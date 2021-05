Empresas reclaman vacunas contra el Covid-19 para empleados "esenciales": ¿puede importarlas el sector privado?

Si bien hubo conversaciones entre cámaras empresarias y laboratorios, aún no surgió una posibilidad concreta de adquirir vacunas

El Gobierno nacional esperaba, con una campaña de vacunación contra el COVID-19 exitosa, asegurarse un mejor desempeño en las elecciones legislativas que se desarrollarán finalmente en noviembre de 2021.

Sin embargo, no solo a las promesas de millones de vacunas en el primer trimestre se las llevó el viento sino que el escándalo del "vacunagate" hizo añicos esta estrategia. Y finalmente, la anticipada "segunda ola" de la pandemia llegó al país mucho más rápido que las dosis para la inoculación. Y ahora debió avanzar con un nuevo confinamiento total en las zonas más críticas.

En ese marco, a diferencia de lo que ocurrió con el personal de salud y con los docentes, otros trabajadores esenciales que se arriesgaron todo el 2020 para cumplir con sus tareas de manera presencial y que lo seguirán haciendo durante esta nueva etapa, no tuvieron prioridad para ser vacunados.

Un alto ejecutivo del sector alimenticio aseguró a este medio que el personal de planta y el de distribución, que sigue trabajando de forma presencial, pregunta todas las semanas a los jefes de planta y a los servicios de salud cuándo habrá vacunas para ellos. Es una consulta común si se entiende que en muchos casos se depositó la confianza en los empleadores en lo referido a protocolos de prevención del contagio.

Todo esto, sumado al temor a nuevos cierres y prohibiciones de actividades, hizo que tanto empresas como gremios comenzaran a exigir soluciones.

Las empresas piden "luz verde" o prioridad

A los privados tampoco les resultó sencillo adquirir vacunas contra el COVID-19

Desde distintas cámaras sectoriales se hicieron pedidos al Gobierno tanto por prioridad para vacunación de su personal "esencial" como para incluso la compra e importación de vacunas.

Para este objetivo, una de las cámaras empresarias más importantes del país, que nuclea a varias multinacionales que pudieron adquirir vacunas en su mercado de origen, se encontró con una traba: "La Ley de Vacunas 27.573 y su marco regulatorio actual no permite la importación de vacunas por parte de privados, solo alcanza al estado Nacional y Provincial", dijeron a iProfesional.

No obstante esto no está del todo claro. El mes pasado el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había aclarado lo contrario en declaraciones a los medios: "Tanto las provincias como la Ciudad de Buenos Aires pueden comprar vacunas por su cuenta, lo mismo que los privados", dijo, aunque también admitió que es cierto que las empresas fabricantes tienen comprometida su producción con los Estados.

En Brasil, por ejemplo (donde muchas de las firmas presentes en la Argentina tienen filiales o sedes regionales) en marzo el Congreso autorizó a los privados expresamente a comprar vacunas contra el COVID-19, pero deberán donarlas al Estado hasta que esté inoculado todo el personal de riesgo. Después de ello tendrán que donar el 50% de las cantidades importadas.

Claro que para llegar a esa instancia primero es necesario conseguir las vacunas. En la Argentina, según pudo saber este medio, otra de las cámaras que reúne a grandes empresas habría mantenido conversaciones con potenciales proveedores de vacunas, "pero por ahora no apareció ninguna posibilidad concreta y seria para conseguirlas". Es decir que hasta el momento las compañías no están avanzando ni con los laboratorios ni para conseguir la autorización de importación del Gobierno de manera particular, sino en conjunto y pensando en un gran número de trabajadores.

La Unión Industrial Argentina, por su parte, hizo al Gobierno un pedido de prioridad de vacunación de los empleados de fábrica de las empresas, para asegurar la continuidad del proceso productivo. Lo contó su titular, Daniel Funes de Rioja, en una entrevista radial días atrás, luego de que se diera a conocer la normativa que habilita a los empleadores a requerir a los trabajadores licenciados el regreso a la presencialidad 14 días después de recibir la primera dosis de inoculación contra el COVID-19.

Manos a la obra por los esenciales

La preocupación por conseguir las vacunas y evitar las bajas por cuarentena o incluso peores consecuencias cundió sobre todo entre las firmas de rubros considerados "esenciales", es decir, los que trabajaron durante las cuarentenas más duras y esperan seguir haciéndolo este año, pese a potenciales restricciones.

Desde la dirección de Recursos Humanos de una compañía de seguridad privada comentaron a este medio lo siguiente: "Por supuesto estamos interesados en que nuestros colaboradores reciban la vacuna, nuestra actividad es esencial y nunca hemos dejado de trabajar. Si bien están capacitados en lo que respecta a medidas de seguridad para evitar contagios y desde el primer día les brindamos insumos y tomamos medidas para protegerlos, que estén vacunados sería una tranquilidad enorme para nosotros. Es por ello que a través de las diferentes cámaras del sector se están llevando a cabo gestiones para que se los consideren en el calendario vacunatorio lo antes posible".

Una importante empresa de energía confirmó a iProfesional que "por el momento no tenemos la habilitación de parte del Gobierno para comprar vacunas, aunque este tema es muy cambiante y esperamos tener novedades", dijeron expectantes. "Estamos siguiendo muy de cerca el tema, tanto a nivel de nuestra empresa como en el marco de las cámaras en las que participamos", añadieron.

Desde ninguna de las firmas fabricantes de alimentos y bebidas consultadas quisieron arriesgar una respuesta. Por ahora se limitaron a llevar adelante distintas acciones que colaboren en la prevención y en que las personas accedan a vacunarse cuando les corresponda, de acuerdo a las medias oficiales. En algunas de ellas se promovió la vacunación con campañas de información sobre cómo anotarse para obtener un turno, charlas para despejar dudas y respondiendo consultas sobre este tema desde los servicios médicos de las plantas y locaciones.

Los gremios avanzan

Trabajadores de la industria de transporte de carga internacional pidieron prioridad en la vacunación

A fines de abril hubo manifestaciones de trabajadores del transporte público pidiendo prioridad para ser vacunados en su carácter de "esenciales", lo mismo que los trabajadores de empresas funerarias. Y desde el Sindicato de Comercio –el que tiene más afiliados en todo el país- se acercó también un plan para inmunizar al personal que trabaja en supermercados, tiendas de cercanía, etc.

El sindicato de personal de seguridad, UPSRA, presentó un proyecto en el Congreso para incorporar al Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19 a sus afiliados, mientras que el gremio de los judiciales pidió directamente a la Corte Suprema de Justicia que gestione la inclusión del personal del sector en el plan estratégico de vacunación, según informó Noticias Argentinas.

Por su parte, los trabajadores del transporte de cargas realizaron diversas manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires para demostrar la necesidad de vacunarlos como personal esencial que además debe continuar con su tarea de trasladarse dentro y fuera del país. Finalmente, el gremio que conduce Hugo Moyano consiguió confirmación de parte de las autoridades de Salud de que están reservadas las vacunas para 4.600 trabajadores.

Lograron también apoyo de los empresarios del sector nucleados en la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETyL), que ante las demoras en iniciar los procedimientos, pidieron para ellos prioridad en el calendario de vacunación. "Hace ya meses atrás que las Federaciones de Transporte de Carga y Logística más importantes de nuestro país vienen manteniendo distintas reuniones con autoridades del Ministerio de Transportes y el Ministerio de Salud de la Nación, con el objetivo de obtener las vacunas para aquellos transportistas que en la región están exclusivamente abocados al transporte internacional con el consiguiente y constante cruce en los distintos pasos limítrofes", indicó la entidad en un comunicado.

"Estos 4.500 choferes, cuyos datos han sido verificados por autoridades migratorias y aduaneras y son parte de un total de más de 400.000 que operan localmente, se exponen constantemente y durante muchas horas de sus vidas a la operación de transporte y logística en países limítrofes con Argentina. Es de público conocimiento que, en naciones vecinas, se han vivido y viven críticas situaciones sanitarias; siendo en algunos casos absolutamente extremas", señalaron.