología

34% Crear más programas de formación que incluyan tutorías y opciones para reintegrarse a la vida laboral.

29% Usar anuncios dirigidos para alentar a más mujeres a ingresar al mundo de la tecnología

Más allá de estos esfuerzos desde el área IT específicamente, si algo está claro es que son pocas las industrias con "empleos del futuro" que logran seducir a los jóvenes talentos femeninos. ¿En qué industrias se pueden encontrar mujeres ya haciendo carreras en tecnología y abriendo caminos?

En la Argentina las ciencias agropecuarias por ejemplo son un terreno fértil en el que muchas mujeres se adentran, con el objetivo de promover una producción más sustentable y alimentos más saludables.

En el mismo sentido, la pandemia motivó también las vocaciones en biotecnología, de manera de aportar al sostenimiento de los ecosistemas naturales y también como campo de experimentación de nuevos productos y soluciones

Por último, incluso en la industria del gaming y los videojuegos se están abriendo camino las influencers de la tecnología.

Salarios IT 2021

Más allá de la brecha de género en el sector, el informe de Bumeran y el GCBA también relevó a qué montos llegan los salarios pretendidos de los postulantes a puestos IT de acuerdo al seniority en el área.

El salario pretendido para un puesto de tecnología junior es de 53.716 pesos en promedio para el primer trimestre de 2021, cifra que demuestra una diferencia del 11% superior a la media del mercado.

Respecto de los puestos senior/semi-senior, la cifra media del primer trimestre solicitada es de 83.470 pesos, es decir, un 22% más que el promedio salarial del mercado general.

Por último, el sueldo pedido para los puestos de Jefe/Supervisor dentro del área de Tecnología/Sistemas a nivel promedio en el primer trimestre es de 146.371 pesos, lo cual demuestra una diferencia del 37% respecto de la media.

En el sector IT, los puestos junior con mejores salarios promedio del primer trimestre del año fueron aquellos que se encargan del Análisis de Datos (65.929 pesos por mes), Tecnología/Sistemas (53.338 pesos por mes) y Testing QA/QC (50.738 pesos por mes).

Por su parte, los puestos senior/semi-senior con mayor rango salarial bruto promedio en esta primera etapa del 2021 están vinculados con las tareas de Liderazgo de Proyecto (125.233 pesos por mes), seguido por Sistemas (107.180 pesos por mes) y Seguridad Informática (94.654 pesos por mes).

Escasez de talento

Qué tipo de avisos IT reciben más y menos postulaciones de acuerdo a Bumeran

Respecto del ratio entre oferta y demanda, el informe del GCBA y Bumeran reveló que en el AMBA un aviso medio IT recibe un 26% de las postulaciones en relación con la media del mercado de empleos. Es decir, los avisos IT reciben poco más de un cuarto de las postulaciones que un anuncio promedio en el portal.

Según seniority a cubrir, únicamente el 10% de los avisos de Tecnología son para puestos junior. Por su parte, un 85% pertenecen a puestos Senior/Semi-Senior y un 5% restante a Jefe/ Supervisor/ Responsable.

Los avisos de esta área que reciben mayor cantidad de postulaciones son los relacionados a posiciones de Data Entry, Community Management, Diseño Gráfico, E-commerce y Soporte Técnico.

Por otra parte, entre los avisos laborales con menor cantidad de oferta de postulantes, se encuentran aquellos vinculados a: Programación, Data Warehousing, Administración de Base de Datos, Infraestructura y Seguridad Informática.