¿Querés un trabajo digital?: estas grandes empresas tecnológicas capacitan y contratan ahora

Además de Mercado Libre, Globant y Amazon, empresas industriales están capacitando en Argentina a quienes serán sus futuros talentos

Si utilizaste tu tiempo en cuarentena para capacitarte y mejorar tu empleabilidad, no estás solo.

No solo las personas se enfocaron en su formación sino que también las empresas se lanzaron a capacitar no solo a sus empleados sino también a potenciales talentos, en aquellas habilidades que necesitan y no encuentran o no logran atraer.

Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay, señaló recientemente a iProfesional que en este contexto "cada vez son más comunes los programas de aprendizaje gestionados por las propias empresas, conocidos comúnmente como ‘entrenamiento de última milla’, donde las organizaciones forman a los trabajadores en aquellas habilidades y competencias que no encuentran fácilmente en el mercado."

Es posible entonces utilizar alguna de estas capacitaciones gratuitas que ofrecen las compañías como puerta de entrada a conseguir un trabajo en industrias con potencial a futuro.

Ávila recordó: "La pandemia transformó por completo el mundo del trabajo y también tiró por la borda las nociones tradicionales de educación y formación, tanto en sus formatos como en su contenido. Además, obligó a las empresas a una actualización digital forzada y a los trabajadores a adecuarse a nuevos modos de producción que suponen ciertos conocimientos, especialmente, relacionados con el creciente uso de la tecnología en los procesos de negocio y en las tareas laborales".

FinninCat capacitó hombres y mujeres para distintos tipos de trabajos de base industrial

Las compañías tecnológicas o las industriales que necesitan sumar talentos técnicos con saberes específicos a sus filas, son las que suelen ofrecer capacitaciones gratuitas en los saberes que necesitan.

En ese marco, se focalizan en mejorar su "pool" de talentos sobre todo en habilidades de campos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, por sus siglas en inglés).

Por caso, FinningCAT brindó recientemente una serie de capacitaciones en habilidades técnicos-mecánicas para que más mujeres se incorporen a las industrias productivas del país.

En su última edición de "Técnicos y Técnicas para Latinoamérica" en Santa Cruz, se inscribieron 135 personas de las cuales 40% eran mujeres.

El programa consta de 18 cursos virtuales, con los que jóvenes santacruceños lograron su certificación en conocimientos sobre mecánica y maquinaria pesada enfocados en la preparación en diversas industrias.

Hoy ya existen en Finning empleadas en áreas como bodega, ventas de equipos para industrias como construcción y Oil & Gas, además de roles de liderazgo como jefas de área y gerentas.

Germán Wilson, Vicepresidente de Operaciones de Finning Argentina. "Son muchos los mitos que día a día se están derribando en tema de sesgos de género, por eso debemos seguir trabajando para lograr que más mujeres se capaciten en estas disciplinas. Las industrias están perdiendo el 50% del talento disponible en el mundo", afirmó.

Según confirmaron desde la empresa a este medio, Finning está hoy realizando gestiones para abrir nuevos curso a la comunidad, repitiendo lo realizado en Santa Cruz.

Siemens, BGH Tech Partner, Coca-Cola, son algunas de las compañías de base industrial que en Argentina ofrecieron recientemente capacitaciones para personas ajenas a su nómina, de manera de incrementar la cantidad de talentos con los saberes que necesitan para su operación y tenerlos en su base de contactos.

Pero a la hora de utilizar capacitaciones como estrategia de atracción, no solo de empresas industriales se trata.

Talentos digitales

Globant y Mercado Libre darán este año unas 2.500 becas en habilidades digitales

Sin dudas si hay un segmento de la población económicamente activa que las empresas quieren incrementar en cantidad es el de personas con habilidades digitales.

Si la pelea por estos talentos ya era reñida, la pandemia llevó a que todas las empresas se digitalizaran y salieran a buscar al mismo tiempo a las pocas personas con el conocimiento y experiencia necesarias para llevar adelante esos procesos.

En ese marco, solo para este año desde la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (Cessi) calculan que con el talento disponible no se lograrán cubrir unas 15.000 vacantes en el sector de software y servicios con valor agregado.

Es un fenómeno que trasciende las fronteras argentinas: el mercado latinoamericano posee una creciente demanda de perfiles con especialización tecnológica y sólo entre un 14% y 24% de los estudiantes eligen carreras STEM.

Además, el Banco Mundial estima que para 2025 se crearán 149 millones de nuevos empleos en el sector tecnológico, con foco en desarrollo de software, de 2.000 millones serán en Argentina.

Es así que este año dos de los "unicornios" tecnológicos argentinos se lanzaron a hacer su parte para incrementar la cantidad de talento IT en la región.

Globant y Mercardo Libre se aliaron con la escuela de habilidades digitales Digital House y crearon un programa de capacitación al que se accede con becas de las dos multinacionales "Made in Argentina".

Se titula Certified Tech Developer, y enseña metodologías ágiles, con una fuerte orientación práctica para que el estudiante gane experiencia.

En principio, se pusieron a disposición unas 1.500 becas para tomar este programa en 2021 y en lo que va del año, más de 1.200 estudiantes becados comenzaron su cursada.

Había habido en total más de 100 mil inscriptos desde Argentina, Brasil y Colombia, por lo que ahora Globant y Mercado Libre decidieron adelantar mil becas 2022 para este año.

Este programa capacitará a 10.000 jóvenes de Latinoamérica. El objetivo es lograr la rápida inserción laboral de miles de chicos de la región en la industria tecnológica. Ya se encuentran abiertas las inscripciones para iniciar las cursadas en junio y agosto de 2021.

En la misma línea comenzaron a trabajar recientemente en alianza dos grandes compañías, Microsoft y Bano Galicia, que decidieron ofrecer un programa de cursos y capacitaciones en áreas clave para el aprendizaje de habilidades digitales y educación financiera.

A través de esta alianza, Microsoft pondrá a disposición del Galicia los diez cursos más demandados por el mercado laboral hoy, de acuerdo con cifras de LinkedIn. Y, al mismo tiempo, el Galicia curará cursos específicos sobre educación financiera disponibles para cualquier persona.

Todos los cursos serán gratuitos y contarán con una certificación una vez que se realicen.

Los contenidos abordarán temáticas vinculadas a finanzas personales, como la planificación financiera personal, productos y servicios bancarios, consejos para ahorrar e invertir y solicitar un préstamo.

Estas capacitaciones se realizarán por medio de un aula digital y tendrán el soporte del sitio web oficial. Asimismo, con el enfoque de Microsoft y LinkedIn, se promoverá el desarrollo y aprendizaje integral en la gestión de proyectos: desde la comunicación y la negociación hasta el contacto con stakeholders, compras, liderazgo y manejo de crisis.

De acuerdo con datos de Microsoft y LinkedIn, Argentina cuenta con la capacidad de generar dos millones de nuevos puestos de trabajo en la industria de la tecnología de cara a 2025. Al mismo tiempo, según un informe presentado por la Bolsa de Comercio de Rosario, esta industria puede pasar a representar del 22% al 30% del PBI nacional en los próximos cinco años.

"La educación digital es una pieza fundamental para la recuperación económica. Argentina es un país que sobresale por su capital y desarrollo humano. Por eso, desde Microsoft, seguimos trabajando para democratizar el acceso a las habilidades digitales de todo tipo: desde manejo de proyectos hasta programación. Creemos que el conocimiento se construye de forma colectiva. Por eso, es un honor unir fuerzas con empresas fundamentales para nuestro país, como es el caso del Banco Galicia, en este tipo de iniciativas", dijo al respecto Jorge Cella, director de Filantropías de Microsoft Latinoamérica.

Mujeres STEM

Según los datos oficiales, hacen falta más mujeres en disciplinas STEM

En la Argentina a la falta de talentos tecnológicos se suma otra gran escasez, que es la de mujeres que se dediquen a estas disciplinas STEM que concentrarán en el futuro la mayoría de las oportunidades laborales.

Si esta situación no cambia solo es posible predecir una profundización de la brecha salarial entre los que accederán a los trabajos mejor pagos y las pocas mujeres que contarán con las habilidades necesarias para ejercerlos.

Según datos publicados en abril por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, las mujeres representan sólo el 25% de quienes estudian carreras vinculadas con las STEM y el 15% de quienes se inscriben en la carrera de programación.

De la matrícula de estudiantes en escuelas secundarias técnicas, 33% son mujeres, de las cuales, solo el 34,8% elige especialidades relacionadas con Informática o Comunicación, de acuerdo a datos del Registro Federal de Instituciones de la Educación Técnica Profesional del INET- MECCYT.

Son muchas las empresas y organizaciones que se están enfocando particularmente en incentivar a las mujeres y chicas jóvenes a profesionalizarse en campos STEM; además de las iniciativas llevadas a cabo desde esferas oficiales.

En este preciso momento es nada menos que Amazon Web Services una de las multinacionales que está capacitando a mujeres en Argentina sobre habilidades necesarias para el trabajo en la nube (cloud), junto con la Universidad Nacional de La Matanza, el Banco Interamericano de Desarrollo y 11 universidades de América Latina.

"Habilidades Tech: Potenciando Mujeres en la Nube – powered by AWS" es el nombre del curso que se dictará en la Universidad de La Matanza.

Esta es la segunda edición del curso que se lanzó en 2020 y ya alcanzó a más de 600 mujeres. Este año se expandirán para alcanzar a 1.800 mujeres en la región, más del doble que el año pasado, con al menos 3 cursos que buscan brindar oportunidades y herramientas concretas para acelerar su integración igualitaria en la tecnología, ampliar su voz y fomentar el liderazgo.

El curso cuenta con una duración de cinco semanas, y será desarrollado por un equipo especializado de arquitectas de solución certificadas de ambas instituciones. Es gratuito y tributa a la certificación internacional AWS Certified Cloud Practitioner.

Se complementará con sesiones de mentoría por parte de mujeres profesionales de AWS para las participantes del proyecto, coordinado junto a [email protected] Latinoamérica.

"Es fundamental ofrecer oportunidades de aprendizaje y mentoría para que se disminuya la brecha laboral de género y preparar a las nuevas generaciones con las herramientas para moldear el presente y crear el futuro, fomentar su curiosidad y enseñarles flexibilidad para adaptarse al nuevo contexto laboral", dijo al respecto Abby Daniell, gerente de programas de AWS para América Latina, Caribe y Canadá, a través de un comunicado enviado a este medio.