Video: los cinco libros que Bill Gates recomienda leer

El empresario fundador de Microsoft recomendó cinco nuevos libros, incluyendo el título de memorias del expresidente norteamericano, Barack Obama

Como cada año cuando comienza el verano en Estados Unidos, el multimillonario del software y creador de Microsoft, Bill Gates, recomienda a sus seguidores los libros que más lo han impactado en los últimos meses.

Lo hizo el lunes desde una publicación en su blog personal, Gates Notes, donde además publica un video contando el porqué de sus recomendaciones literarias.

La selección para este año está enfocada en títulos que abordan la relación entre los humanos y su entorno. En este caso, son cinco los libros que el filántropo aconseja para los lectores.

"Tal vez sea porque la vida de todos se vio alterada por un virus. O tal vez sea porque pasé mucho tiempo este año hablando de lo que debemos hacer para evitar un desastre climático", escribió Gates.

Los 5 libros que recomienda Bill Gates

"Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric", de Thomas Gryta y Ted Mann

El libro habla de cómo una empresa tan grande y exitosa como General Electric (GE) puede fracasar. De acuerdo con el magnate, ofrece una "mirada inquebrantable" a los errores y pasos en falso de los líderes de GE.

"Si estás en cualquier rol de liderazgo, ya sea una compañía, una organización sin fines de lucro o cualquier otra, hay mucho que aprender aquí", señaló Gates.

"Under a White Sky: The Nature of the Future", de Elizabeth Kolbert

Gates menciona que el libro es un análisis directo de "la humanidad contra la naturaleza" que habla de una variedad de formas en que las personas intervienen con la naturaleza, "incluidos la genética dirigida y la geoingeniería, dos temas que me interesan particularmente".

"Una Tierra Prometida", de Barack Obama

Para Bill Gates, el libro de memorias de Barack Obama es "inusualmente honesto"

Para el empresario, las memorias del expresidente estadounidense son "inusualmente honestas" sobre su experiencia en la Casa Blanca, "es una mirada fascinante a lo que es dirigir a un país en momentos desafiantes".

"The Overstory", de Richard Powers

Descrita por Gates como "una de las novelas más inusuales que que he leído en años", el título de Powers sigue a nueve personas y su relación con los árboles.

"Aunque el libro tiene una visión bastante extrema de la necesidad de proteger los bosques, me conmovió la pasión de cada personaje por su causa y terminé el libro ansioso por aprender más sobre los árboles", manifestó el empresario que recientemente anunció su divorcio de Melinda French, tras 27 años de matrimonio.

"An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale in Four Lives", de Matt Richtel

Aunque Ritchel escribió el libro antes de la pandemia, su exploración del sistema inmune "es sin embargo, una lectura valiosa que ayuda a comprender lo que se necesita para detener el COVID-19", afirmó Gates, quien considera que se trata de una mirada interesante a la ciencia de la inmunidad.