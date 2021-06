Emprendedores del año: consiguieron millones y fueron el "unicornio" argentino que se vendió en pandemia

Dos emprendedores tuvieron una idea mientras escribían un libro. Invirtieron USD50.000 en ella, y 7 años después vendieron la empresa por USD6.500 millones

Pasó menos de una década desde que los argentinos Eugenio Pace y Matías Woloski, fundaron Auth0, una empresa líder en autenticación de accesos a plataformas digitales. En alrededor de siete años esta compañía levantó millones de dólares en rondas de inversión, se convirtió en el quinto "unicornio" hecho en la Argentina, y el año pasado fue adquirida por su par de Silicon Valley, Okta, por más de 6.500 millones de dólares.

Estos emprendedores se conocieron trabajando. Woloski había estudiado para ser ingeniero en informática en la Universidad de Buenos Aires, pero su gran habilidad estaba en la venta. Esta virtud la había heredado, de su padre, quien tenía un local de repuestos de autos sobre la calle Warnes.

Fue su poder de convencimiento el que consiguió que Microsoft se sumara como cliente a la consultora Southworks, que había fundado junto a un compañero de la facultad. Del otro lado del mostrador estaba, nada más y nada menos, que Eugenio Pace.

Ingeniero electrónico por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y más de una década mayor que su futuro socio, Pace, CEO de Auth0, había construido una larga carrera en el gigante fundado por Bill Gates. Tras un breve paso como desarrollador en Banco Galicia, ingresó en Microsoft Consulting Services en el 2000 y escaló hasta convertirse en product manager por aquel entonces.

"Empecé a trabajar con él en varios proyectos y uno de ellos, en 2008, fue escribir un libro para resolver el problema de la autenticación", recordó Woloski en una entrevista. El mundo analógico los unió para desarrollar un proyecto para el sello editorial Microsoft Press. Fueron tantas las horas que le dedicaron que, poco a poco, se dieron cuenta que podía ser una arista interesante para desarrollar como un negocio en sí mismo.

Tras 13 años en Microsoft y como principal lead program manager, operando desde Washington, Pace renunció y decidió asociarse a Woloski para iniciar el camino de emprender con una inversión inicial de u$s50.000. El eje de negocio del proyecto, pensaban, sería el programador, que antes debía implementar un login por sí solo, tarea más que compleja. Pero los clientes a los que les venderían su plataforma no serían estos desarrolladores, sino los que realmente estaban dispuesto a desembolsar un fee mensual por el servicio: las corporaciones.

Los primeros meses no fueron fáciles. Como no generaban volumen de ventas, tuvieron que financiarse ofreciendo servicios de consultoría. A esto se le sumaba que, a pesar de su trayectoria, ninguno de los dos tenía experiencia liderando un proyecto desde cero. Por eso recurrieron a un experto.

Contrataron como CEO a Jon Gelsey, ex Intel y HP. En los últimos años, se había desempeñado como director de Desarrollo Corporativo y encargado del área de Estrategia y Fusiones y Adquisiciones de Microsoft. Se sentó en la silla principal hasta diciembre 2017 cuando asumió Pace.

Millones en inversiones

Eugenio Pace y Matías Woloski, fundadores de Auth0

Si bien la consideran una compañía argentina, la casa matriz está en Bellevue, Washington. Al poco tiempo, comenzaron a captar la atención del mercado.

Al poco tiempo de operación tuvieron una jugosa oferta de u$s2 millones por la empresa, pero ambos coincidieron en que su meta no era venderla y siguieron adelante. Para expandirse apelaron al capital privado.

La primera ronda llegó en 2014 con una inyección de u$s2,4 millones liderada por Bessemer Venture Partners, que volvió para la serie A de u$s6,8 millones en junio del año siguiente. A estas se le sumó una serie B de u$s16 millones, una C de u$s30 millones y una D de u$s55 millones para totalizar más de u$s210 millones en inversiones.

Finalmente, en mayo 2019, la firma levantó u$s103 millones en una ronda liderada por el fondo Sapphire Ventures. Así, ingresó al selecto club que en el país integran gigantes de la economía digital como Mercado Libre, Despegar, Globant y OLX.

Para 2020, tenían más de 9.000 clientes y opera alrededor de 100 millones de logins por día. El capítulo final llegó al año siguiente.

Adquisición millonaria

Auth se vendió en u$s6.500 millones, según informó la compañía, a Okta, una empresa estadounidense que era uno de sus principales competidores.

"La transacción acelerará el crecimiento de Okta en un mercado de identidades de u$s55.000 millones. Auth0 operará como una unidad de negocios independiente dentro de Okta", detalló la compañía en un comunicado.

"En un mundo cada vez más digital, la identidad es el medio unificador por el que usamos la tecnología, tanto en el trabajo como en nuestra vida personal. Con tanto en juego para las empresas, es fundamental que ofrezcamos soluciones confiables de identidad. La visión compartida de Okta y Auth0, acelerará nuestra innovación, abriendo nuevas formas para que nuestros clientes aprovechen la identidad para satisfacer sus necesidades comerciales. Estamos encantados de unir fuerzas con el equipo de Auth0", aseguró Todd McKinnon, CEO y cofundador de Okta.

"Okta y Auth0 tienen una oportunidad increíble para construir la plataforma de identidad del futuro", dijo Eugenio Pace, CEO y cofundador de Auth0. "Fundamos Auth0 para permitir a los creadores de productos innovar con una plataforma de identidad segura, fácil de usar y extensible. Juntos, podemos ofrecer soluciones de identidad del cliente y fuerza laboral con una velocidad, simplicidad, seguridad, confiabilidad y escalabilidad excepcionales. Al unir fuerzas, aceleraremos la innovación y la capacidad de nuestros clientes para satisfacer las necesidades y demandas de los consumidores, las empresas y los empleados en todas partes".

Premiación

Norberto Nacuzzi, Country Managing Partner de EY Argentina, en la ceremonia virtual

Los éxitos de este "unicornio" argentino no se terminaron con su venta a la firma norteamericana. El pasado 27 de mayo se realizó en la Ciudad de Buenos Aires la Gala de entrega de premios del "Entrepreneur of the Year 2021" de la consultora de negocios EY, en la cual los creadores de Autho se consagraron como Emprendedores del Año.

Esta undécima edición de la entrega de premios a emprendedores se realizó de forma virtual, dada la situación de emergencia sanitaria que regía en aquel día en la Argentina.

Según Norberto Nacuzzi, Country Managing Partner de EY Argentina, "ha transcurrido más de un año de pandemia y los cambios fueron tan acelerados que nos recuerdan a los grandes cambios de paradigmas de la historia. Sin embargo, hoy más que nunca, los que siempre sueñan y nunca pierden la fe son los que están reinventando nuestra forma de vida. Y lo hacen a través de la ciencia, la tecnología, las comunicaciones y la cultura. Y el gran ejemplo de estos comportamientos, son los emprendedores. Por eso queremos premiarlos más que nunca".

Eugenio Pace y Matías Woloski, co-fundadores de Auth0, se consagraron en la categoría Master. La categoría de emprendedor emergente fue para Nelson Duboscq y Eduardo Bruchou por Digital House, una empresa líder en formación y desarrollo de habilidades digitales.

La categoría social tuvo en esta oportunidad cuatro ganadores: Manuel Iglesias de "Atravesados por el Femicidio", Evelina Cabrera de la "Asociación Argentina de Futbol Femenino", Estanislao Gómez Minujim uno de los fundadores de "Convidarte" y Juan Chalbaud de la "Asociación Civil de Monte Adentro".

Asimismo, en este año tan particular, EY Argentina quiso resaltar "el extraordinario trabajo que hicieron todos los profesionales de la salud durante la mayor crisis sanitaria de la historia reciente. Por eso le hemos dado nuestro reconocimiento en nombre de todos ellos a Fernan Quirós, Ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien destacó especialmente la acción de sus pares de la Nación y las Provincias y a todo el personal afectado al sistema de salud de la Argentina", indicó la empresa en un comunicado a este medio.

La categoría trayectoria fue para Juan Carlos y Sebastian Bagó por su destacada actividad empresaria y su compromiso con la salud.

Por último, este año EY otorgó por primera vez un premio a una Mujer Destacada por su contribución a la creación de valor y a las políticas de inclusión. El premio fue para Laura Barnator, gerente general de Unilever Argentina.

El jurado estuvo compuesto por Daniel Novegil, Gustavo Grobocopatel, Marcos Galperín, Marcelo Mindlin, Hugo Sigman, Carlos Miguens, Santiago del Sel, Santiago Bilinkis, Miguel Kiguel, Sergio Berensztein, Clarisa Stol y María Eugenia Estenssoro.

Según Nacuzzi "Los emprendedores demostraron una vez más que lo único que no cambia para ellos es ese permanente espíritu de superación aún en las condiciones más adversas".